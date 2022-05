Voor mensen die met dementie moeten leven is een simpele boodschap doen een hele opgave. Er zijn tal van prikkels en keuzes in overvloed. Om hiervoor aandacht te vragen trok woensdag een acteur door het winkelcentrum van Geldrop.

Vertwijfeld staat Netty voor een rek vol met tijdschriften, haar kleindochter is donderdag jarig en ze wil een passende kaart met een magazine kopen. Maar hoe oud wordt haar oogappel ook alweer en welk tijdschrift past het beste bij de gelegenheid? Ze weet het niet meer.

Achter de kassa hebben de medewerkers Janny Slaats en Monique van der Heijden dan allang oogcontact gehad en houden ze de vrouw nauwlettend in de gaten. Enkele ogenblikken later stapt Slaats op de vrouw af om haar in alle rust te helpen. Dat er inmiddels een lange wachtrij staat met mensen die een pakketje komen ophalen deert de verkoopster niet: de oude vrouw moet geholpen worden.

Rustig te blijven

"Ik herkende direct de symptomen," zegt Slaats wanneer de actrice bekend maakt wie ze is "Mijn moeder heeft zelf beginnende dementie dus ik weet dat het heel belangrijk is om rustig te blijven. Uit handen van Tjitske Koetje, medewerkster van De Metgezel Brabant, ontvangt ze niet veel later een stapeltje folders en een heel toepasselijk plantje, een vergeet-mij-nietje. De actie is een initiatief van de werkgever van Koetje en van de GGD. Doel is om winkeliers er bewust van te maken dat steeds meer (jonge) mensen de diagnose dementie krijgen terwijl ze nog gewoon thuis wonen.

"Maar die mensen moeten ook boodschappen doen en dat valt niet altijd mee," stelt Koetje. "Er zijn tal van prikkels, de keuze is reuze en ik merk uit ervaring dat veel mensen met dementie dan maar wegblijven.

Een paar specifieke opdrachten

"Dat is juist iets wat niet de bedoeling is," geeft Elke Breugelmans aan. De gezondheidsmakelaar van de GGD én lid van de werkgroep Dementievriendelijk Geldrop-Mierlo benadrukt dat het voor mensen met dementie erg belangrijk is dat ze serieus benaderd worden. "We hebben de acteur een paar specifieke opdrachten meegegeven, zodat we na afloop ook met de winkeliers het gesprek kunnen aangaan."

Een van die opdrachten is het zoveel mogelijk betalen met de pinpas. Maar uiteraard weet Netty de pincode niet meer. Zo ook bij de plaatselijke bakker waar ze net een brood heeft gekocht. Vanaf een afstandje kijkt Koetje toe: "Je ziet vaak dat mensen met dementie betalen met briefgeld, dat komt doordat ze de waarde van het muntgeld niet meer weten."

Voor het verkeerde rek

Dat het niet overal van een leien dakje gaat blijkt als Netty ook iets lekkers voor haar huisdier wil kopen. Als blijkt dat ze voor het verkeerde rek staat, begeleidt de medewerkster haar naar het juiste rek maar laat haar daar aan haar lot over. Omdat ze niet meer weet wat ze normaal koopt, maakt ze rechtsomkeer en verlaat de winkel.

Juist voor de groep Geldropse winkeliers wordt er op maandag 20 juni een gratis training gehouden die hen bewust probeert te maken van de problematiek én ze te adviseren wat het beste werkt. "Het is belangrijk dat ze de klant geruststellen, dat ze oogcontact maken en dat ze even meedenken," stelt Breugelmans.

Sterk toenemen

Uit cijfers van Alzheimer Nederland blijkt dat 740 inwoners van Geldrop-Mierlo in 2020 kampten met dementie; volgens prognoses zal dit aantal de komende jaren sterk toenemen en worden over dertig jaar 1600 mensen door deze ziekte getroffen.