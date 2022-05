De 82-jarige Willem Bouman probeert zaterdag in Eindhoven een zesde wereldrecord te vestigen door vrijwel uit zijn hoofd de derdemachtswortel uit een getal van 36 cijfers te trekken. Voor wie het al niet meer kan volgen: een vraag-antwoordje.

Willem Bouman uit Alphen aan den Rijn heeft als rekenwonder meerdere wereldrecords op zijn naam staan. Worteltrekken, priemgetallen, ontbinden in factoren: voor Bouman is het gesneden koek. Met zijn rekentalent bereikte hij zelfs de koning. Als er dus iemand is die je wat kan leren over hoofdrekenen, is hij het wel. Hij gaat zaterdag dan ook proberen om voor de zesde keer zijn eigen wereldrecord hoofdrekenen te verbreken.

Wat is worteltrekken?

Dat betekent dat je een getal probeert te ontbinden in gelijke getallen die met elkaar vermenigvuldigd het oorspronkelijke getal vormen. Bij een tweedemachtswortel oftewel de vierkantswortel kom je bij twee gelijke getallen terecht. Een voorbeeld is √9 waarvan de oplossing dan drie is. Bij een derdemachtswortel gaat het om drie gelijke getallen.

"Ik zal het omgekeerd uitleggen'', zegt Willem Bouman. "2 x 2 x 2 is 2 tot de derde macht en worteltrekken is het omgekeerde daarvan. Dus twee tot de derde macht is acht. Dat is een machtsverheffing en de derde machtswortel van acht is twee en dat heet dan worteltrekken.''

Waarom gaat Bouman deze uitdaging aan?

"Tot mijn veertiende kon ik dit doen met twaalf cijfers. Inmiddels ben ik wat ouder en wijzer, en behoor ik tot de toprekenaars van de wereld. Ik had ooit eens contact met de Britse rekenkampioen Robert Fountain en hij zei dat ik toch wel die 36 cijfers zou aankunnen. Toen ben ik begonnen daarover na te denken en heb ik een techniek ontwikkeld.''

"Het is een uitdaging. Als je iets kunt en dat is goed, dan probeer je je altijd te verbeteren. Een voetballer traint toch ook altijd om zich te verbeteren? Nou, ik doe dat ook, maar dan om beter te rekenen. Zelfs als ik in bed lig en ik lastig kan inslapen, draaien die getallen nog door mijn hoofd.''

Moet je hiervoor talent hebben of kan iedereen dit door te oefenen?

"Talent is doorslaggevend. Wij hebben als grote rekenaars geen enkel geheim. Maar al zou ik 23 jaar tegen jou aanpraten, het talent kan ik niet overdragen. Ik kan je wel vertellen wat ik doe. Om te beginnen ken ik alle getallen van één tot honderd tot de derde macht van buiten. Oefenen is echt noodzaak. Je doet dit niet één, twee, drie.''

"Maar als het gaat om huis-tuin-en-keukenrekenen, dan kun je met oefenen al heel ver komen. Je hoeft ook niet te doen wat wij doen. Niemand zal je ineens een getal van twaalf cijfers geven om daar de derde machtswortel van te berekenen. Het is dus wel belangrijk om alledaagse dingen te kunnen uitrekenen.''

"Al doende leert men'', zegt Bouman. Dat is ook nodig, want maar ongeveer 52 procent van de leerlingen in groep acht van het basisonderwijs haalt het basisniveau voor rekenen. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. "Zodra leerlingen een rekenmachine mogen gebruiken, wordt het hoofdrekenen verpest. Van rekenmachines word je lui, dom en gemakzuchtig."

Nadien een zevende wereldrecord?

De recordpoging vindt zaterdag plaats, om 13.30 uur op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. De jury bestaat uit de wiskundigen Benne de Weger en Tom Verhoeff. Scholieren en andere geïnteresseerden volgen het spektakel.

Als Bouman slaagt, dan heeft hij zijn zesde wereldrecord binnen. Nadien nog een zevende? "Daar ben ik nog niet aan toe. Ik wil eerst even bekomen van deze recordpoging en dan zie ik wel verder. Ik zal maandag niet ophouden met rekenen, maar wie weet heb ik binnen veertien dagen iets heel nieuws verzonnen.''