Het kabinet belooft het Parijse Klimaatakkoord te omarmen. Ondertussen rekent het bij miljardeninvesteringen in de Nederlandse havens nog steeds op grootschalige import en export van fossiele brandstoffen.

Mark Harbers, de kersverse minister van infrastructuur en waterstaat, staat op 26 januari op een winderige kade in IJmuiden. Het kabinet-Rutte IV is twee weken eerder aangetreden, met een regeerakkoord vol groene ambities. Windmolens en zonnepanelen worden gestimuleerd, en het kabinet wil zich 'maximaal inspannen om ons land en onze planeet leefbaar en bewoonbaar te houden'.

Maar daarvoor staat Harbers niet op deze kade. Hij wacht op de aankomst van koning Willem-Alexander, ter gelegenheid van de opening van een nieuwe zeesluis. "En niet zomaar één", zegt minister Harbers op de livestream van Rijkswaterstaat. "Zeesluis IJmuiden is op dit moment de grootste zeesluis ter wereld. Dat is iets om trots op te zijn." Met de nieuwe sluis, vervolgt Harbers, "zijn Nederland en het Europese achterland voor de komende honderd jaar verzekerd van toegang tot de wereldzeeën."

Zeven jaar geleden nam Rijkswaterstaat het definitieve besluit voor de bouw van Zeesluis IJmuiden, die toegang geeft tot de haven van Amsterdam. De verwachting was dat de Amsterdamse haven nog jaren zou blijven groeien, en de bestaande sluizen zouden de toestroom van schepen op korte termijn niet meer kunnen verwerken. Dankzij de nieuwe sluis kan de doorvoer van goederen nog ruim 30 procent groeien, tot 125 miljoen ton per jaar.

Tegenvallende cijfers

Maar de afgelopen jaren groeide de toestroom niet. De Amsterdamse haven kampte juist met tegenvallende cijfers, voor een belangrijk deel vanwege de energietransitie. De doorvoer van fossiele brandstoffen daalde de afgelopen twee jaar met ruim een kwart. Op dit moment is twee derde van de doorgevoerde goederen nog fossiel: gas, kolen en vooral veel benzine. Wie de overslagcijfers van de Amsterdamse haven bekijkt, vraagt zich af voor welke toekomst deze nieuwe sluis precies gebouwd is.

De bouw van Zeesluis IJmuiden past in een strategie waar de Nederlandse overheid al decennia voor kiest: inzetten op grotere en modernere infrastructuur, zodat de goederen voor Europa hier blijven binnenkomen. Dat levert banen en welvaart op, zo redeneert Den Haag. Maar die strategie drijft voor een belangrijk deel op fossiele brandstoffen. Voor kolen en olie is Rotterdam de grootste haven van Europa, Amsterdam is de grootste benzinehaven ter wereld en de tweede kolenhaven van Europa. Ruim de helft van alle goederen die Nederland over zee bereiken, is fossiel.

Energietransitie voor de deur

Nu staat de energietransitie voor de deur. De uitstoot van broeikasgassen moet sterk en snel verminderen om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden, zoals het Parijsakkoord voorschrijft. Europa wil in 2030 55 procent minder CO2 uitstoten en in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken moet het gebruik en dus ook de toevoer van fossiele brandstoffen in rap tempo krimpen.

En dat lijkt te gebeuren: vorig jaar was hernieuwbare energie voor het eerst de belangrijkste elektriciteitsbron in de Europese Unie. In België en Duitsland, de landen waar het gros van de doorgevoerde kolen en olie heengaan, heeft de energietransitie zelfs meer vaart dan hier. De Nederlandse havenstrategie is op deze snelle omwenteling niet berekend, blijkt uit onderzoek van Platform Investico voor de Groene Amsterdammer, Trouw en het Rotterdamse online tijdschrift Vers Beton.

Investico controleerde de onderbouwing van de grootste Rijksprojecten voor vaarwegen van de afgelopen twintig jaar: de Tweede Maasvlakte, Zeesluis IJmuiden en Zeesluis Terneuzen. Ook de onderliggende rekenmodellen, die de overheid nog steeds voor toekomstige projecten gebruikt, zijn geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de overheid nog steeds rekent op een fossiele toekomst.

