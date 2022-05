Je moet je huis netjes en schoon achterlaten voordat je vertrekt, maar dan kun je gratis vakantie vieren in het huis van een ander. Femke Breukels uit Utrecht is fanatiek huizenruiler: 'We hebben al 10.000 euro bespaard.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Utrechts Nieuwsblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze zijn net twee weken terug uit Dubrovnik in Kroatië. En voor komende zomer staat een week aan het Italiaanse Gardameer op het programma. Breukels (49) is razend enthousiast over vakantie vieren via huizenruil.

"We zijn bijvoorbeeld in Berlijn en Barcelona geweest, maar ook ook veel in Nederland tijdens de coronaperiode. Voor ons is huizenruil veel gezelliger dan een standaard vakantiehuis. Er is meer sfeer omdat het ook leefhuizen zijn. En soms zijn er ook huisdieren om te verzorgen.''

De Utrechtse is lid van HomeExchange, het grootste platform voor huizenruil. Huizenruilen kan op twee manieren. Bij een rechtstreekse ruil verblijf je in dezelfde periode in elkaars huis. Vakantie houden in een huis zonder dat de ander bij jou komt, kan ook met het inzetten van zogeheten GuestPoints. Die kun je verdienen door je huis ter beschikking te stellen en zelf ergens anders te verblijven. Bijvoorbeeld door te logeren bij familie of in het geval van Breukels twee weken te kamperen in de Alpen.

"We begonnen er een kleine vijf jaar geleden mee. Mijn broertje had goede ervaringen. Ik dacht: als het in een dorp in Brabant kan, moet het met ons hoekhuis in een Utrechtse woonwijk vlak bij het centrum zeker lukken. Er was ook een financiële reden. Op vakantie met drie kinderen is best duur.''

Een ander in bed

Vaak vragen mensen haar of ze niet een drempel over moet. Wildvreemden koken in je keuken en slapen in je bed. "Voor ons is het geen punt. In een hotel slaap je ook in een bed waar anderen in liggen. De laptops laten we bijvoorbeeld ook thuis. Er is nog nooit iets gebeurd.''

"Natuurlijk gaat er wel eens iets kapot, maar wij laten ook wel eens ergens een kopje vallen. En we hebben kinderen, dus we hebben al krassen op de vloer'', vertelt ze lachend.

Aantal ruilen groeit

HomeExchange begon in Amerika en groeide uit tot het grootste internationale huizenruilplatform. Het bedrijf ziet het aantal ruilen flink toenemen. In de meivakantie waren er in Nederland 11 procent meer overnachtingen dan in 2019, toen er nog geen corona was. Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zijn de populairste ruilprovincies.

Fijne tijd

Breukels vindt de sociale contacten een van de grootste voordelen. "Mensen met wie je ruilt, doen echt hun best om je een fijne tijd te bezorgen. Een alleenstaande vader uit Barcelona die met zijn twee kinderen twee keer in ons huis is geweest, is zelfs een vriend geworden. We hebben veel appcontact.''

Verder spaart het gezin veel geld uit. "Met zijn vijven kost een overnachting in een hotel of via Airbnb al snel 150 euro. Zeker steden als Berlijn en Barcelona zijn erg duur. Ik schat dat we zo'n 10.000 euro hebben bespaard.'' Het lidmaatschap kost het eerste jaar 149 euro, daarna geldt 10 procent korting.

Schoonmaken

Het kost elke keer wel een aantal uren om het huis op orde te krijgen om gasten te ontvangen, legt de Utrechtse uit. En dat in een periode die vaak al stressvol is omdat je zelf op vakantie gaat. Denk aan het schoonmaken van de koelkast en verschonen van het beddengoed. "Gevolg is wel dat je terugkomt in een opgeruimd huis, omdat je elkaars huis netjes achterlaat.''

De stad Utrecht is vooral in trek vanwege de grachten, fietspaden en het cultureel erfgoed, zegt woordvoerder Hope Visser van HomeExchange. En ook mensen die geen ruim huis hebben, kunnen meedoen. "Wanneer je huis comfortabel en schoon genoeg is om in te wonen, dan zal iemand anders op de wereld er vast ook blij van worden.''

Vijf tips voor een succesvolle huizenruil:

1. Weet je niet of je wel het woningruiltype bent? Probeer het eerst een weekendje, voordat je direct drie weken boekt.

2.Breng de buren op de hoogte, zodat ze niet de politie bellen als ze opeens vreemden in je huis zien.

3. Ben je er niet gerust op dat de antieke vaas het bezoek overleeft of vrees je dat er straks kostbare sieraden foetsie zijn? Berg waardevolle of persoonlijke zaken op, bijvoorbeeld in die ene kast of kamer die je op slot draait.

4. Vind je het geen prettig idee dat vreemden in je bed slapen? Koop apart beddengoed en matrastoppers om die drempel te slechten.

5. Lees de kleine lettertjes van je opstalverzekering er nog eens op na. Je bent namelijk niet automatisch verzekerd.