Niet alleen vangt de Rotterdamse Tahmina Ashraf (31) getraumatiseerde vluchtelingenvrouwen op, ze heeft bovendien een manier gevonden om hen te laten praten over hun heftige ervaringen. Die aanpak krijgt nu landelijke navolging. 'De bijeenkomsten zijn vooral leuk.'

"Vrouwelijke vluchtelingen maken vanaf het begin van de vlucht heel veel mee'', legt Tahmina Ashraf uit. Als zevenjarig meisje vluchtte ze met haar ouders uit Afghanistan en heeft uit eerste hand ervaren hoe het is om alles achter te laten in de hoop op een veilig bestaan. "Punt één bij een oorlogssituatie is dat vrouwen tweederangsburgers worden, ook al waren ze dat daarvoor niet. Mannen beslissen. Daar begint ook seksueel geweld. Het wordt ingezet als oorlogswapen.''

Een op de vijf vrouwen met een vluchtelingenachtergrond maakt seksueel of gendergerelateerd geweld mee, blijkt uit recent onderzoek van de Verenigde Naties. Om deze vrouwen te helpen, richtte Tahmina's moeder - als ervaringsdeskundige - twaalf jaar geleden de stichting Voice of All Women (VOAW) op. Sinds twee jaar is Tahmina directeur van de stichting.

Een stuk vlees

Ze beschrijft waar vluchtelingenvrouwen mee te maken krijgen. "Bij het uitbreken van oorlog ontstaat chaos: alle regels vallen weg. Seksueel geweld wordt toegepast voordat vrouwen op de vlucht slaan - zo hebben we vrouwen gesproken die zijn verkracht door mannen die hun huis zijn binnengevallen - maar ook daarna, tijdens de vlucht. In elke oorlogssituatie zijn mensensmokkelaars actief die vrouwen met hun lichaam laten betalen voor de reis.''

Maar daar houdt het niet op. Ook na aankomst in het ontvangstland zijn vluchtelingenvrouwen kwetsbaar voor seksueel geweld of intimidatie. Tahmina noemt een voorbeeld van een negentienjarig Afghaans meisje dat in een opvangcentrum verbleef in het zuiden van Nederland. "Ze was alleen en de mannen om haar heen zagen haar als een stuk vlees.''

Er zijn signalen dat ook er ook seksueel geweld wordt gebruikt bij Oekraïense vluchtelingenvrouwen. Foto: Getty Images

Schaamte

Hulp zoeken om trauma's te verwerken, is niet makkelijk voor deze vrouwen. Voice of All Women helpt Rotterdamse vluchtelingen daarbij. "Vrouwen hebben schaamte, ze zijn bang wat de reactie van hun man zal zijn als ze over hun ervaring vertellen of ze zijn bang dat hun verblijfsvergunning in gevaar komt als ze vertellen over de nare dingen die ze meemaken in opvangcentra. Als ze deze ervaringen niet verwerken, is er ook geen ruimte voor integratie en participatie aan de samenleving.''



Tahmina kwam in contact met Emily Allwood, projectleider bij Pharos kenniscentrum gezondheidsverschillen. Zij vult aan: "We vangen signalen op dat er ook seksueel geweld wordt gebruikt bij Oekraïense vluchtelingen. Het is daarom des te belangrijker dat dit onderwerp onder de aandacht komt.'' Samen hebben Tahmina en Emily de Rotterdams aanpak op papier gezet en verbeterd om deze breder in het land in te kunnen zetten. "Zo hopen we andere organisaties te inspireren om de werkwijze van VOAW over te nemen.''

De werkwijze

"In een sessie van vijf bijeenkomsten kunnen getraumatiseerde vrouwen op een laagdrempelige manier praten over hun ervaringen'', licht Allwood toe. "Daarnaast geven we ze informatie over de plekken waar ze terecht kunnen voor hulp.''

Ashraf: "Het zijn vooral ook leuke bijeenkomsten. De vrouwen eten samen en ze mogen muziek of een gedicht kiezen om de bijeenkomst mee af te sluiten. Dat geeft rust en vertrouwen.'' Allwood: "De bijeenkomsten zijn de basis, maar vaak komen de zaadjes die je hebt geplant er later pas echt uit. Daarom is het belangrijk om contact te blijven houden en dat de lijntjes met zorgprofessionals kort zijn. Zo willen we de drempel om hulp te vragen wegnemen.''