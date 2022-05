Schapenhouders maken zich zorgen. De buitenlandse interesse voor schapenwol neemt af, en in Nederland is al helemaal geen vraag. "Als dit zo doorgaat, moet ik mijn wol naar de verbrandingsoven brengen", zegt schaapherder Serge van der Zweep uit Renkum.

De schapen in Renkum werden afgelopen woensdag geschoren. In totaal levert het scheren Van der Zweep zo'n 1500 kilo wol op. Toch verdient hij er niets aan.



De prijs van wol is de afgelopen twee jaar zo ver gedaald, dat de meeste schaaphouders er meer aan kwijt zijn dan het ze oplevert. "In Nederland is maar één wolhandelaar actief. Hij wil de schapenwol hebben, mits ik ervoor betaal. Dat is toch de omgekeerde wereld?"

De schapenhouder Bart Kemp uit Ede kampt met hetzelfde probleem. "De wol van onze eigen schapen, gebruiken we in Nederland nauwelijks. Het grootste deel ging naar China, maar door corona is de exportmarkt ontregeld.



De vraag van Chinese wolhandelaren is enorm afgenomen. Ze hebben zelf al voldoende wol op voorraad. Of dat ooit weer beter wordt, weet ik niet."

Wol verbranden

Kemp heeft 800 schapen lopen. "Een schaap levert gemiddeld zo'n 3 kilo per jaar op. Daar krijg ik van handelaren 30 cent voor, terwijl de kosten voor het scheren van een beest wel 3 of 4 euro zijn.



Ik heb gelukkig de ruimte om een grote hoeveelheid wol op te slaan, maar van andere schapenhouders weet ik dat ze de wol laten verbranden."

En dat is zonde, vindt Van der Zweep. "Wol is een mooi, natuurlijk product. Het daalt wel in populariteit. Bijna niemand heeft nog een oma die 's middags een wollen trui breit. De kleding in grote winkelketens is gemaakt van synthetisch materiaal. Dat is goedkoper."



De kans dat je een trui draagt die gemaakt is van Nederlandse wol, is dan ook erg klein. "Maar wol heeft nog meer doeleinden. Het kan zelfs gebruikt worden voor het isoleren van een huis."



Nederlandse boeren hebben nooit veel verdiend aan hun wol. "Het blijft een 'bijproduct', want schapen worden in eerste instantie gehouden voor vlees of als grazers", zegt Van der Zweep. "Maar in ieder geval had de wol een bestemming. Nu wordt het vaak weggegooid."

Hoge transportkosten

De hoge transportkosten zijn ook een probleem. "Handelaren kunnen het simpelweg niet betalen", vertelt JP van den Bos. Hij is deskundige op het gebied van schapenwol.



"In Nederland is geen markt voor onze eigen schapenwol. Daar is een logische verklaring voor: Nederlandse wol is dik. Als je er een trui van maakt, dan kriebelt het. Heel anders dan de wol van merinoschapen uit Nieuw-Zeeland en Australië. Die zijn zo gefokt, dat de wol heel fijn is."



Een oplossing is niet in zicht. Het Hollands Wol Collectief sloeg eerder al alarm over de situatie. Nederlandse schapen produceren jaarlijks zo'n 1,5 miljoen kilo wol, waarvan het merendeel niet wordt gebruikt.



"Ik vind dat de overheid moet ingrijpen", zegt Kemp. "Alleen zij kan de Nederlandse afzetmarkt voor wol een duwtje geven. Zonder hulp kan ik niet concurreren met grote landen."