De tippelzone in Arnhem lijkt op sterven na dood. Nog maar gemiddeld twee vrouwen, één ervan (73 jaar) heeft de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, bieden er 's avonds hun seksuele diensten aan. Dit in stand houden kost Arnhem elk jaar minimaal 265.000 euro.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dat bedrag blijkt uit antwoorden van de gemeente Arnhem en verslavingsinstantie Iriszorg op vragen van. In Nederland hebben alleen Arnhem en Nijmegen nog een tippelzone. Utrecht sloot de zone juli vorig jaar voorgoed.

De instandhouding van de tippelzone ligt al jaren gevoelig binnen de Arnhemse gemeenteraad. Ook tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe college van burgemeester en wethouders in Arnhem is hierover discussie geweest. Binnenkort wordt duidelijk wat het nieuwe college wil.

Bijna drie ton uitgeven aan twee à drie vrouwen die via sekswerk zelf een schamel inkomen verdienen, is dat nog houdbaar? "Als er nog maar twee vrouwen staan, kan Arnhem de zorgzone beter sluiten", vindt Anton van Wijk, directeur van Bureau Beke in Arnhem dat veel onderzoek doet naar prostitutie. "Dan schiet je met zo'n dure faciliteit echt je doel voorbij. Je kunt deze vrouwen ook op een andere manier aan zorg helpen."

Verslaafde vrouwen

Op tippelzones staan veelal kwetsbare vrouwen, die hun lichaam verkopen om hun drugsverslaving te kunnen betalen. Voor een paar tientjes verlenen zij seksuele gunsten.

De tippelzones kwamen in de jaren tachtig in de grote steden op. Er was toen op straat veel overlast en criminaliteit door drugsverslaafden. In Nederland is in 2000 de prostitutie gelegaliseerd, de straatprostitutie bleef illegaal.

Vrouwen met een vergunning

De Arnhemse zorgzone werd twintig jaar geleden geopend op een bedrijventerrein naast de Pleijroute. In 2003 waren dat er nog 75 vrouwen met een vergunning. Nu zijn er 's avonds nog maar 2 vrouwen aanwezig, bevestigt Iriszorg. De oudste, een 73-jarige Arnhemse, denkt niet aan stoppen.

Elke avond zijn er twee hulpverleners en beveiligers aanwezig. Iriszorg krijgt elk jaar een subsidie van 242.122 euro. De beveiliging kost 23.000 euro. In Arnhem geldt een uitsterfbeleid. Er worden geen nieuwe pasjes uitgegeven.

Nijmegen wilde de tippelzone (jaarlijks 4 ton) in 2019 sluiten. De Nijmeegse gemeenteraad stak daar een stokje voor. Het uitsterfbeleid is recent afgeschaft, het aantal pasjes uitgebreid tot 55. In Nijmegen werken volgens een rapport twee vrouwen uit Arnhem, beiden 60-plus.

73 jaar, maar nog steeds actief

Ze telt 73 lentes en stapt na verleende diensten net uit een wit bestelbusje. Zwarte legging, felgekleurde blouse. Op de opgebonden zwartgeverfde haren prijkt een zonnebril met spiegelglazen. Een wit busje rijdt de tippelzone af. Als ons raampje omlaag zoeft, informeert ze vooroverbuigend vriendelijk wat de twee heren zoeken. Een gesprek? Haar gezicht betrekt.

Deze dinsdagavond rijden rond 21.00 uur een paar auto's de Oude Veerweg in Arnhem op. Een jongeman in een golfje, een vijftiger in een blauwe stationwagen. Op zoek naar snelle bevrediging. Veel keus hebben bezoekers niet op dit doodlopende asfaltweggetje. Gemiddeld bieden nog twee vrouwen er hun diensten aan, bevestigen gemeente en verslavingsinstantie Iriszorg.

Faciliteiten voor de prostituees

De Arnhemse zorgzone, weggedrukt in een desolate uithoek van het bedrijventerrein Kleefse Waard, is dagelijks vanaf 20.00 tot 1.00 uur geopend. Bij de ingang staat een laag gebouwtje. In deze huiskamer kunnen de straatprostituees zich voor klanten afschermen. Elke avond zijn er twee hulpverleners aanwezig. De vrouwen kunnen er terecht voor een kop koffie, een douche, een gratis prikpil of een gesprek met hulpverleners. Bij problemen is de politie zo gebeld.

Twee vrouwen zijn er aanwezig. De oudste van hen is de bovengenoemde 73-jarige, zij stond jarenlang bekend als 'de moeder van de zorgzone'. De Arnhemse denkt nog niet aan stoppen. Aan praten heeft ze weinig behoefte, aan publiciteit helemaal niet. Nieuwsgierige buitenstaanders, dat geeft alleen maar gezeik en gedoe. Het jaagt de klanten weg. Die willen privacy. Ze loopt weg, komt weer terug, schakelt over in het Engels en zegt dan bozig: "Wat jullie niet beseffen is hoe belangrijk wij zijn voor de samenleving." Die toont bitter weinig waardering voor vrouwen zoals zij, knikt ze hevig.

