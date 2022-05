Het eerste biertje dat hij op zijn 18de dronk, daar vond hij 'niets aan'. Inmiddels weet de 56-jarige Leendert Alberts alles van de Nederlandse biergeschiedenis en is zijn bijnaam 'de bierprofessor'.

Als Leendert Alberts aan het begin van de middag aanschuift in Taplokaal Gist in Utrecht hoeft hij niet lang na te denken over wat hij wil drinken, ondanks de dertig speciaalbieren op de tap. "Ik kom hier vaker en weet wat ze hebben.''



De keuze valt op een glas Princesse-bier van de Amsterdamse brouwerij Poesiat & Kater. "Een witbier, met 5,5 procent laag in de alcohol en gekruid met sinaasappelschil en koriander'', doceert hij.

'Zomaar' een biertje bestellen doet hij nooit, zegt Alberts. "Ik kijk altijd eerst wat er allemaal op de kaart staat.'' En als hij met zijn vrouw op het terras zit, vraagt zij hem meestal een bier voor haar uit te kiezen. "Ik houd natuurlijk wel rekening met wat ze lekker vindt.''

De biercultuur gaat ver terug

Alberts doet al jarenlang onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse biercultuur. Het leverde hem de bijnaam 'de bierprofessor' op. "Veel bierdrinkers denken dat er voor de komst van Heineken in de 19de eeuw niets was, maar de Nederlandse biercultuur gaat veel verder terug.''

Onlangs verscheen zijn boek Hop, over de eerste bierrevolutie in Nederland. Het is zevenhonderd jaar geleden dat in Nederland voor het eerst bieren met hop werden gebrouwen. De aromatische hopplant verving allerhande kruidenmengsels die sinds de Egyptenaren werden gebruikt bij het brouwen van bier.

"Door deze innovatie was het bier langer houdbaar en kon het op grotere afstand worden verhandeld'', stelt Alberts. Het betekende het begin van de Nederlandse bierindustrie. "Er werd grootschalig en commercieel gebrouwen. Nederland werd tot ongeveer 1600 een exportland van hopbier en brouwkennis. Hop is nog altijd in elk bier een vast ingrediënt. Zonder hop geen bier.''

Gereformeerd gezin

Alberts groeide op in een gereformeerd gezin in Maarn. Hij was achttien jaar toen hij tijdens zijn eindexamenfeestje zijn eerste biertje dronk. Lachend: "Ik vond er niets aan.'' En ook tijdens zijn studententijd vond hij bier lange tijd 'niet zo bijzonder'. Dat veranderde toen hij op zoek naar een onderwerp voor zijn eindscriptie voor de lerarenopleiding geschiedenis aan de Hogeschool Utrecht in het gemeentearchief in Amersfoort terechtkwam.

"Ik wilde eigenlijk iets doen met migrantenstromen in de 17de eeuw. Dat vond ik bere-interessant, maar dat had iemand anders al uitgezocht. Toen ik vroeg of ze nog andere leuke dingen hadden in Amersfoort, werd ik erop gewezen dat Amersfoort in de middeleeuwen een bierstad was, maar dat daar nog veel over moest worden uitgezocht.''

Het bleef niet bij een eindscriptie. In 2015 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de Amersfoortse bierindustrie in de late middeleeuwen. Sindsdien is hij - naast zijn werk als docent geschiedenis aan de Hogeschool Utrecht - hobbymatig onderzoek blijven doen naar de Nederlandse biercultuur. Hij is ook docent bij de stichting Bieropleidingen Nederland en adviseur voor de VN-organisatie UNESCO op het gebied van de Europese biercultuur.

'Mevrouw Alberts'

Zijn vele onderzoek leidde er twee jaar geleden zelfs toe dat hij zijn roepnaam Leen veranderde in Leendert, zijn geboortenaam. "In België en Duitsland waar ik veel contact heb met andere onderzoekers, leidt de naam 'Leen' tot verwarring. Ze denken daar allemaal dat Leen Alberts een vrouw is. Zo stond in een prachtig bierboek over Antwerpen 'zoals mevrouw Alberts al heeft aangetoond'.''

Tijdens optredens in het land merkt Alberts dat er veel mythen rond bier bestaan. Een van de hardnekkigste fabeltjes is volgens hem dat mensen in de middeleeuwen bier dronken omdat het water vervuild zou zijn. "Het is naïeve onzin. Met het drinkwater was niets mis. De overheid waakte met regelgeving over de zuiverheid van het water. Het belang van schoon water was voor huishoudens en bedrijven groot.''

Waarom dronken mensen in de middeleeuwen dan wel bier?

"De redenen waarom toentertijd bier werd gedronken overlappen met de huidige motieven, maar dan wel in een andere rangorde. Bier was dorstlessend, had meer smaak dan water, was voedzamer, gaf een roes en leverde status op.''

