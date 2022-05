Huilende mensen aan de balie, Toyota-dealers in de regio Zwolle maken het de laatste tijd veel mee. Het dievengilde trekt door de regio en heeft het voorzien op 's werelds populairste SUV, de Toyota RAV4. In een paar weken tijd zijn de auto's gestolen in onder andere Vollenhove, Dalfsen, Nieuwleusen, Paasloo en Emmeloord. 'Er is veel vraag vanuit Afrika en Oost-Europa.'

Wijkagenten in het Vechtdal sloegen afgelopen week alarm, toen in een paar dagen tijd zes Toyota's RAV4 binnen de gemeentegrenzen van Dalfsen werden gestolen. Ook andere modellen werden buitgemaakt.

En vermoedelijk allemaal op dezelfde manier: criminelen onderscheppen het signaal van de 'draadloze sleutel' en weten zo moeiteloos in de auto te komen. Met speciale - en hele dure - apparatuur is het vervolgens een koud kunstje om de wagen te starten.

Cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit wezen al uit dat in 2021 relatief gezien de kans het grootst is dat een RAV4 wordt gestolen. In absolute aantallen worden Volkswagens Golf en Polo en de Fiat 500 vaker gestolen, maar hier rijden er ook veel meer van rond.

De Toyota RAV4 is al jaren de meestverkochte SUV (Sports Utility Vehicle) ter wereld. Er zijn er veel, dus worden ze relatief veel gestolen. "Vanwege de populariteit en de betrouwbare staat van dienst is er ook veel vraag vanuit Afrika en Oost-Europa", weet autojournalist Niek Schenk. Daarmee is het voor (rondreizende) dievenbendes lucratief om dit type auto te stelen en razendsnel naar het oosten of zuiden te transporteren.

Litouwse bende

In december 2020 vond de politie in Harderwijk in één klap acht gestolen auto's terug, waarvan drie keer een RAV4. Een van die Toyota's was een paar dagen eerder in Zwolle gestolen. De wagens stonden op een Litouwse oplegger en waren ontdaan van hun Nederlandse kentekenplaten, klaar voor de export.

Het bleek de ontknoping in een langer lopend onderzoek naar grootschalige autodiefstal. De hoofdverdachte werd vorig jaar veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. De bende wist met speciale apparatuur de signalen van autosleutels te onderscheppen en kon zo de Toyota's openen. Eenmaal in de wagen werd een speciaal apparaatje, verpakt in een lege Nokia 3310-telefoon, met een kabel verbonden met de computer van de auto. Zo kon het voertuig worden gestart en meegenomen, zonder enig spoor van braak.

Toyota-dealers in de regio zijn niet happig om op de recente diefstallen te reageren. Managers vrezen dat de RAV4 in een kwaad daglicht komt te staan. Ondertussen hebben ze te maken met verdrietige klanten die zich melden, maar ook met veel klanten die hulp vragen bij het voorkomen van diefstal. "Naast blikken trommels, BearLock-sloten en het uitzetten van de sleutel kun je ook denken aan een speciale stoelhoes waaronder je iedere avond een spijkermatje legt", zegt een van de dealers cynisch.

Mechanisch slot

Zo'n BearLock-slot blokkeert de versnellingsbak en werkt ook bij een automaat. De importeur voor de Benelux zit in Emmeloord. "Ik werd net nog gebeld door de Toyota-dealer uit Zwolle, hoeveel exemplaren voor de RAV4 ik nog op voorraad heb", zegt oprichter Franklin van Os. Het bedrijf uit Emmeloord werkt al nauw samen met importeurs van automerken, zo ook met Toyota-importeur Louwman & Parqui.

Het BearLock-systeem kost een paar honderd euro en is te bedienen met een eenvoudige sleutel. Een extra handeling dus bij het wegrijden en parkeren, maar wel een die diefstal voorkomt. "Het sleuteltje is zo complex, dat het nog niemand is gelukt om het na te maken", vertelt Van Os vol zelfvertrouwen.

Eruit slopen met bijvoorbeeld een flinke slijptol is denkbaar, maar dit kost heel veel tijd en levert flinke schade op aan het interieur van de auto. "Geen dief die daar aan begint. Het is toevallig onlangs voorgekomen in Den Haag, waar twee keer een poging was gedaan. Maar de auto stond er nog, dus dan valt de schade voor de verzekeraar erg mee. Waarschijnlijk was dit een onwetende dief."

Peperdure apparatuur

Want de profs weten dat ze meteen weg moeten zijn als ze zo'n mechanisch slot aantreffen. De auto binnenkomen door het onderscheppen van het draadloze sleutelsignaal is niet zo moeilijk. Apparatuur om dit voor elkaar te krijgen is vrij verkrijgbaar, al kosten de apparaten wel tienduizenden euro.

Veel fabrikanten hebben hun draadloze sleutels inmiddels aangepast. Zo schakelt de sleutel zichzelf vaak uit als een tijdje geen beweging wordt gemerkt en de sleutel bijvoorbeeld thuis in de la ligt. Pas bij beweging gaat het systeem weer aan. Dieven kunnen zo 's nachts niet het signaal van de sleutel onderscheppen en kopiëren.

"Maar men kan je ook bij de supermarkt opwachten, je volgen en dan het signaal opvangen om 's nachts te gebruiken bij het stelen van je auto", nuanceert de eigenaar van een aantal regionale Toyota-dealers. Op de sleutel van RAV4's van de afgelopen jaren is het draadloze signaal uit te zetten door een bepaalde toetsencombinatie in te drukken. Ook kan het hele keyless systeem in het menu van de auto worden uitgeschakeld.