Nederland is een van de grootste delta's van Europa en dagelijks stromen er miljarden liters rivierwater ons land binnen. Hoe kan het dat we dan tóch al jaren een extreem droogteprobleem hebben? Ecohydroloog Flip Witte, dé 'droogteprofessor' van Nederland, weet het antwoord. "Boeren klagen over droogte, maar zijn zelf de grootste boosdoener."

De zomer moet nog beginnen. Maar het neerslagtekort dat Nederland momenteel teistert, is vergelijkbaar met 1976, het rampjaar, waarin alle droogterecords werden verbroken. Ecohydroloog Flip Witte (66) zat toen als jonge knaap in de collegebanken van Wageningen University & Research en besefte: hier moet ik iets mee. Ingegeven door de extreme droogte van dat jaar werd hij wetenschapper en richtte zich in de decennia die volgden op het waterbeheer van natuurterreinen. "Ik wilde de natuur redden", zegt hij daar nu over.

Tot 2019 was Witte buitengewoon hoogleraar ecohydrologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en onderzoeker bij het gerenommeerde KWR Wateronderzoeksinstituut. De laatste jaren adviseert hij 'droge provincies' zoals Gelderland en Overijssel over oplossingen voor problemen met droogte.

"Door de extreem droge zomers van de afgelopen vier jaar is er veel meer aandacht gekomen", vertelt Witte, die in het Gelderse Oosterbeek woont. "Dat is mooi, maar de verdroging van Nederland is niet iets nieuws, die is al decennia aan de gang. Ons land is de laatste vijftig jaar beetje bij beetje aan het verdrogen en tegenwoordig zien we steeds duidelijker de schadelijke gevolgen."

Wat zijn die schadelijke gevolgen?

"In de natuur zijn die evident. Als gevolg van de veel lagere grondwaterstand, droogt de bodem uit. Organische stof wordt afgebroken, stikstof komt vrij en de bodem verzuurt. Daar profiteren snelle groeiers van, zoals grassen en brandnetels, maar bijzondere plantjes als orchideeën, klokjesgentiaan en moeraskartelblad redden het niet. Het gevolg is dat soortenrijke vegetaties verdwijnen en er een monotoon landschap overblijft. Ook drooggevallen beken, vennen en sloten ondervinden veel schade. Beschermde soorten, zoals de elrits, rivierdonderpad en beekprik leggen het loodje, net als talloze libellen, vlinders, amfibieën en kuikens van weidevogels. Je ziet het ook aan bomen die massaal doodgaan, zoals sparren en eiken. Dat alles zorgt voor een verdere teloorgang van de biodiversiteit."

Ondervindt alleen de natuur de gevolgen van extreme droogte?

"Nee, zeker niet. De lage grondwaterstand zorgt ook voor schade aan huizen en gebouwen in klei- en veengebieden. Die verzakken en krijgen scheuren. Mensen hebben soms voor tonnen schade aan hun woning, maar kunnen die nergens verhalen. Ingenieursbureau Sweco heeft uitgerekend dat we de komende dertig jaar 80 miljard euro kwijt zijn aan verzakkende huizen als gevolg van te lage waterpeilen. Een enorm bedrag. En dan hebben we het nog niet eens over schade aan infrastructuur en cultureel erfgoed. Uiteraard heeft ook de landbouw veel last van de droogte. Oogsten mislukken, opbrengsten vallen tegen en boeren moeten veel investeren in beregeningsinstallaties."

Met name de zomers van 2018 en 2019 en het voorjaar van 2020 waren extreem droog. Waardoor komt dat?

"Langere periodes van extreme droogte zijn van alle tijden, ook in vorige eeuwen was daar sprake van. Maar er zijn twee wezenlijke verschillen. De eerste is dat droge periodes tegenwoordig vanwege klimaatverandering vaker voorkomen. Het tweede cruciale verschil is dat een droge periode nu grotere consequenties heeft dan vroeger. Honderd jaar geleden was Nederland veel natter, stond het grondwaterpeil hoger en kon onze natuur wel tegen een stootje. Dat is tegenwoordig compleet anders."

Wat is er veranderd?

"Nederland verdroogt doordat het grondwaterpeil steeds lager wordt. Dat komt door de winning van grondwater voor industrie en drinkwater, maar bovenal door de landbouw. Ons landschap is na de Tweede Wereldoorlog in sneltreinvaart door menselijk toedoen ontwaterd en leeggepompt. Het Nederlandse waterbeheer is hoofdzakelijk afgestemd op de landbouw, ook nu nog."

U zegt: de landbouw verergert de droogte?

