Zo’n 15 miljard euro netto krijgen we volgende week met z’n allen aan vakantiegeld overgemaakt. Na corona zal dit extraatje in de eerste plaats aan vakantie worden besteed, maar het zal ook meer dan ooit worden gebruikt om de gaten in de huishoudportemonnee mee te dichten.

"Het vakantiegeld wordt weer uitgegeven. De corona-rem is eraf. Vorige jaren zagen we dat 40 procent het niet uit wilde of kon geven, dat is nu nog maar een derde. We zijn minder terughoudend met vakantiegeld besteden. Het vakantiegeld bestemmen voor de vakantie is weer terug op één. 60 procent van de mensen gebruikt het daarvoor. Ongeveer een kwart van de mensen spaart het geld'', zegt ING-econoom Marten van Garderen, die al jaren de bestedingen van het vakantiegeld volgt.

Vakantiegeld vaker naar boodschappen

De lockdowns en de reisbeperkingen die onbekommerde vakanties verpestten zitten nog in ons systeem, dus Nederlanders willen vooral zorgeloos wég deze zomer. Maar niet iedereen kan het zich veroorloven om het vakantiegeld te besteden waarvoor het bedoeld is. ABN AMRO verwacht dat het vakantiegeld vaker dan voorheen gebruikt zal worden om de dagelijkse boodschappen mee te betalen.

"Eerder was er al onderzoek dat mensen in supermarkten van de A-merken naar de huismerken switchen. Mensen zoeken manieren om de dalende koopkracht op te vangen, dat kan het vakantiegeld zijn'', zegt econoom Piet Rietman van de bank. "Er is een differentiatie tussen inkomensgroepen te verwachten - mogelijk gaan lage inkomens minder vaak op vakantie, maar gaan hoge inkomens juist vaker nu er geen reisrestricties meer zijn.''

Het Nibud constateerde in 2019 dat 18 procent van de Nederlanders het vakantiegeld gebruikt voor de aflossing van schulden of het dagelijks levensonderhoud. Rietman: "Wij verwachten dat dat percentage is gegroeid door de inflatie.''

Geen vakantiegeld-acties van banken

Het Nibud doet dit jaar geen specifiek onderzoek naar de besteding van het vakantiegeld, maar verwacht eveneens dat vakantiegeld door grote groepen Nederlanders wordt gebruikt om de financiële gaten mee te dichten. "We zien dat veel mensen die met hogere uitgaven zitten, tegen mensen bij wie ze achterlopen met rekeningen kunnen zeggen: 'Wacht eventjes, in mei krijg ik mijn vakantiegeld en dan kan ik die rekening betalen'', zegt Nibud-woordvoerder Gabriëlla Bettonville. "Zeker met de gestegen prijzen komen heel veel mensen iedere maand tekort en dan is het natuurlijk heel fijn als er een extraatje komt in mei.''

Acties van banken om een deel van het vakantiegeld op de spaarrekening te zetten, zijn er niet meer. Geld lenen is voor banken nog nagenoeg gratis en ze zitten niet te wachten op spaargeld van consumenten, stelt Amanda Bulthuis van Spaarrente.nl. "Alleen ING heeft dit jaar een actie dat je een bonus krijgt als je minimaal 500 euro vakantiegeld op je beleggingsrekening stort.''

Verduurzamen van je woning

Wie het vakantiegeld wil laten renderen kan het ook gebruiken voor het verduurzamen van de eigen woning, stelt Bulthuis. "Dan bespaar je op termijn aardig wat geld.'' Ook de banken verwachten dat veel mensen het vakantiegeld ook zullen gebruiken om de woning beter te isoleren, dat levert sowieso meer op dan een spaarrekening. "Voor mensen die thuisblijven is het een slim alternatief, gezien de aanslag die de hogere energierekening op je portemonnee doet'', stelt Van Garderen van ING.

Wie nog geen bestemming voor het vakantiegeld heeft en het op de spaarrekening wil zetten, zal komende weken sterk in de schoenen moeten staan. Want er komt een bombardement met verlokkingen aan. Touroperators strooien met lastminuteaanbiedingen, elektronicazaken adverteren met koopjes en de stroom aanbiedingen voor barbecues en tuinsets is niet te stoppen. Eind mei/begin juni is na december de beste maand voor de detailhandel met doorgaans 400 miljoen euro extra omzet. "Alle aanbiedingen voor de komende weken zijn in januari al ingekocht'', zegt directeur Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel. "We gaan zeker een verkooppiek zien, maar of die zo groot wordt als voorheen durf ik niet te voorspellen.''

De detailhandel heeft afgelopen maanden niet te klagen qua verkopen, maar na Pasen zakte het in. Peters: "De consument houdt weer een beetje de hand op de knip. Wat gaat de consument nu doen met het vakantiegeld, nu duidelijk is dat de energierekening 100 euro hoger wordt? Misschien worden het wel zonnepanelen in plaats van kopen in de winkels.''