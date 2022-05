Als Michiel Cox naar Rotterdam verhuist, wordt in een pand aan de Jan Porcellistraat een vrouw gevonden, die al tien jaar dood in haar bed ligt. Het drama laat hem niet los en hij schrijft er een roman over. 'Een ode aan alle doden, die nog niet zijn gevonden.'

"Onbegrijpelijk dat zo'n groot drama heeft kunnen gebeuren", zegt schrijver Michiel Cox (32) in de Jan Porcellistraat, nog altijd stomverbaasd. "Dit is een dóódgewone straat."

De schrijver wijst naar het pand waar in 2013 een stoffelijk overschot wordt aangetroffen van een vrouw, Bep de Bruin, die tien jaar daarvoor haar laatste adem uitblies. "Zie je de bloembakken aan de gevel? Bij de benedenburen zijn ze gevuld, maar die bakken aan het huis van de gevonden vrouw zijn nog altijd leeg. Soms denk ik dat de tijd daar nog altijd stilstaat."

Ontelbare keren heeft Cox door de straat in Rotterdam-Middelland gewandeld. "Twee jaar lang een paar keer per week", zegt hij. "Notitieblokje bij de hand. Hier ging het malen in mijn hoofd. Thuis, in mijn appartement op tien minuten loopafstand, werkte ik de episodes uit."

In zijn tweede roman Herinneringen aan het levenloze beschrijft Cox zijn leven in de periode dat de vrouw in de Jan Porcellistraat dood in bed ligt. "Dat is de tijd waarin ik acteur wilde worden, naar de universiteit ging, verliefd werd, liefdesverdriet ervoer, op internet de Arabische Lente volgde, en tot de conclusie kwam dat niet het toneel, maar mijn 'schrijfmachine' mijn toekomst werd."

Lugubere ontdekking

Hij is, wil hij maar zeggen, gevormd in die periode tussen 2003 en 2013 en voelt zich verbonden met het lot van de eenzaam gestorven vrouw in de Jan Porcellistraat. "Ik ben in haar hoofd gaan zitten en heb mijn leven naast haar dood gelegd", vertelt hij met gevoel voor mysterie. "Dat heeft geleid tot een roman, deels gebaseerd op de werkelijkheid, deels fictie."

Zijn fascinatie voor het trieste verhaal van de dode vrouw, die een decennium niet werd gemist, borrelt al op als de lugubere ontdekking wordt gedaan. Tot in het extreme. Hij heeft na een feestje 's nachts zelfs stomdronken bij de vrouw voor de deur gestaan, verklaart hij in zijn boek. "Toen ik op haar deurbel wilde drukken, hielden voorbijgangers me tegen."

Hij weet dan: hiermee moet ik aan de slag. Als schrijver. "Ik ben naar het stadsarchief gegaan. Heb ook gekeken naar de stad en de wijk waarin de vrouw woonde, voor haar dood. "De prostitutie aan de GJ de Jonghweg. De gebruikers op straat in de jaren negentig. Hoe heeft zij die tijd ervaren?"

In het boek maakt de vrouw, die eenzaam zou sterven, deel uit van een wandelclub van wijkbewoners, die klanten van prostituees wegjagen. Op een dag komt ze niet meer opdagen, maar er is dan niemand die haar mist. "Dat niemand zich in mijn verhaal afvraagt waar de vrouw is gebleven, is ook de harde werkelijkheid gebleken", zegt de schrijver.

Zijn boek draagt hij op aan de doden die nog niet zijn gevonden. Cox spreidt zijn armen. "Hoeveel dode mensen zijn er op dit moment nog niet gevonden, denk je? Nou, een heleboel, denk ik. En hoe lang liggen ze al in huis? Een dag, een week, misschien wel tien jaar?"

'Denk meteen dat hij dood is'

Nu Cox zich zo heeft verdiept in het verhaal van de vrouw die letterlijk opging in haar matras, is hij oplettender geworden voor zijn omgeving. "Als de rookmelder van een buurman piept, vanwege een lege batterij, denk ik meteen dat hij dood is. Als ik ergens een volle brievenbus zie, dan wil ik aanbellen om te vragen of alles wel goed gaat."

De schrijver heeft vaak op maandagavond telefonisch contact met zijn oma. "Zij belt mij, of ik haar", zegt hij. "Stel dat zo'n traditie ineens stopt, dan sla ik alarm. Dat de overleden vrouw in de Jan Porcellistraat 6B door niemand werd gemist is voor iedereen pijnlijk."

Maar met de schuldvraag is Cox niet bezig geweest. "Beter stellen we onszelf de vraag hoe we dit soort drama's kunnen voorkomen? Daarom hoop ik dat mensen, die mijn boek lezen, vanaf nu eerder aanbellen bij een buurman of -vrouw, die ze al een tijd niet hebben gezien. Gewoon om te kijken hoe het gaat."

Even valt de spraakzame schrijver stil. Dan besluit hij: "Al is er maar een persoon, die naar aanleiding van mijn boek aanbelt bij de buren, waar het de laatste tijd verdacht stil is. Dan is mijn missie al geslaagd."