"De ontwatering van Nederland gebeurt al sinds mensenheugenis, maar vond na de Tweede Wereldoorlog op een schaal plaats die nooit eerder in de geschiedenis is vertoond. Na de oorlog was alles erop gericht om honger en armoede te voorkomen. Het waterbeheer werd afgestemd op het maximaliseren van de gewasproductie. Water moest zo snel mogelijk van het land worden afgevoerd. Gronden werden via diepe sloten en drainagebuizen ontwaterd, meanderende beken werden rechtgetrokken om het water sneller weg te krijgen. Ontwateren was het adagium in die tijd en zo is ons landschap ook nu nog ingericht."

En dat ontwateren gebeurde ten dienste van de landbouw?

"Ja, vrijwel volledig. De landbouw houdt niet van natte voeten. Aan het eind van de winter zitten de gierkelders vol en willen boeren het land op om de mest uit te rijden. Dat lukt niet met die zware machines als het land nog nat is. Ook is een natte bodem kouder, waardoor gewassen minder snel groeien. De naoorlogse aanpassing van ons waterstelsel zorgde voor zeer hoge landbouwopbrengsten en welvaart voor de boerenbevolking. Een groot succes, waarmee Nederland internationaal aanzien verwierf en uitgroeide tot de tweede landbouwexporteur van de wereld."

Deze aanpak heeft in uw ogen een keerzijde, welke?

"Door het waterbeheer in dienst te stellen van de landbouw, zijn andere belangen, zoals die van de natuur, uit het oog verloren. Ook is er onvoldoende rekening gehouden met de nadelige gevolgen in de zomer, want door de betere ontwatering treedt er in de landbouw 's zomers vaker droogteschade op. We zien nu dus de paradoxale situatie dat water in het vroege voorjaar snel wordt afgevoerd om boeren te plezieren, terwijl diezelfde boeren een paar maanden later hun land massaal beregenen met grond- en oppervlaktewater. Het gevolg is dat het grondwaterpeil nog verder daalt."

Het is toch begrijpelijk dat boeren hun gewassen willen beschermen door in de zomer te sproeien, daar hebben we allemaal belang bij.

"Natuurlijk begrijp ik dat boeren dit doen. Die zitten klem in een systeem waarin zij zich geen lagere opbrengsten kunnen permitteren. Een boer moet minstens vijf sneden gras van zijn land halen, anders kan hij zijn koeien niet voldoende voeren en moet hij duur voer inkopen. Voor die boer is alles erop gericht zijn land maximaal te laten renderen. Maar als we het algemeen belang in ogenschouw nemen, dan zijn we in Nederland doorgeschoten. De ontwatering ten faveure van de landbouw en de beregening uit grondwater door boeren is enorm uit de klauwen gelopen. Dat zal drastisch teruggedrongen moeten worden om de natuur te beschermen."



Het is toch helemaal niet bekend hoeveel water boeren gebruiken met beregenen?

"Daar is inderdaad slecht toezicht op. Waterschappen moeten registreren hoeveel beregeningsputten er zijn, maar dat systeem voldoet niet. Maar dat het om grote hoeveelheden gaat, is wel duidelijk. Er is onderzoek gedaan naar het waterverbruik van boeren in Noord-Brabant, daaruit bleek dat zij in de drie zomermaanden van 2018 ruim anderhalf keer zoveel grondwater onttrokken dan drinkwaterbedrijven. En juist in droge periodes is dat extra schadelijk."

Wat stelt u voor, een beregeningsverbod?

"Strengere eisen stellen aan beregening is hard nodig. Te beginnen met een verbod op het besproeien van grasland, want dat gebeurt nu het meest. Boeren moeten accepteren dat in droge periodes hun grasopbrengst lager is. Ook is het goed om een tarief in te voeren: hoe meer grondwater je onttrekt, hoe meer je betaalt. Laten we niet vergeten dat beregening voor oneerlijke concurrentie zorgt. Uit onderzoek blijkt dat de gewasopbrengst stijgt van een boer die beregent uit grondwater, maar omdat hij daarmee de grondwaterstand in de omgeving verlaagt, daalt de gewasopbrengst van omliggende boeren die nooit sproeien. Boeren die niet beregenen, hebben dus nadeel van hun buurman die het wel doet."

Wat is er in uw ogen nodig om droogteproblemen in Nederland op te lossen?

"Om te beginnen moeten we in het natte voorjaar het water langer met stuwen en schotten vasthouden in de sloten. Boeren vinden dat niet leuk, maar het is wel keihard nodig. Net zoals het noodzakelijk is dat waterschappen het grondwaterpeil, dat al decennia zakt, weer omhoog brengen."

