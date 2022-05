'Twee keer seks, vijf keer pijpen of een leven lang naaktfoto's, kies of ik ga je hacken'. Voor die bizarre keuze werd een dertienjarig meisje uit Houten door Justin M. (20) gezet. Compleet in paniek stuurde ze hem een intieme foto. Dat bleek olie op het vuur. Hij bleef haar dwingen om meer te doen, ondanks dat ze hem smeekte te stoppen en zei dat ze aan zelfdoding dacht.

Via Instagram wordt een dertienjarig meisje twee jaar geleden uit het niets benaderd door een account dat ze niet kent. Of ze naaktfoto's wil sturen. Nee natuurlijk niet, antwoordt ze. Maar daarmee is de kous voor degene met het account 'Justinchillsss' niet af. Hij stuurt haar een lijst met opties: twee keer seks, vijf keer pijpen of een leven lang nudes (naaktfoto's red.).

Het tienermeisje is ten einde raad. Nadat ze hem een naaktfoto stuurt, in de hoop dat ze dan van hem af is, wordt het alleen maar erger. Hij dreigt de foto openbaar te maken als ze niet meer foto's stuurt. Het meisje smeekt haar belager te stoppen. Zelfs als ze hem vertelt dat ze aan zelfdoding denkt, gaat hij door en zegt: 'Ik ga de foto's delen met de rector van je school en met je klas'.

Foto van haar huis

Dan biecht ze het hele verhaal aan haar vader op. Die blokkeert het account meteen. Maar zelfs dat is niet genoeg. Via andere accounts krijgt het meisje weer allerlei berichten. Ze krijgt zelfs een foto van de achterkant van haar huis toegestuurd én een foto van de jongen. Met die foto gaat de broer van het meisje op onderzoek uit. Hij komt uit bij Justin M. (20), nu woonachtig in Geldrop.

"Als de broer vraagt waarom M. zijn zusje zo lastigvalt, dan durft hij ook nog te zeggen: ze heeft problemen en ik wil haar helpen", aldus de officier van justitie vrijdag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Behalve het dertienjarige meisje doet nog een ander tienermeisje aangifte tegen Justin M. Ze vertelt de politie dat ene 'Koen' contact met haar zoekt via Snapchat en vertelt dat er een naaktfoto van haar rondgaat. Hij is bereid te verwijderen, als ze een nieuwe naaktfoto stuurt.

Ook zij hoopt van de ellende af te zijn en stuurt hem een foto. Maar ook dit keer stoppen de bedreigingen niet: hij wil filmpjes waarin ze zichzelf bevredigt en een haarborstel pijpt. Ook krijgt ze de opdracht een orgie te hebben met twaalf andere mensen. Ze ontdekt wie haar afperser is, een jongen met wie ze vroeger in een restaurant heeft gewerkt: Justin M, en schakelt de politie in.

Ontkent alles

Rechercheurs treffen op de telefoon van de dan negentienjarige M. alle accounts aan waarmee hij de meisjes heeft bedreigd. Zelf ontkent hij alles: iemand anders heeft zijn telefoon gebruikt. Of hij nog steeds vindt dat hij onschuldig is, is onbekend. M. verscheen ondanks herhaalde oproepen van de rechtbank niet in de Utrechtse rechtbank.

Ook machtigde hij zijn advocaat niet, waardoor ze hem niet kon vertegenwoordigen en voor niets in de rechtbank zat. Wel liet hij haar vrijdagochtend in een berichtje weten: 'Ben liever niet aanwezig'. En bood nog een bonus aan voor haar diensten.

Ondanks zijn afwezigheid ging de zaak door. "Hij heeft alle kans gehad om hier te zijn", aldus de rechter. De officier van justitie noemt het gedrag van M. 'respectloos en gewetenloos'. De twee meisjes hebben nog altijd flink last van wat hen is overkomen. Daarom eist het Openbaar Ministerie een celstraf van zes maanden, waarvan twee voorwaardelijk, én een behandeling.

De uitspraak volgt op 3 juni.