Geen enkel scenario waarin de fossiele doorvoer genoeg krimpt

Rijkswaterstaat investeerde de afgelopen jaren miljarden aan belastinggeld in sluizen en vaarwegen, in de veronderstelling dat er ook in de toekomst grote hoeveelheden fossiele brandstoffen doorheen zullen gaan. Die investeringen waren niet rendabel in alternatieve scenario's. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt nog steeds met geen enkel scenario waarin de fossiele doorvoer genoeg krimpt om de klimaatdoelen uit het Parijsakkoord te halen.

Voor elke nieuwe sluis, haven of vaarweg laat de overheid onderzoeken of die investering genoeg economisch en maatschappelijk voordeel oplevert. Ook voor de Tweede Maasvlakte, Zeesluis IJmuiden en Zeesluis Terneuzen. Die projecten hebben een gezamenlijk kostenplaatje van 4,6 miljard euro. De uitgebreide analyses die aan die investering voorafgingen, gemaakt door vooraanstaande ingenieursbureaus zoals Ecorys en DHV, geven een ontnuchterend beeld. Ze schetsen verschillende toekomstvarianten, maar in geen enkele zou Europa de gestelde klimaatdoelen halen.

Ook in de kosten-batenanalyse voor de Tweede Maasvlakte − twintig jaar geleden opgesteld door het Centraal Planbureau (CPB) − is te lezen dat de energietransitie geen plek heeft. 'Vrijwel alle deskundigen zijn van mening dat de olieconsumptie in Noordwest-Europa niet veel zal veranderen,' schrijft het CPB. Dat betekent van 2020 tot 2035 een 'gelijkblijvend ruimtegebruik van de raffinagesector'. Voor de overslag van kolen doet het planbureau eenzelfde voorspelling, ook daarvoor blijft het ruimtegebruik ongeveer gelijk.

Blinde vlek in de toekomstscenario's

De kosten-batenanalyse van Zeesluis IJmuiden voorspelt in 2012 dat het goederenvervoer zal blijven groeien. Tussen 2020 en 2040 blijft de doorvoer van kolen en olie ongeveer gelijk, de vracht zou die periode voor meer dan de helft uit fossiele brandstoffen bestaan. In een ander toekomstscenario was de aanleg van de grootste sluis ter wereld niet rendabel. Zelfs de nieuwste aanwinst, Zeesluis Terneuzen, is alleen rendabel in een scenario waarin fossiel vervoer ruim 30 procent blijft groeien tussen 2020 en 2040. De woorden klimaat of transitie komen in het document uit 2008 niet voor.

De energietransitie is een blinde vlek in de toekomstscenario's. Dat probleem stelt het CPB al in 1997 vast in een kritisch rapport over de Tweede Maasvlakte. Het planbureau schrijft over haar eigen scenario's dat ze alleen uitgaan van vastgesteld beleid, 'wat bij een veranderende omgeving niet altijd even realistisch is'. Het planbureau waarschuwt voor een versterking van milieu- of energiebeleid die 'nadelige effecten' zou hebben op de fossiele sector. Precies die factoren ontbraken in alle scenario's waar het kabinet zich op baseerde.

Verwoestend scenario

Tegenwoordig rekenen de modellen van Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving nog steeds met geen enkel scenario waarin de doorvoer van fossiele brandstoffen hard genoeg daalt om de opwarming van de aarde onder 2 graden te houden. De temperatuurstijging in die modellen loopt op tot maximaal 4 graden, een scenario dat de Wereldbank al in 2012 'verwoestend' noemt. Kuststeden zouden overstromen en de voedselproductie zou in gevaar komen, met ongekende hittegolven en een onomkeerbaar verlies aan biodiversiteit. Het roept de vraag op of zeesluizen in een dergelijke wereld überhaupt nut hebben.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bevestigt in een reactie dat zij geen scenario gebruiken waarin de doelen uit het Parijsakkoord worden gehaald. In een update van de modellen worden de klimaatdoelen mogelijk wel meegenomen. Op zijn vroegst zou dat pas in 2025 zijn, tien jaar na het Parijsakkoord en vijf jaar voor de eerste deadline van dat akkoord.

De afgelopen jaren was er één Tweede Kamerlid dat herhaaldelijk bleef vragen of de toekomstscenario's van het kabinet wel rekening houden met de overstap naar duurzame energie. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger dient in 2017, 2018 en 2019 moties in om het Parijsakkoord in de toekomstscenario's van de overheid te verwerken. Dat is van groot belang, zegt Kröger. 'De scenario's dicteren de politieke besluitvorming. Heel veel discussies worden erdoor bepaald.'

