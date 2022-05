Het kan drie uur ’s nachts zijn in China, ’s avonds laat in een beveiligde compound in Somalië of juist ’s ochtends vroeg in de VS. Het kan op een Noors booreiland zijn of op een cruiseschip bij Spitsbergen. Een ding is zeker: voor deze Feyenoorders is niets sterker dan dat ene woord.

Het Legioen zegt het graag tegen zichzelf: Feyenoorders zijn overal. Wie denkt dat die uitspraak grootspraak is, moet de mailbox van onze site maar eens inzien. Een oproep voor Feyenoorders in het buitenland (en waar ze de finale van de Conference League gaan kijken) leverde tientallen reacties op uit 38 landen in misschien wel elk denkbare tijdzone. Als vanavond om 21.00 uur de bal rolt in Tirana zitten er in elk geval ook Feyenoorders voor een televisie, groot scherm of laptop in: Australië, Denemarken, Ierland, Noorwegen, Zwitserland, Brazilië, China, Duitsland, Dubai, Indonesië, Spanje, Colombia, Engeland, Japan, Mexico, Amerika, Portugal, Servië, Paraquay, Tsjechië, Tanzania, Italië, Somalië, Suriname, Oostenrijk, Peru, Bulgarije, Curaçao, Roemenië, Griekenland, Turkije, België, Aruba, Zweden, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Luxemburg en Congo. Sommigen wonen daar al zo lang dat ze Feyenoord nog met een lange ij schrijven.

Voor sommigen is het dan drie uur 's nachts, voor anderen begint de dag net. De een (Jan Nipius, Noorwegen) kijkt de finale op een boorplatform 150 kilometer uit de Noorse kust. "Mijn collega's hebben al een groot scherm geregeld, ze weten dat ik die wedstrijd van mijn cluppie wil zien." De ander (Matthijs de Jong) zit momenteel op een cruiseschip bij Spitsbergen, vandaag varen ze richting de noordpoolcirkel. "Walrussen en walvissen hier, maar het is nog onduidelijk of we vanavond de finale kunnen zien of luisteren. Ik heb er een hard hoofd in."

Jan Nipius, Rotterdammer in Noorwegen op het booreiland voor de Noorse kust waar hij werkt én de finale kijkt. Jan Nipius, Rotterdammer in Noorwegen op het booreiland voor de Noorse kust waar hij werkt én de finale kijkt. Foto: Privébeeld

De een (Tom van Wijk) kijkt de wedstrijd alleen, in een de kelder van een wijnbar in San Agustinillo, Mexico. "De bar van die vrouw heeft de beste wifi hier in de buurt en in ruil voor wijnlessen en wijnproeverijen mag ik haar gekoelde wijnkelder gebruiken om te streamen. Mooi toch?!" De ander (Sander van der Meer en Karen Hordijk) kijken de finale in het holst van de nacht met een vast clubje Feyenoorders in een door een Nederlander gerunde bar in Jakarta. "Er zijn frikadellen, bitterballen en Jagermeister met Red Bull bij elke Feyenoord-goal."

Feyenoordfan Tom van Wijk in de wijnkelder in Mexico waar hij naar de finale gaat kijken. De wifi is er namelijk heel goed. Feyenoordfan Tom van Wijk in de wijnkelder in Mexico waar hij naar de finale gaat kijken. De wifi is er namelijk heel goed. Foto: Privé

Sander van der Meer en Karen Hordijk in het door een Nederlander gerunde cafë in Jakarta, waar ze vannacht de finale zulen kijken. Sander van der Meer en Karen Hordijk in het door een Nederlander gerunde cafë in Jakarta, waar ze vannacht de finale zulen kijken. Foto: Privé

Voor allemaal geldt wat Rick Breugelmans (woont in São Paulo, Brazilië, maar kijkt de finale in een afgelegen natuurgebied in dat land en ja, daar hebben ze verbinding, dat heeft hij natuurlijk gecheckt) mailt: 'Hup Feyenoord, laat ons juichen.'

Naam: Daan Halma (31)

Woonplaats: Sjanghai, China

Om drie uur vannacht gaat het licht én de livestream aan in een appartement in de Chinese miljoenenstad Sjanghai. Achter het het scherm, in zijn (oude) Feyenoord-shirt: Daan Halma uit Apeldoorn. De finale is een spaarzaam lichtpunt voor Nederlander: al negen weken (!) zit hij in quarantaine in zijn appartement. Net zoals zijn 26 miljoen stadgenoten zucht hij onder het extreem strenge coronaregime in het land. "Bijna niemand mag hier zijn huis uit, alleen om een verplichte PCR-test te doen." Lange weken. "Maar ik kijk elke wedstrijd van Feyenoord, op welk tijdstip dan ook." Halma werd, klassiek, als tiener door zijn vader meegenomen naar De Kuip. "We hebben jarenlang samen een seizoenkaart gehad op vakkie DD en HH." Inmiddels woont en werkt Halma sinds november in China, zijn vader kan vanwege de ziekte MS ook niet meer naar het stadion. "We videobellen nog na elke wedstrijd met elkaar." Dat zullen ze ook vannacht doen. "Mijn vader hoeft nu niet meer, zoals tijdens de Europese wedstrijden in 2002, een briefje met de uitslag naast mijn bed te leggen. Ik mag nu opblijven!"

