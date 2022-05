Onder het verhaal dat de Stentor vorige week publiceerde over hongerstakende asielzoekers op de boot in Meppel, verschenen in een mum van tijd veel negatieve lezersreacties richting de vluchtelingen. Verslaggever Phaedra Werkhoven vroeg de afzenders of ze in gesprek zouden willen met de mannen op de opvangboot. Thomas, uit de buurt van Meppel, wilde dat wel.

Dit was de reactie van Thomas onder het verhaal:

'Als je je zo ongerust maakt over vrouw en kinderen, waarom laat je ze dan achter? Waarom wil je geld hebben, als je gratis onderdak en voedsel (waarschijnlijk zelfs halal op bestelling) krijgt? Mensen met zo'n instelling zullen nooit de mentaliteit ontwikkelen om hier volwaardig deel van onze samenleving te kunnen worden. Retour, en wel zo snel mogelijk!'

Thomas schreef me terug: 'Wat een interessante vraag, die mij enigszins overvalt, maar waar ik zeker niet onwelwillend tegenover sta. Ik ben heel erg benieuwd.'

Kritische lezer

En dan is het zover. We hebben afgesproken bij de boot. Thomas wil liever niet herkenbaar in beeld. Aan de mannen Firas (35), Ahmed (36) en Muhannad (27) heb ik uitgelegd wie ze tegemoet treedt: een kritische lezer die grote vraagtekens zet bij hun komst naar Nederland. Ze vinden het prima. Samen lopen we naar een parkje.

De sfeer is in eerste instantie een tikje ongemakkelijk. Thomas legt uit dat hij nogal negatief reageerde omdat hij vond dat zij, de asielzoekers, veel dingen eisen. Dat het ging over geld en wachten op een andere plek. Firas, die als enige goed Engels spreekt, zal de woorden van Ahmed en Muhannad vertalen. Hij zegt dat het vooral over het wachten ging. En dat er op andere locaties in plaats van maaltijden geld gegeven werd aan asielzoekers. Dat zij dat ook liever zouden willen.

Thomas: "Hebben jullie klachten over het voedsel?"

Firas: "Nee, het voedsel is prima, maar sommigen van ons hebben helemaal niets. Zijn alleen met een T-shirt gekomen."

Klagen over geld

Thomas: "Kun je begrijpen wat dat betekent voor Nederlanders, die hun belastingen betalen en amper rondkomen? Het kost geld om jullie hier op te vangen in deze boot. Zij zijn boos dat jullie hierheen komen, onze voorzieningen gebruiken en dan toch klagen."

Firas: "Nee, ik ken de Nederlandse samenleving niet. We zijn hier nu zeven maanden. We willen graag een BSN-nummer, zodat we kunnen werken en belasting kunnen betalen, zoals iedereen. We willen niet op jullie kosten leven, we willen iets teruggeven. We zijn goed opgeleid."

Thomas: "Wat waren jullie verwachtingen toen je naar Nederland ging?"

Firas: "Iedereen heeft een verhaal waarom hij hierheen kwam."

Muhannad, succesvol Youtuber in Syrië wil graag een deel van de Nederlandse samenleving zijn. Muhannad, succesvol Youtuber in Syrië wil graag een deel van de Nederlandse samenleving zijn. Foto: Freddy Schinkel

Muhannad: "Ik vluchtte uit Syrië naar Turkije. Daar discrimineren ze Syriërs, ze willen ons niet opvangen. Ik kon daardoor mijn werk niet meer doen. Ze wilden mij terugsturen naar Syrië."

Thomas: "Zou dat een probleem zijn?"

Muhannad kijkt even met een lege blik naar Thomas en knikt dan. "Het is onveilig. In mijn stad waren continu bombardementen. Mijn huis is gebombardeerd. Weg."

"Oké," zegt Thomas en kijkt getroffen. "Wat zijn je plannen nu? Ga je het weer opbouwen?"

Muhannad: "Eerst moet het politiek opgelost worden in Syrië, weer veilig zijn."

Thomas: "Is de oorlog nog niet voorbij dan?"

Muhannad, Ahmed en Firas zuchten. "De oorlog is niet voorbij." Muhannad zegt deel te willen uitmaken van de Nederlandse maatschappij.

We horen niets

Thomas: "Begrijp je dat Nederland problemen heeft, dat het hier geen paradijs is?"

Firas: "Vertel het me, ik weet het niet. Ik spreek amper Nederlanders, niemand vertelt ons daar iets over. We lezen alleen boeken. Sommigen leren via YouTube wat Nederlands, maar we horen niets over het leven hier."

Thomas legt uit dat Nederland een klein land is met veel sociale problemen, met te weinig huizen en veel economische malaise door corona, de energiecrisis en de oorlog. Veel mensen zijn niet meer zo rijk. Er zijn heel veel problemen in de wereld en niet iedereen kan hiernaartoe komen.

Ahmed droomt ervan om een bedrijf op te zetten in Nederland. Ahmed droomt ervan om een bedrijf op te zetten in Nederland. Foto: Freddy Schinkel

Ahmed: "Je kunt ons toch gebruiken op een positieve manier? Wij kunnen werken en bijdragen. Ik heb begrepen dat Nederland een tekort aan arbeidskrachten heeft."

Thomas: "Ja, maar er zijn al veel mensen in Nederland die niet eens werken!"