Bier als statussymbool?

"Met luxebieren uit steden als Hamburg of Bremen kon je 'goede sier' maken zoals dat letterlijk heette. Ook op familiefeesten werden daarom goede bieren geschonken, zodat de gasten konden zien op welke trede van de sociale ladder je stond.''

In Hop citeert u een Spanjaard die in 1548 door de Lage Landen reist. Hij schrijft: 'Sommige werklui drinken zo veel bier dat zij niet eens meer recht kunnen lopen om hun behoeften te gaan doen...' Was het zo erg?

"Dronkenschap kwam in de middeleeuwen heel veel meer voor dan nu en werd niet raar gevonden. Of ze om 10.00 uur 's ochtends al een beetje aangeschoten waren, is de vraag. Daar moet nog nader onderzoek naar worden gedaan. In de huishoudens waar ze niet veel geld hadden en bier met maar een paar procent alcohol dronken, zal het wel mee zijn gevallen. In de rijkere huishoudens die vanwege status alleen de duurdere, zware bieren dronken, kan het anders zijn geweest. Drankgebruik werd wel aan banden gelegd, maar alleen om vechtpartijen tegen te gaan of om te voorkomen dat iemand op feesten en partijen teveel alcohol moest uitdelen aan zijn gasten en daardoor in de schulden raakte. Gezondheid was geen argument om te matigen. Kinderen dronken ook alcohol, maar wel minder dan volwassenen.''

Smaakte het middeleeuwse bier een beetje?

"Dat middeleeuws bier niet te drinken zou zijn, is lariekoek. Brouwers die dat zeggen, weten er geen bal van. Er is helemaal niks mis mee. Het is geen dikke, platte en slappe drab, maar smaakvol, schuimend, sprankelend en behoorlijk alcoholhoudend. De afgelopen jaren heb ik met mijn achterbuurman een paar keer middeleeuws Hoppenbier gebrouwen. Dat is prima te drinken.''

Zevenhonderd jaar na de eerste bierrevolutie in Nederland voltrekt zich volgens Alberts opnieuw een grote verandering. De kleine brouwerijen die speciaalbier maken, schieten als paddenstoelen uit de grond. In 1980 telde Nederlands 'slechts' veertien brouwerijen. Vorige maand stond de teller op 922. "Vijf jaar geleden zeiden mensen met verstand van zaken in bierland dat we met vijfhonderd brouwerijen aan het plafond zaten. Ik denk dat we de duizend brouwerijen wel gaan halen. Van een brouwerij met een kleine klantenkring, die regionaal is georiënteerd, zoals De Drie Ringen in Amersfoort, word je niet rijk, maar kan je prima bestaan.''

Hoe verklaart u de spectaculaire groei van het aantal brouwerijen?

"Het is begonnen in de Verenigde Staten als een beweging tegen de hele grote pilsbrouwerijen. Nieuwe brouwerijen grepen terug op de traditionele Engelse bieren zoals Stout, Porter en IPA die er ooit werden gemaakt, alleen nu met Amerikaanse hoppen. Dat viel op, ook in Europa.''

Zijn we meer gaan drinken doordat er meer brouwerijen bij zijn gekomen?

"De consumptie zit al jaren op ongeveer 70 liter per jaar. Pils is nog altijd goed voor 81 procent van de markt. Maar de afzet van pils daalt wel ten gunste van de bieren van kleine, ambachtelijke brouwerijen. ''

Mannen drinken vaker dan vrouwen bier. Hoe komt dat?

"Dat is een vraag waar grote brouwerijen graag het antwoord op willen weten. Marktonderzoekers proberen naarstig te achterhalen waarom in Nederland zo weinig vrouwen bier drinken. 30 procent van de vrouwen drinkt een keer per maand bier. Bij mannen ligt het percentage op ongeveer 65 procent. Sommige mensen zijn van mening dat de scheve verhouding het gevolg is van reclamecampagnes die zich op mannen richten. Maar de kloof is in de middeleeuwen al ontstaan en in de loop van de eeuwen gegroeid.''

"Mannen waren tot ver in de 20ste eeuw verantwoordelijk voor hun gezin als het ging om veiligheid, financiën, juridische aangelegenheden en de representatie naar buiten. In het zakelijk verkeer was het heel gewoon om een overeenkomst te beklinken met wijn of bier. Voor vrouwen gold dat het ongepast was zich aan drinklust over te geven. De hoogste deugd voor een vrouw was eerbaarheid. Met gulzigheid riskeerde zij haar eerbaarheid te verliezen, want door te veel drinken werd een vrouw loslippig, listig, losbandig en lelijk.''