Daan Halma in zijn appartement in Shanghai. Daan Halma in zijn appartement in Shanghai.

Naam: Remco Weeda (47)

Woonplaats: Scarborough, Engeland

Een Engels boarding-house met 34 stuiterende kostschoolmeisjes? Die géén idee hebben dat er een club als Feyenoord bestaat en dat die vanavond een finale van epische proporties zal spelen. Prima, maar ze zullen Remco Weeda vanavond niet van zijn livestream weghouden. "En als de livestream het niet doet, zet ik radio Rijnmond op." Weeda woont al twintig jaar buiten Nederland. Nu is hij marketingdirecteur van de kostschool in Scarborough in Noordoost-Engeland. Zijn vrouw is er de baas over het boarding-house (pension) waar 34 van de leerlingen wonen. "Weinig mensen kennen Feyenoord hier, het gaat er nu alleen maar over of Manchester United, met Ten Hag, het Ajax van Engeland gaat worden." Twintig jaar geleden zat Remco in De Kuip toen Feyenoord de Europa League won in de finale tegen Borussia Dortmund. En omdat je Feyenoorder voor altijd bent, hangt het kaartje van die wedstrijd, samen met een Algemeen Dagblad van de dag erna ingelijst aan de muur. Ook in een kostschool in Engeland.

Remco Weeda op de Britse kostschool waar hij werkt. Hij houdt een ingelijst Algemeen Dagblad vast van de dag na de gewonnen UEFA-Cup in 2002, met entreebiljet. Remco Weeda op de Britse kostschool waar hij werkt. Hij houdt een ingelijst Algemeen Dagblad vast van de dag na de gewonnen UEFA-Cup in 2002, met entreebiljet. Foto: Privé

Naam: Martijn Broere (26)

Woonplaats: Dubai, maar vandaag in Somalië

Voor Martijn Broere is er vanavond maar één vraag: is er ergens in de zwaarbeveiligde Green Zone van de Somalische hoofdstad Mogadishu een scherm of tv waar de finale wordt uitgezonden? "We hebben nog geen idee, maar die wedstrijd moeten we zien." Broere, oorspronkelijk uit Krimpen aan de Lek zat jaren met zijn oom en neef op Vak P maar verhuisde in 2021 naar Dubai voor werk. In die stad kreeg hij de manager van een Hilton-hotel de afgelopen weken al zover om de twee halve finalewedstrijden van Feyenoord op groot scherm uit te zenden. Maar uitgerekend nu is de projectcontroller samen met een collega ('ook een Feyenoorder') op zakentrip naar Kenia en Mogadishu. Die laatste stad wordt al jaren geteisterd door aanslagen door allerlei milities. Diplomaten, politici en zakenmensen verblijven daarom in beveiligde zones. "Het zal een zoektocht worden naar een scherm, maar voor het geval we die niet vinden: de tablet is al opgeladen voor de winnende goal van Cyriel Dessers!"

Martijn Broere met Feyenoord-shirt én finale-sjaal in Dubai. Vandaag zoekt hij een beeldscherm in Mogadishu, Somalië Martijn Broere met Feyenoord-shirt én finale-sjaal in Dubai. Vandaag zoekt hij een beeldscherm in Mogadishu, Somalië Foto: Privé

Naam: Anja Guillaume -Groenendijk (76)

Woonplaats: regio Parijs

Je kunt Anja wel uit Rotterdam halen, maar Rotterdam niet uit Anja. Ze woont al 56 jaar in de regio Parijs, werkte daar 35 jaar bij ABN AMRO, is weduwe van twee Franse mannen en inmiddels ook wel van van PSG. Maar, schrijft ze: "Ik ben Feyenoord nooit vergeten." Haar vader en broers waren en zijn voor Sparta, maar Anja kwam als tiener al in De Kuip, in de jaren zestig dus. Nog voordat Feyenoord maar überhaupt een internationale beker had gewonnen. "Vanavond zit ik voor de tv. In mijn eentje, maar ik zeg: Hup Feyenoord!"