De Rotterdamse politie worstelt met een schreeuwend tekort aan personeel. Daarom heeft het korps iets bedacht: sollicitanten die de eindstreep nét niet halen, krijgen voortaan een tweede kans.

Wat was-ie dichtbij. Maar Jonathan (24) bleek, na drie selectierondes, nog nét niet klaar voor de politie-opleiding. Een rollenspel - een vrouw weigerde in een fictief politiebureau om haar voeten van tafel te halen - nekte hem: hij had bozer moeten worden.

'We raken écht mensen kwijt'

Normaliter had Jonathan nu een jaar moeten wachten op de volgende sollicitatieronde. Meedoen aan de psychologische keuring, het laatste onderdeel van de selectie, kan namelijk maar één keer per jaar. Ook vervelend: álles, dus ook de twee rondes die hij al had overleefd, moet dan weer over.

Jammer voor de sollicitant, maar óók voor de politie. Die kampt namelijk met een schreeuwend tekort aan personeel en heeft zo snel mogelijk nieuwe aanwas nodig. Het wegsturen van 'kansrijke' kandidaten doet dan pijn.

Het is immers maar de vraag of ze opnieuw zullen solliciteren, zegt Petra Roodnat. "In die periode vinden ze misschien wel een andere baan. We raken écht mensen kwijt."

'Veel te agressieve arrestant'

Daarom krijgen een aantal 'kansrijke' kandidaten als Jonathan voortaan een tweede kans: ze hoeven niet langer een jaar thuis te zitten, maar mogen alvast meedraaien binnen de politie. In die periode krijgen ze de kans om aan hun 'tekortkomingen' te werken en worden ze als het ware klaargestoomd voor de volgende sollicitatieronde.

Ze zullen tijdens deze traineeships zéker niet op noodmeldingen afgaan, vertelt Roodnat. "Kandidaten worden opgeleid tot bijzonder opsporingsambtenaar en krijgen een jaar lang in een beschermde omgeving met politiewerk te maken."

Jonathan kwam bijvoorbeeld bij de arrestantenverzorging terecht. Hij zag van dichtbij hoe collega's lastige verdachten binnen brachten en met die agressie omsprongen. Uiteindelijk hielp hij zelf ook mee. "We hebben eens met vier, vijf man staan stoeien met een veel te agressieve arrestant. Het is fijn, vind ik, dat ik dat nu heb kunnen oefenen. Hoe had ik anders thuis aan mijn stressbestendigheid gewerkt?"

Driehonderd uitvallers

Kandidaten die een traineeship mogen doen, zijn niet gegarandeerd van een plek op de academie: de kans is, zo vertelt Roodnat, alleen een stuk groter dat ze de selectierondes nu wél doorstaan. Ze hebben immers een 'rugzakje' gekregen.

Roodnat benadrukt dat alleen de écht goede kandidaten voor een traineeship in aanmerking komen. "Iemand die nog heel ver van de eisen zit, zul je in dat jaar waarschijnlijk niet klaar kunnen stomen. Bovendien wil je een afdeling - om maar wat te noemen - niet belasten met kandidaten die het werk psychisch niet aankunnen. En die kandidaten zelf natuurlijk óók niet."

De traineeships kosten de politie geld en dus is het aantal plekken beperkt. Ongeveer tachtig personen hebben de afgelopen twee jaar zo'n tweede kans gekregen. Roodnat: "Aanzienlijk minder dan het aantal uitvallers. Dat wisselt, maar ligt vele malen hoger."

Huidskleur weegt mee, seksuele geaardheid ook

Van alle sollicitanten die voor een traineeship in aanmerking komen, geeft de politie de voorkeur aan personen met een diverse achtergrond. Culturele achtergrond kan meewegen, iemands seksuele geaardheid óók. Het idee is om driekwart van de plekken aan diverse kandidaten te geven.

Het past in het streven van de Rotterdamse politie om kleurrijker te worden. Momenteel draagt zo'n 20 procent van de nieuwe instroom het etiket 'divers'. Dat vindt het korps te weinig.

Roodnat: "De grootste groep sollicitanten bestaat nu uit jongemannen van tussen de 17,5 en 22 jaar oud met een Nederlandse achtergrond. Door andere kandidaten zo'n tweede kans te geven - ook een dertiger is vanwege de levenservaring al een hele interessante - kunnen we dat diversiteitspercentage eerder halen."

Machobeeld

Jonathan is blij met het streven, zegt hij. "Vroeger dacht ik dat de politie vol gespierde macho's met tatoeages zat. Ik vroeg me af of ik wel in die wereld zou passen, ik heb immers een vriend. Maar nu de politie zélf probeert om wat aan dat machobeeld te doen, wil ik daar graag komen werken."

Hij, inmiddels begonnen aan de academie, voelt zich welkom. "Afgelopen augustus heb ik mijn vriend tijdens onze vakantie ten huwelijk gevraagd. Ik kreeg toen continu appjes van collega's of ik het al gedaan had. Ik heb nog geen moment gedacht dat ik niet word geaccepteerd omdat ik getint of homoseksueel ben. Mensen die daar wel moeite mee hebben, moeten zich sterk afvragen of ze hier moeten komen werken. Buiten zul je óók homoseksuele mannen tegenkomen en moeten helpen."

De Rotterdamse politie begon, als eerste korps in Nederland, twee jaar geleden met het aanbieden van traineeships. Van de eerste groep stroomde ongeveer de helft - twaalf personen - daadwerkelijk door naar de opleiding. Roodnat verwacht dat dit aantal nog zal stijgen door betere selectie.

'Misschien had ik dit uniform anders nooit gedragen'

Overigens experimenteert de politie in heel Nederland met ideeën om sneller nieuwe agenten op straat te krijgen. Zo heeft de politieacademie haar opleiding bijvoorbeeld al met een jaar ingekort.

Roodnat kijkt naar eigen zeggen continu om haar heen. "Neem Den Haag. Daar houden ze niet één op de tien, maar drie op de tien sollicitanten over. Dat maakt mij benieuwd naar wat ze anders doen dan wij."

Jonathan is in elk geval dankbaar voor het Rotterdamse project, zegt hij. "Ik had het een jaar later sowieso opnieuw willen proberen, maar wat als het dan weer niet was gelukt? Je wordt natuurlijk ouder en je moet ook je centen gaan verdienen. Misschien had ik dit uniform anders nooit kunnen dragen."