Ze kijkt de auto na, waar haar collega is ingestapt, en die parkeert in een van de vier betonnen afwerkhokjes helemaal onderaan de windmolen, die hoog boven de Pleijroute uittorent. Ernaast staan blauwe prullenbakken. Gewezen op de rondzwaaiende wieken, schiet ze in de lach. "Nee daar hebben we geen last van."

Geopend ter voorkoming van illegaal en onbeschermd werken

De Arnhemse tippelzone werd in 1997 geopend om te voorkomen dat de tippelaarsters illegaal en onbeschermd zouden doorwerken op duistere plekken in en rond Arnhem. Net als andere steden probeerde Arnhem zo de massale drugsoverlast door heroïneverslaafden in het centrum en het Spijkerkwartier, de toenmalige rosse buurt, tegen te gaan.

Na de afschuwelijke moord op de 29-jarige Arnhemse prostituee Jeanette kwam er in 2003 op de Oude Veerweg een verplicht pasjessysteem om de veiligheid te verbeteren. Straatprostituees werden geregeld door hun klanten en dealers mishandeld. De pasjes voorkwamen dat de zwaar verslaafde prostituees te grote concurrentie kregen van gezondere en mooiere tippelaarsters.

"We gaan nooit met klanten de zone af", zegt de jongere vrouw, als ze terugkeert. Ze staat onvast op haar benen te zwaaien en lijkt onder invloed te verkeren. "We voelen ons hier veilig."

'Arnhem moet tippelzone sluiten'

Arnhem kan de zorgzone beter sluiten, zegt Anton van Wijk, directeur van Bureau Beke in Arnhem. "Als er nog maar twee vrouwen staan. Met zo'n dure faciliteit schiet je dan echt je doel voorbij. Het gaat wel om gemeenschapsgeld, en daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan", aldus de zedencriminoloog, die veel onderzoek doet naar prostitutie.

"Het allerbelangrijkste dat deze vrouwen goede zorg en hulp krijgen. Dan kan vast met een kleiner budget, door hen op een andere creatieve manier goede zorg te verlenen. In Nijmegen is een andere situatie. Daar zijn veel meer sekswerkers. Het uitbreiden van de pasjes is dan een keuze." Beke bracht voor Nijmegen de voors en tegens van een eventuele sluiting in kaart.

In de afgelopen vijftien jaar besluiten steeds meer steden hun tippelzone op te heffen. Steeds vaker worden er vrouwen aangetroffen die illegaal in Nederland verblijven. De prostitutie op straat marginaliseert en verplaatst zich naar woningen en hotels. De voorzieningen kostten tonnen, maar stadsbesturen kampen ook met morele dilemma's: moet de overheid wel meebetalen aan plekken waar kwetsbare verslaafde vrouwen voor een paar tientjes hun lichaam verkopen?

Tippelzones in grote steden sluiten

Den Haag, ooit de stad met eerste officiële tippelzone, sluit in 2006. Amsterdam en Rotterdam waar duizenden vrouwen zich goedkoop aanbieden is dan al dicht. Groningen heft de tippelzone in 2019 op, de Utrechtse baan is juli 2021 voorgoed gesloten.

Zo blijven er in Nederland nog twee tippelzones over. In Arnhem en in Nijmegen. Nijmegen is jaarlijks zo'n 4 ton kwijt aan de tippelzone aan de Nieuwe Markt, Arnhem aan de Oude Veerweg 265.000 euro.

Arnhem hanteert een uitsterfbeleid; nieuwe vergunningen worden niet verstrekt. Nijmegen heeft het uitsterfbeleid onlangs afgeschaft en het aantal pasjes zelfs uitgebreid van 40 naar 55. In Arnhem zijn nog slechts 6 pasjes in omloop. Sinds corona zijn zeker drie vrouwen afgehaakt. Het is aan het nieuwe gemeenteraad of de Arnhemse zorgzone voor een paar vrouwen nog moet openblijven.

Wendy staat er al meer dan twintig jaar

Wendy (niet haar echte naam) is de derde vrouw van de tippelzone. Ze zegt al meer dan twintig jaar op de Oude Veerweg te staan. Vooral rond middernacht. "Ik ben een latertje". Tijdens de pandemie was de zorgzone lange tijd officieel gesloten. "Ik heb daar tijdens de sluiting gewoon gewerkt", bekent Wendy. "Ik heb dat geld hard nodig."

Wendy weet dat een paar voormalige tippelaarsters van de Oude Veerweg 'thuiswerkers' zijn geworden. Ze maakt zich grote zorgen en is in alle staten. "Als de baan gaat sluiten, ga ik illegaal. Wat denken ze wel bij de gemeente Arnhem?!", roept ze. Regelmatig ziet ze 'twee illegale meisjes'; sekswerkers zonder vergunning verschijnen. Waarom haar collega van de tippelzone, toch inmiddels op leeftijd, dit werk nog moet of wil blijven doen? "Daar is ook een markt voor. Dat ze nog moet werken, vind ik niet vreemd. Een AOW-tje is geen vetpot."