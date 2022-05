Kippen zijn al een poosje populair, zeker van die knuffelexemplaren met pluizige pootjes. Maar nu je in de supermarkt voor een beetje ei veertig cent betaalt, is het pluimvee helemaal niet meer aan te slepen.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Die witte, dat is Rambo. Die donkere, dat is Kippie. En die bruine is Luna." Vertederd kijkt Alle Fockema Andreae naar de kippen die achter in zijn tuin rondscharrelen. Hij heeft niet alleen een mooi hok voor ze in elkaar gezet, maar ook een soort veranda met zand waar de beestjes een bad kunnen nemen, en anderhalve kuub houtsnippers gestrooid. "Zodat ze geen last hebben van drassig zand."

Eén ding is duidelijk: de Vlissingse kippetjes komen niets tekort. Hun baasjes zijn ook blij. "Het leek ons zo gezellig, een paar kippetjes in de tuin. Dat is het dus ook. Ze komen naar je toe om gedroogde wormpjes uit de hand te eten. En ze leggen nog eieren ook. Zeker Rambo kan er wat van. Zij legt de grootste van allemaal."

Kippenhokken vliegen de deur uit

De familie Fockema Andreae is niet de enige die kippen is gaan houden. Wie 'kippenhok' googelt, komt vrijwel direct uit bij Dier & Verblijf in Kruiningen, in de omgeving beter bekend als Van der Poel. "We zijn inmiddels een van de grootste spelers op de markt", vertelt dochter Anita trots. "En ja, de kippenhokken vliegen momenteel de deur uit."

Huis-tuin-en-keuken-hokjes van een paar honderd euro, maar ook de hippe hooibergmodellen van douglashout met nog een extra nulletje erachter. "Je kunt het zo gek maken als je wilt. We versturen ze door heel Nederland."

Waar de trend vandaan komt, kan Van der Poel wel verklaren. "Mensen zijn de laatste jaren heel duurzaam bezig. Eén met de natuur, lekker met de handen in de grond. Je ziet zelfs dat veel scholen kippen hebben. En dan komen kinderen weer met hun ouders, omdat ze zelf óók een kippetje willen."

Zit je weer met haantjes te kijken

Van der Poel snapt dat. "Kippetjes zijn zo leuk. Leuker dan konijnen, als je het mij vraagt. Ze zijn lief, ze zijn gezellig, en je krijgt er nog wat voor terug ook: eieren. Iedereen heeft er iets aan. Op konijnen raken kinderen uitgekeken. We maken mee dat mensen die na twee, drie jaar komen terugbrengen. Dat is met kippetjes nooit."

Ze heeft de beestjes zelf ook verkocht. "Maar daar zijn we mee gestopt. Je hebt er wel erg veel plaats voor nodig in de winkel. En met de kuikens komen er ook haantjes mee, en die wil niemand. Zit je weer met die haantjes te kijken."

Gered van de dierenambulance

Weinig mensen die daar op zitten te wachten, of je moet toevallig Jet van Gent zijn in Serooskerke op Schouwen-Duiveland. Die heeft een zwak voor alles wat wel extra hulp kan gebruiken - zelfs haantjes. "Ik heb er eentje gered van de dierenambulance", vertelt ze. "Hij had zo'n rochel en ze wilden hem laten inslapen. Ik zei: kom maar met mij mee. Nu loopt-ie hier met zijn meisjes. Dólgelukkig!"

En Van Gent met hem. "Ik heb altijd al kippen gewild. En nu die prijzen voor eieren zo idioot gingen stijgen, dacht ik: en nou ga ik het doen ook. We hebben een heerlijke ren voor ze gemaakt met wat boomstammetjes en 's middags mogen ze lekker in de tuin. Ze geven me een soort oergevoel. Als het aan mij lag, nam ik ook nog een hangbuikzwijn."

Automatisch nachtslot

Om nou te zeggen dat kippen voordeliger zijn dan eieren uit de supermarkt, nee. "Ik schrok me rot van de prijzen voor een kip", lacht Van Gent. "Vijfendertig euro. En dan nog alles wat erbij komt. Het hok, het voer, een hek. Een automatische voederbak, een automatisch nachtslot voor de haan. Nee, ze moeten nog héél wat eieren leggen willen we die kosten compenseren."

Maar de eitjes die gelegd worden, zegt Van Gent, zijn héérlijk. "Gewoon lekker gekookt, op een crackertje. We hebben er soms vier per dag. En ze gaan allemaal op!"

Cochins, zijdehoentjes en Hollandse kriel.

Dat is bij Ludo Haers in Absdale niet anders. "Gepocheerd op zondagochtend, gekookt, gebakken of gebruikt in beslag voor een cake, ik doe er echt van álles mee. En het is waar wat ze zeggen: het smaakverschil met eieren uit de supermarkt is enorm. Alleen die dooiers al. Als je kippen het juiste voer geeft, met lekker veel mais erdoor, dan zijn die dooiers knalgeel. Precies zoals ze zouden moeten zijn."

Haers is zoon van een kippenboer, in Philippine. "Mijn vader en moeder hadden er wel duizend. Sinds een poosje wonen wij ook weer op de buiten en dan gaat het toch weer kriebelen. Heb ik zelf toch ook weer kippetjes genomen. Cochins, zijdehoentjes en Hollandse kriel."

Slachten voor het vlees

Een stukje nostalgie, maar dat niet alleen. "We worden een dagje ouder, we willen echt van het leven gaan genieten. Meer dingen zelf doen, zoals ze hier in het dorp allemaal graag doen. Ze hebben hier een voedselbos, noem maar op. Dan ga je geen eieren in de winkel halen, dat doe je niet."

Sterker nog: Haers denkt erover zijn toom uit te breiden, zodat hij er ook een stel zelf kan gaan slachten voor het vlees. "Daar heb ik geen moeite mee, nee. Als kind deed ik niet anders. Als ze van de leg raakten, slachtte mijn vader ze. Elke zaterdag een stuk of twintig en omdat ik van die kleine vingertjes had, was ik altijd de sjaak: dan kon ik mooi de ingewanden eruit pulken."

Nu kijkt Haers toch anders naar kippen. "Nu zie ik mijn kleinkinderen er naartoe rennen, en nu vertel ik mijn gastronomiestudenten op Scalda hoe belangrijk het is om goed met dieren om te gaan. Het zijn écht leuke beestjes, en ik baalde echt toen er eentje werd opgevreten door een roofvogel. Ik geloof dat me zowaar toch een beetje begin te hechten."

Deurtje dicht, lekker slapen

Dat was bij de Fockema Andreae's in Vlissingen al lang het geval. "Het eerste wat onze kinderen doen als ze 's ochtends beneden komen, is naar buiten gaan om de kippetjes uit hun hok te halen", vertelt vader Alle. "En 's avonds brengen ze ze weer naar binnen. Deurtje dicht, lekker slapen. Prachtig om te zien."

Maar ja, de kippen smaken naar meer. "Ja, nu willen ze dus een konijn. Ik heb gezegd: laat eerst maar zien dat je goed voor de kippen kunt zorgen, dan zien we daarna wel verder."