In Oost-Nederland hebben waterschappen de afgelopen jaren al honderden droogtestuwen geplaatst.

"Dat is een mooi begin, maar wil het echt effect hebben, dan moeten het er veel meer zijn. Alleen al op de hogere zandgronden hebben we 150.000 vierkante kilometer aan watergangen. Bovendien zijn de meeste watergangen niet van het waterschap, maar in het bezit van boeren. Het is niet eenvoudig hen te overtuigen mee te werken aan dit soort maatregelen, die zijn immers nadelig voor ze."

U hield in een opiniestuk in dagblad Trouw recent een pleidooi om naaldbossen op de Veluwe te kappen om droogteproblemen tegen te gaan. Leg uit.

"De Veluwe bestaat voor de helft uit naaldbos. Een deel daarvan is saai en qua biodiversiteit weinig interessant. Bovendien neemt naaldbos ontzettend veel regenwater op. De regen valt op de toppen en verdampt nog voor het de grond bereikt. Hierdoor is de waterbalans op de Veluwe verstoord geraakt. Ik pleit ervoor het areaal naaldbos op de Veluwe met een kwart te verkleinen en te vervangen door stuifzand en heide. Deze vegetatie komt overeen met het cultuurhistorische landschap en neemt bovendien wél regenwater op. Dat vermindert het grondwatertekort drastisch en beken en kwelmoerassen aan de randen van de Veluwe zullen weer vollopen, met alle positieve gevolgen voor de biodiversiteit van dien."

De provincie Gelderland onderzoekt de mogelijkheden om miljarden liters gezuiverd IJsselwater de Veluwe op te pompen. Goed plan?

"Het is een oplossing, maar in mijn ogen geen goede. De Veluwe kent het schoonste grondwater ter wereld, waar we ook ons drinkwater vandaan halen. Het is een groot risico om dat te vermengen met gebiedsvreemd rivierwater, ook al is dat goed gezuiverd. Bovendien is het een oplossing die veel geld en energie kost, terwijl er betere oplossingen zijn."

Zoals?

"Omvorming van bos heb ik al genoemd. Daarnaast: aan de Veluwe wordt jaarlijks 130 miljoen kuub grondwater onttrokken. Dat is veel en draagt bij aan de droogteschade waaronder het natuurgebied gebukt gaat. Je zou de drinkwaterwinning op de Veluwe kunnen verplaatsen naar de polders in de Betuwe. Daar komt Veluws grondwater omhoog, dat nu wordt weggepompt om de polders droog te houden. Dat water kunnen we prima als drinkwater gebruiken."

U strijdt als ecohydroloog al veertig jaar tegen de verdroging van ons land, terwijl de situatie door de jaren heen alleen maar slechter is geworden. Komt het nog goed?

"Ik ben een blijmoedig mens, maar moet bekennen dat ik in dit geval een tikkeltje pessimistisch ben. Het vergt politieke lef om de juiste maatregelen te nemen, maar het probleem is dat die de landbouw en de boeren pijn zullen doen. Ons huidige landbouwsysteem is failliet. Het is treurig om te zien hoeveel schade dat aanricht. De 25 miljard euro die het kabinet zonder onderbouwde visie besteedt om het stikstofprobleem op te lossen, kan het beter gebruiken om de landbouw om te vormen. Van een intensieve variant naar een extensieve. Boeren moeten geholpen worden, ook financieel, om die transitie te maken."

Reactie LTO Noord:

"Boeren en tuinders beseffen heel goed dat het weer grilliger wordt", stelt Malkis Jajan van LTO Noord in een reactie. "Dat betekent dat we langere perioden van droogte en regen hebben. Hier spelen boeren en tuinders op in door op de momenten dat het veel regent het water vast te houden. Zo hebben veel boeren in Overijssel en Gelderland in samenwerking met de Waterschappen droogtestuwen geplaatst. Dit zijn kleine dammetjes waarmee water vast wordt gehouden. Ook hebben boeren en tuinders veel geïnvesteerd in hun grond. Door bijvoorbeeld compost aan te brengen, krijg je een sponswerking, waarmee je meer water vast kan houden. Tot slot is er met de waterschappen voor gezorgd dat de waterpeilen hoger blijven. Het is ook logisch dat boeren en tuinders als één van de grote beheerders van de Nederlandse natuur zich inzetten om droogte tegen te gaan. Daar hebben zij namelijk zelf ook belang bij, naast het grote plichtsbesef dat boeren en tuinders hebben. Critici nodigen wij uit om het gesprek aan te gaan en samen naar oplossingen te zoeken."