Firas, verbaasd: "Zij kunnen werken en ze werken niet? Waarom niet?"

Thomas lacht, dat is een goeie. "Misschien moet je een statement maken!" Thomas vertelt ze dat uit cijfers blijkt dat veel vluchtelingen die vóór hen kwamen na zes jaar nog geen baan hebben.

Ahmed: "Misschien vinden ze de moed, als ze zien dat wij wel werken. We kunnen niet het verleden beïnvloeden, wel de toekomst."

Thomas: "Je bent een erg positief mens."

Ahmed: "Ik heb twaalf jaar in de oorlog in Syrië gewoond, ik werkte en vocht om in leven te blijven. Toen ik mijn laatste stukje hoop verloor, ben ik weggegaan."

Thomas: "Wat ik niet begrijp, is dat je je vrouw en kinderen daar onveilig achterlaat. Dat zou ik nooit doen."

Of dood, of een kans

Ahmed: "Ik verkocht ons huis, met dat geld huren zij nu een appartement. Zij kunnen daar niet weg. Ik had geen keus. Het was óf ik ga in Syrië dood met de kinderen, of ik ga nu en we hebben een kans."

Thomas: "Ik snap het alsnog niet."

Firas: "Misschien omdat je dit niet hebt meegemaakt. In Syrië ga je snel dood, maar je weet niet wanneer." Hij maakt een ontploffingsgebaar met zijn hand. "Poeff! Een bom en je bent weg."

Firas zijn gezicht verdwijnt achter zijn hand. Als hij weer opkijkt staan er tranen in zijn ogen.

Firas kan niet praten over zijn ervaringen. Hij zegt: 'Ik heb geen familie.' Firas kan niet praten over zijn ervaringen. Hij zegt: 'Ik heb geen familie.' Foto: Freddy Schinkel

Thomas: "Er is toch ook een legale weg om uit Syrië te emigreren?" Ahmed zegt dat hij geprobeerd heeft zijn familie naar Turkije te krijgen, weg uit Syrië, maar dat is niet gelukt. Firas vertelt dat er heel weinig mensen zijn die Syrië uit mogen via programma's van de Verenigde Naties. Muhannad heeft het ook vergeefs geprobeerd.

Alle drie zijn ze via Belarus gevlucht. Verkochten alles wat ze hadden in Syrië. Ze leefden weken in de bossen, zonder eten, water dronken ze uit beekjes. Ze betaalden om Belarus in te mogen, maar werden steeds teruggedreven. Kilometers liepen ze, door Polen naar Ter Apel. Hun blikken zijn grauw. Thomas ziet het. "Ja, daar heb ik over gehoord in het nieuws. Dat is wel heftig", knikt hij en valt stil.

Ahmed: "Ik kon mijn vrouw en kinderen niet meenemen, ze zouden onderweg gestorven zijn."

Thomas: "Vreselijk."

Firas: "Ik vraag me nu weleens af of het het waard was, allemaal."

Drie jaar bezig

Thomas vraagt ze of ze niet liever naar een land als Canada, Amerika zouden willen, waar meer ruimte is dan hier. Firas schudt zijn hoofd. Hij is drie jaar bezig is geweest om Australië in te komen, wat niet is gelukt. "Ik wilde helemaal niet naar Europa."

Thomas: "En als we vanuit hier helpen om Syrië weer op te bouwen? Zou je dan weer teruggaan?"

Firas: "In ons land? Hoe dan?" Thomas stelt voor te investeren, helpen met geld.

Ahmed: "Als we daar hadden kunnen blijven, waren we niet hiernaartoe gekomen."

Firas: "Hoe kun jij helpen? Met geld, en waar is de oorlog dan?" Dan, duidelijk: "Als je de oorlog kunt oplossen, ga ik nu meteen terug. Nu. Als je de oplossing hebt om mij hier nu weg te laten gaan, ga ik ook nu. Zorg dat ik naar Australië kan en ik ga. Vandaag. Nu."

Thomas: "Oké. Oké. Ik heb ook niet de oplossing."

Firas: "Ik heb niet gekozen voor Nederland. Het was de enige kans."

Ahmed: "Ik hoorde dat er in Nederland aardige mensen waren. Dat je daar goed behandeld werd."

Firas: "Wat ik in Syrië niet meer kon, kan ik misschien hier wel: een gezin stichten en een baan vinden."

Muhannad: "Ik hou van mijn land, maar ik moest er wel weg. Nu zit mijn familie nog in Turkije waar ze elke dag in angst leven om teruggestuurd te worden naar Syrië."

Thomas, onder de indruk: "Dat wist ik niet. Ik wist ook niet dat die oorlog nog steeds gaande is."

Firas: "Je bent altijd welkom om naar de boot te komen om te praten, ook over leuke dingen." Thomas lacht en knikt. Dat vindt hij een goed plan.

Thomas: "Ik wilde dat we meer mensen konden helpen, maar dat kan niet altijd."

Firas: "We vragen niet veel. Alleen een waardig leven. En iets teruggeven. Ooit. Dat is het."

Na het gesprek lopen de mannen kletsend terug naar de boot. Thomas is genuanceerder gaan denken, zegt hij later. "Het is niet zo zwart-wit als ik dacht. Ik ben misschien te hard geweest in mijn bewoordingen. Ik ben blij dat ik met ze ben gaan praten. En vooral ook dat zij dat wilden."