In 2021 deelt minister Barbara Visser de nieuwste vervoersprognoses met de Kamer, daarin is volgens haar recht gedaan aan de laatste motie van Kröger 'om in de modellen de klimaatopgave mee te nemen.' Maar uit de achtergrondrapporten van Rijkswaterstaat, in handen van Platform Investico, blijkt iets anders. De nieuwste prognoses voor het kabinet gaan nog steeds uit van het vervoer van grote hoeveelheden steenkolen en aardolie.

Het ministerie zegt in een reactie dat een extra analyse een 'minimale toevoeging' aan de inzichten zou geven, maar zegt niet waar het zich op baseert. Ad van Wijk, hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de TU Delft, die het document bestudeert, kan zich niet voorstellen dat deze cijfers vorig jaar nog zijn gebruikt. De getallen zijn volgens hem 'merkwaardig' en rijmen 'helemaal niet' met de Green Deal in Europa of de Nederlandse klimaatdoelen.

De Rotterdamse haven

Allard Castelein, de directeur van het Rotterdamse Havenbedrijf, heeft vanuit zijn kantoor een adembenemend uitzicht op de haven en de stad. De Rotterdamse haven is de afgelopen honderd jaar steeds verder uitgebreid, vanuit het hart van de stad tot de Zuid-Hollandse kust. De nieuwste uitbreiding ligt zelfs in zee: de Maasvlakte, een stuk opgespoten land ter grootte van de stad Breda. Ernaast ligt het havengebied Europoort, dat weer aan de Botlekhaven grenst.

Aan de glimmende clusters van metalen buizen met rokende pijpen herken je de olieraffinaderijen van bedrijven als BP, Shell en Gunvor. In de ronde witte opslagtanks van Vopak, Esso en Koole zitten voor miljarden liters aan olie en aardgas. Op de Maasvlakte zelf liggen de zwarte bergen kolen van EMO, de grootste kolenoverslagterminal van Europa. Hier en daar staan energiecentrales die draaien op fossiele brandstoffen.

"Mensen vragen mij wel eens: hoe ziet de Rotterdamse haven er in 2050 uit?" zegt Castelein, die hiervoor meer dan 25 jaar bij Shell werkte. "Nou, mijn elektrische auto ziet er niet heel anders uit dan een auto met verbrandingsmotor. Die heeft wielen, stoelen en een stuur, alleen onder de motorkap zit het verschil. Dat gaat ook gebeuren in de haven: de fabrieken blijven staan, maar er gaat wat anders in en er komt wat anders uit."

Daarmee bedoelt Castelein dat groene industrie de ruimte op het terrein zal vullen als de fossiele industrie krimpt. Ruwweg de helft van het haventerrein is op dit moment in gebruik voor overslag, opslag en verwerking van fossiele brandstoffen. Hij rekent vooral op de import van grote hoeveelheden waterstof over zee, bijvoorbeeld uit Latijns-Amerika of Australië.

De goedkoopste brandstof

Hoogleraar Van Wijk heeft zo zijn twijfels over de rol van de Rotterdamse haven in de waterstofeconomie. "De energietransitie kan een bedreiging zijn voor de havens. Waterstof zal wel per schip vervoerd worden, voor specifieke toepassingen en om eventuele tekorten aan te vullen. Maar dat is duurder dan een pijpleiding uit Noord-Afrika. De havens leveren op dit moment vooral aan de industrie, en die kiest uiteindelijk voor de goedkoopste brandstof."

Walter Manshanden is economisch geograaf en doet al twintig jaar onderzoek naar de Rotterdamse haven. Ook hij ziet de energietransitie als een bedreiging voor de Nederlandse doorvoer. "Met tien jaar gaan de havens serieus krimpen", zegt Manshanden. "We gaan niet meer op één plek heel veel aardolie en steenkool uit de grond halen en verschepen."

De waterstofplannen van het havenbedrijf noemt Manshanden 'zoethoudertjes voor de regering': verhalen waardoor de Hollandse doorvoerstrategie ongewijzigd kan blijven. Volgens hem ontbreekt het aan duidelijke politieke keuzes, waardoor investeringen in de groene economie achterblijven. "Als het aan de politiek ligt, zal de laatste barrel olie in Rotterdam geraffineerd worden."

Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP).