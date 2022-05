Hij maakte van dichtbij mee hoe zijn boezemvriend Sedar Soares (13) door een kogel werd getroffen en uiteindelijk overleed. Een doorbraak in de vastgelopen zaak geeft Diego Gemert (31) nu, negentien jaar na dato, hoop. "Ik ben altijd blijven bidden."

Het is dolle pret. Met vijf, zes andere vrienden zijn Diego en Sedar op 1 februari 2003 's avonds bezig in de sneeuw. Vanaf het parkeerdek bij het Rotterdamse metrostation Slinge gooien ze de ene na de andere sneeuwbal naar passerende voetgangers, auto's én metro's.

Maar dan, compléét uit het niets, roept één van hen dat de jongens op de grond moeten gaan liggen. Hij heeft namelijk knallen gehoord. Al snel blijken dat pistoolschoten te zijn. Zeker vier keer wordt ergens in de buurt een trekker overgehaald.

Te laat

De oudste van de vriendengroep roept naar de anderen dat ze moeten liggen en uiteindelijk maken de jongens zich uit de voeten. Als blijkt dat Sedar achterblijft, roepen zijn vrienden nog naar hem. Hij moet opstaan!

Maar Sedar staat niet meer op. De jonge Rotterdammer, met zijn 1 meter 75 behoorlijk lang voor een dertienjarige, blijkt door een kogel te zijn getroffen. "Sedar dook te laat weg. We zagen dat-ie een gat in zijn hoofd had."

Hulpdiensten brengen de jongen met spoed naar het ziekenhuis, maar het ingrijpen mag niet baten: een dag later komt Sedar te overlijden. Zijn dood schokt het land. Niet alleen vanwege zijn leeftijd, maar ook omdat de politie denkt dat de schutter gericht op Sedar heeft geschoten. Een bekogelde automobilist, zo is het idee van de recherche, zou zó boos zijn geworden dat-ie het vuur had geopend. De zaak gaat de boeken in als de 'sneeuwbalmoord'.

Criminelen

Jarenlang is de politie overtuigd van dit scenario. Dat verandert in 2020, wanneer nieuwe getuigen zich melden en vertellen over een ripdeal die vlak bij de jongens zou hebben plaatsgevonden. Criminelen, vertellen zij, openden die februari-avond het vuur en troffen zo - per ongeluk - de jonge Sedar. Inmiddels, zo heeft het coldcaseteam deze week naar buiten gebracht, weet de politie zeker dat het zo gegaan is.

Voor Gemert geeft de doorbraak een sprankje hoop, vertelt hij. "Ik ben altijd blijven bidden voor een oplossing. De dader weet niet wat hij ons, de nabestaanden, heeft aangedaan. Ik ben mentaal keihard geraakt. Mijn school heb ik niet afgemaakt. Het gaat nog steeds niet goed met me. Van buiten ziet niemand dat je ziek bent, maar in je hoofd zit angst. Ik heb paniekaanvallen, ben bang voor sneeuw en vuurwerk. Dit heeft me mijn jeugd ontnomen. De dader moet boeten. Dat is gerechtigheid."

Op Gemerts rechterbovenarm staan zijn naam, die van Sedar en de sterfdatum van zijn boezemvriend getatoeëerd. Hij liet de tatoeage twee jaar na het drama zetten. "Stiekem. Ik was vijftien. Eerst was mijn moeder boos, maar daarna begreep ze het en omhelsde ze me. Het voelt alsof Sedar altijd bij me is. En dat geloof ik ook echt."

Feyenoord

Sedar, een begenadigd voetballer die nota bene op de dag van de schietpartij was uitgenodigd om bij Feyenoord te komen trainen, wordt door Gemert omschreven als een lieve en vreedzame jongen. "Wanneer ik op het veld een schop kreeg, wilde ik een schop teruggeven. Sedar hield me dan altijd tegen. Hij vond dat we het voetballend moesten oplossen door te scoren. Op een sportieve manier wraak nemen, dus."

Gemert, vader van twee zoons, kan momenteel niet werken: de trauma's staan in de weg. Voorlopig ligt zijn focus op herstel.

"Uiteindelijk wil ik een opleiding doen zodat ik kinderen kan helpen die veel hebben meegemaakt. Je hoort elkaar niet dood te steken of te vermoorden."