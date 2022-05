Alles wordt duurder, maar vaak valt er best te praten over de prijs. Bovendien is het een leuk spelletje. Zo pak je de onderhandelingen het beste aan.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wij Nederlanders houden van een koopje, maar toch zijn we vaak verlegen met afdingen, volgens Rob van der Heijden, directeur operationele zaken van De Bazaar in Beverwijk. "We zijn conservatief en willen graag een vaste prijs zien op een product." Maar op de Bazaar ziet hij andere taferelen: "Bij ons komen veel kopers en verkopers uit andere culturen. Die willen allemaal gezellig kletsen over een andere prijs. Dat zien ze als een spel."

Nergens staat geschreven dat pingelen niet mag. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), die onder meer toezicht houdt op het consumentenrecht, zegt hierover: 'Verkopers bepalen zelf de prijs van hun product. Over prijzen mag je onderhandelen.' Ook Van der Heijden is ervan overtuigd dat op veel plaatsen ruimte is voor onderhandeling. "Ook in reguliere winkels, zeker bij de wat duurdere producten als bruin- en witgoed, hebben verkopers ingecalculeerd dat er wat van de prijs af kan."

Bedenk van tevoren je prijs

Maar hoe dan? Voor afdingen gelden een aantal gouden regels volgens Van der Heiden: "Ga nooit in op het eerste bod. De verkoper gaat er al van uit dat je dat niet doet. Maar het belangrijkste is: bepaal van tevoren wat je nodig hebt en wat je maximaal wilt uitgeven en houd je daar aan. Besef dat je altijd kunt weglopen als de prijs te hoog blijft. Luister niet naar de mooie verhalen van de verkoper. Als je wegloopt, komt hij misschien zelfs achter je aan."

Heb je eenmaal een prijs in je hoofd, dan begin je met bieden op ongeveer 25 procent daaronder, stelt Van der Heijden. "Dus als de verkoper 100 euro vraagt en het zou jou 75 euro waard zijn, dan bied je 50 euro. Dan kom je samen in het midden uit en is zowel de verkoper als de koper tevreden."

Moeder en dochter Ingrid en Manon van Van Tiel Antiques uit Vught zijn het daarmee eens. "Als wij inkopen op een broquantemarkt in Frankrijk of bij een antiekwinkeltje in België, is het een kwestie van goed hoofdrekenen en een deal maken met de verkoper. Je neemt een bepaald bedrag in je hoofd en doet niet te enthousiast. Vaak kopen wij meerdere items tegelijk. Je laat dan niet merken welk item je wel heel graag wil hebben, zodat de verkoper niet die prijs ineens kan verhogen", zegt Ingrid.

Het onderhandelen lukt de ene keer beter dan de andere, volgens Van Tielen. "Ach, natuurlijk maak je fouten, wij leren ook nog steeds bij. En soms wil je gewoon iets zo graag hebben, dat je het niet erg vindt dat je meer betaalt."

Op reis: oriënteer je eerst

Ook in het buitenland hoort afdingen er zeker bij en is het zelfs belangrijk dat toeristen niet altijd klakkeloos de hoofdprijs betalen, want dat drijft de prijzen voor de lokale bevolking ook weer op, zegt Stéphanie Versteeg van reisblog Expeditie Aardbol. Op haar vele reizen in het buitenland heeft ze behoorlijk wat ervaring opgedaan en tips verzameld om de prijs op de markt omlaag te krijgen.

"Kies het juiste moment", zegt Versteeg. "Het is prettig als het niet druk is in de winkel of bij de kraam en de verkoper tijd heeft om met jou te onderhandelen. Daarnaast brengt bijvoorbeeld de eerste verkoop van de dag in veel culturen geluk en heb je als eerste klant dus meer kans op korting. Aan het eind van de dag wil een verkoper met jouw aankoop zijn dagopbrengst goedmaken en heb je ook weer een goede onderhandelingspositie."

Oefen en heb geduld

Een goede voorbereiding is nooit weg. Versteeg: "Begin nooit op de eerste dag van je vakantie in de eerste souvenirwinkel die je tegenkomt met afdingen. Vergelijk eerst producten, materialen en prijzen en kies een winkel buiten het centrum. Soms moet je er even inkomen. Dus als je van plan bent om veel geld uit te geven aan een bepaald item, kun je beter even oefenen met wat sleutelhangers. Zorg dat je het verschil weet tussen zijde en synthetisch materiaal, hoe echt zilver eruitziet en hoe je een handgeknoopt tapijt herkent. Vraag bij twijfel eventueel advies in je hotel of guesthouse."

Wat je niet moet doen volgens Versteeg: je door een gids naar een winkel laten voeren. Want dan komt zijn of haar commissie nog bovenop de prijs. "Wat wel kan helpen is een reisgenoot meenemen. Overleg regelmatig in het Nederlands met elkaar en trek flink wat moeilijke gezichten."

Ook een belangrijke in het buitenland: heb geduld. "Zo heb ik ooit anderhalf uur in een tapijtenwinkel in Chefchaouen in Marokko doorgebracht om uiteindelijk tot een goede deal te komen", vertelt Versteeg.

Onderhandelen over een occasion

Wil je een tweedehands auto kopen, dan was er nog niet zo lang geleden veel ruimte om te onderhandelen. In de huidige markt is dat echter helemaal afgelopen, zegt Jos van der Drift, auto-expert van de ANWB. "De prijzen voor zowel nieuwe als tweedehands auto's zijn onder andere door de gestegen vraag omhooggegaan. Het is take it or leave it nu. De marge is anders gewoon te klein voor de dealer."

Wat je volgens Van der Drift wel kunt doen, is de ANWB-koerslijst checken of de prijs marktconform is en de verkoper niet overvraagt. "Daarnaast kun je altijd nog onderhandelen over extra's. Zo kun je voorstellen om aantoonbaar een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren. Zijn de banden versleten, vraag dan om een nieuwe set. Of om een extra set winterbanden of trekhaak."

Ook kun je een bijna verlopen APK in de strijd gooien. "Vraag om een gratis nieuwe APK, waarbij eventuele reparaties worden uitgevoerd. Gaat een verkoper twijfelen, dan zegt dat direct ook meer over de werkelijke staat van de auto. Of je spreekt af dat de eerstvolgende onderhoudsbeurt gratis is. Normaal kost je dat zo'n 350 euro, maar voor de garage is dat sowieso netto de helft of minder. Daar zit dus nog wat ruimte."

Zie het als een sport

Gaat de verkoper 'nog even met zijn manager praten of er nog meer van de prijs kan', dan weet je dat je het maximum van het mogelijke hebt gehaald. "Verder dan het bod dat hij of zij daarna nog uitbrengt zal-ie niet gaan." Laat de afspraken die je hebt gemaakt vastleggen op papier of e-mail", adviseert Van der Drift.

Koop je een auto bij een particulier, dan ligt het onderhandelen echt stil in deze krappe markt, zegt Van der Drift. "De verkoper kan zijn auto zo aan een ander kwijt als jij hem niet wil."

Ten slotte geldt overal en altijd: zie het onderhandelen als een sport en neem het niet persoonlijk op. "Onthoud dat je niets te verliezen hebt en probeer de lol ervan in te zien", vindt reisblogger Versteeg. "Het is en blijft een spel en als het goed is, worden jullie er allebei beter van."

Gouden tips voor afdingen