Herriët Brinkman heeft de primeur: zij is de eerste vrouwelijke wethouder in de geschiedenis van de gemeente Staphorst. Namens het CDA gaat de gisteravond beëdigde inwoonster van IJhorst deel uitmaken van een college met Lucas Mulder (SGP) en Alwin Mussche (CU) als collega-wethouders. "Na twaalf jaar raadslid is dit een logische vervolgstap."

Het hing al even in de lucht, nadat bekend werd dat SGP met ChristenUnie en CDA spraken over de vorming van een college. Brinkman werd voor de verkiezingen door haar partij al naar voren geschoven als wethouderskandidaat. Ze was twaalf jaar raadslid en kreeg daarvoor tijdens de raadsvergadering een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Ze werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

U krijgt een plekje in de Staphorster geschiedenisboekjes, wat vindt u ervan dat u de eerste vrouw in het college bent?

"Hou op zeg. Ik heb een hekel aan dat gedoe met man-vrouw. Het wordt altijd uitvergroot en daar hou ik niet van. Sinds ik twaalf jaar geleden in de gemeenteraad kwam, achtervolgt mij het al. Kwaliteit staat voorop. En ja, het heeft wel een mooie voorbeeldfunctie. Zo van: kijk eens meiden, je kunt bereiken wat je wilt."

Het CDA - dat een zetel verloor - in het college was toch niet vanzelfsprekend?

"Klopt. Maar gelijk na de verkiezingen hebben we tegen elkaar gezegd dat we het verlies een landelijke tendens is. We kunnen het onszelf niet aanrekenen. Vier jaar lang hebben we ons ingezet voor de gemeente. Eerst twee jaar in de coalitie en daarna twee jaar in oppositie. Dat is ook wel eens leuk, met een wat vrijere blik op onderwerpen, maar je bereikt toch minder. En voor Staphorst is het goed dat naast de twee confessionele partijen een partij als het CDA in het college zit. Maar dat had ook Gemeentebelangen of de PvdA kunnen zijn. Een partij die oog heeft voor iedereen, in elk geval. Om als college te laten zien dat we een samenleving zijn waarin plek is voor iedereen."

Dan was er nog de breuk in de vorige periode.

"Dat hebben we al lang achter ons gelaten. Het speelde ook meer in de persoonlijke sfeer tussen onze wethouder (Bert Krale, red.) en Lucas Mulder. Maar na een moeilijke periode er is een streep onder gezet en was het nu geen onderwerp meer om te bespreken bij de collegeonderhandelingen."

Vanwaar die ambitie voor het wethouderschap?

"Laten zien dat je als vrouw bereiken kunt wat je wilt, en dat het normaal is. Het is bizar hoe een vrouw soms wordt neergezet. Ik merk dat ook in ons bedrijf. Dan denkt een vertegenwoordiger dat ik het meisje van de administratie ben… En na twaalf jaar raadslid is dit een logische vervolgstap."

Verandert uw leven hierdoor?

"Jazeker. Maar hoe durf ik nu nog niet te zeggen. Als ondernemer was ik altijd baas over mijn eigen agenda. Dat zal wel wat veranderen. Maar ze moeten mij niet vol plempen. Ik zal echt geen vijf avonden in de week van huis zijn en overal lintjes komen doorknippen."

Wat geeft u er voor op?

"De betrokkenheid bij ons IT-bedrijf. Jaren geleden heb ik, maar heeft ook mijn man Hendrik, al besloten wat minder te doen en meer uit handen te geven. Nu stopt het per direct. Vanmiddag is de afscheidsborrel en dan is het klaar. Overigens: toen ik raadslid werd, heb ik het volleyballen al opgegeven."

Wat wilt u de komende vier jaar bereiken?

"Heel wat speerpunten uit het CDA-verkiezingsprogramma zijn in het coalitieakkoord gekomen. Als wethouder met verkeer in portefeuille, heb ik de verplaatsing van de op- en afritten van de A28 hoog op de agenda staan. Het is een illusie dat ze er over vier jaar liggen. Maar, in samenwerking met ondernemers gaan we wel werken aan een breed gedragen plan, en de gemeente zal een financieel potje moeten opbouwen voor het moment dat er geld voor de uitvoering is. En het zou mooi als Staphorst, net als Rouveen, een afscheidshuis krijgt. Als zich daar een ondernemer voor meldt gaan wij dat faciliteren. En woningbouw natuurlijk."

Paspoort

Het leven van Herriët Brinkman is tot nu toe een rondje door de hele gemeente. Ze werd 38 jaar geleden geboren in Rouveen. Na haar trouwen met Hendrik Bloemert gingen ze wonen in Staphorst. Daar werden hun drie kinderen geboren en hebben ze een IT-bedrijf met zeventig werknemers. Sinds enkele weken woont de nieuwe wethouder in een boerderij aan de rand van IJhorst. Vanuit het verbouwde rijksmonument uit 1830 kijkt ze uit op het Reestdal. "Het mooiste plekje in de gemeente."