De Nederlandsche Bank holt achter cryptobedrijven aan die illegaal actief zijn. Maar tegen bedrijven die klanten oplichten, kan zij niks beginnen zolang er nog geen nieuwe EU-regels zijn.

Heeft Nederland wel grip op bedrijven die cryptogeld verhandelen? Die vraag doemt op nu blijkt dat De Nederlandsche Bank (DNB) vorig jaar het ene na het andere bedrijf trof dat hier illegaal actief was. Maar DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kunnen nauwelijks ingrijpen bij meldingen van consumenten over oplichting door cryptoaanbieders.

Bij cryptobedrijven kunnen klanten euro's wisselen voor bitcoins of andere virtuele muntsoorten en opslaan in een digitale portemonnee. Onderzoeksbureau Ipsos telde eind vorig jaar 1,2 miljoen Nederlanders die zo'n muntsoort hebben, van wie 8 procent een waarde in crypto bezit van omgerekend meer dan 10.000 euro. Door de relatieve anonimiteit zijn cryptotransacties gevoelig voor crimineel geld.

In Nederland zijn nu 29 cryptoaanbieders uit binnen- en buitenland actief. DNB registreerde vorig jaar achttien bedrijven die illegaal actief waren. Veertien daarvan zijn al vertrokken. Die andere vier kregen of krijgen mogelijk nog een geldboete of dwangsom, zo meldde minister Sigrid Kaag van financiën onlangs in antwoord op Kamervragen over het cryptotoezicht.

Illegale transacties

Illegaal houdt in dat de bedrijven niet hebben voldaan aan de registratieplicht - en de bijbehorende kosten - bij De Nederlandsche Bank. Sinds 2020 moeten alle cryptoaanbieders die actief zijn in Nederland bekend zijn bij DNB. Die eis volgde uit een Europese richtlijn om beter in kaart te brengen wie zich allemaal bezighouden met crypto.

EU-lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze die registratieplicht invullen. In Nederland moeten cryptobedrijven, net als gewone banken, ook voldoen aan veiligheidseisen om bijvoorbeeld witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Zo moeten klanten bij transacties kunnen aantonen dat zij zijn wie zij zeggen te zijn, bijvoorbeeld door te videobellen.

Maar door die eisen lopen de toezichtkosten van DNB hoog op: rond de twee miljoen euro per jaar. Die worden in rekening gebracht bij de sector: de cryptoaanbieders delen de kosten met elkaar en dragen gemiddeld 80.000 euro per jaar af aan DNB, blijkt uit cijfers van cryptobranchevereniging VBNL.

Inschattingsfout

Dat is een mega-hap uit de omzet en veel meer dan het maximum van 34.000 euro per bedrijf waar toenmalig minister van financiën Wopke Hoekstra eerder over sprak. Dat verschil komt door een inschattingsfout: DNB rekende op negentig cryptobedrijven, maar slechts vijftien daarvan konden aanvankelijk aan de nieuwe toezichtkosten bijdragen. De rest haakte af of koos mogelijk voor het illegale pad: doorgaan zonder registratie.

Vorig jaar vond de rechter nog dat DNB de Europese richtlijn te streng vertaalt in haar wetgeving. Zo kreeg het bedrijf Bitonic gelijk dat de cryptoaanbieder niet bij élke transactie hoeft vast te stellen of de klant ook daadwerkelijk de eigenaar is van de cryptoportemonnee, maar enkel bij opvallende transacties. Minder toezicht betekent minder kosten.

Maar dat wil niet zeggen dat de registratie-eisen in Nederland ook te streng zijn, zegt Bart Joosen, bijzonder hoogleraar financieel toezichtrecht aan de Vrije Universiteit. Het probleem zit volgens hem eerder in het feit dat lidstaten de Europese richtlijn allemaal op een eigen manier invullen, waardoor een ongelijk speelveld ontstaat.

Hup, naar het buitenland

Als gevolg daarvan verkassen Nederlandse klanten naar de buitenlandse cryptoplatforms, ziet cryptobelangenclub VBNL. Die stellen bijvoorbeeld geen storende verificatievragen en zijn intussen ook nog altijd zonder registratie in Nederland actief. Volgens minister Kaag is handhaving van de regels 'een tijdrovend proces dat veel personele inzet vereist'.

Bovendien vertoont de huidige registratieplicht en daarmee het toezicht op de sector mankementen. Zo ontvingen DNB en de AFM vorig jaar samen honderden meldingen over mogelijke misleiding, oplichting en andere vormen van fraude door cryptoaanbieders, bleek vorige maand uit een navraag van radiozender BNR. De toezichthouders hebben niet het mandaat om bij dit soort misstanden in te grijpen. De cryptoconsument wordt daardoor niet goed beschermd.

Dat vindt men althans in Brussel, waar de Europese Commissie en het Europees Parlement werken aan strengere regels die in alle lidstaten van kracht moeten worden. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor het voorkomen van criminele activiteiten via of door de cryptobedrijven. Nog onduidelijk is wat er met de toezichtkosten gebeurt bij zo'n Europese regulering. Naar verwachting is over een jaar of twee duidelijk wat de precieze regels zullen zijn.

'Crypto's hebben geen waarde'

Cryptomunten hebben geen onderliggende waarde om als 'veilig anker' te dienen. Beleggers in digitale munten kennen vaak de risico's niet en kunnen hun inleg volledig verliezen. Dat zei president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank gisteren in het tv-programma College Tour. Lagarde vindt dat de handel in cryptomunten gereguleerd moet worden.

De laatste tijd is er veel onrust over de cryptohandel, vanwege flinke waardedalingen. Een andere ECB-bestuurder zei onlangs dat digitale munten een soort 'Wilde Westen' zijn en trok vergelijkingen tussen digitale munten en de financiële crisis van 2008.