Danique (14) en Delano (13) uit Losser staan voor een onmogelijke opdracht. Een hacker heeft pikante foto's van Marije te pakken en als zij niet snel 200 bitcoins betaalt, dan zet hij ze op het internet en gaat het brisante beeldmateriaal naar haar ouders. Het duo kan haar redden door vier lastige puzzels te kraken.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De twee pubers zijn met hun dertienjarige klasgenoten Gerco en Ricardo achterin een politiebus opgesloten. Hun gezichten zijn rood door de flikkerende alarmlichten op het paneel. Om de 30 seconden klinkt een sirene. Ze kijken elkaar met grote ogen aan. Wat moeten ze doen?



De vier zitten vrijwillig opgesloten. Het voertuig is door de politie omgetoverd in een escaperoom, met als thema chantage met naaktfoto's. Het kwartet heeft 20 minuten de tijd om vier opdrachten uit te voeren, Marije te redden van haar afperser en, oh ja, om zelf ook uit het busje te ontsnappen.



Marije Jager bestaat niet. Het is een fictief personage, bedacht door de politie. Het probleem waar cybercrimespecialist Odette Poel namens de politie Oost-Nederland voor waarschuwt is maar al te echt: sextortion, afpersing met naaktfoto's.

Het is een probleem dat vooral bij scholieren de kop op steekt. "In Nederland is het aantal sexting-delicten verviervoudigd. Jongeren worden hierdoor echt geschaad en daarom moeten we hen waarschuwen en beschermen", zegt Poel.



Daarom gaat de politie Twente eropuit, naar de jongeren toe. Vandaag staat de sextortionbus in Losser, bij het Twents Carmel College. Vorige week stond de escaperoom op wielen bij middelbare scholen in Almelo, Nijverdal en Rijssen. Om ze bewust te maken van het gevaar dat schuilt in het delen van blootfoto's met 'de liefde van je leven'.

Want wanneer die liefde overgaat in haat of als je telefoon wordt gehackt, kunnen er heel vervelende gebeuren met die plaatjes, schetst Poel. En de gevolgen zijn groot. "Strafrechtelijk gezien gaat het vaak om kleine feiten, maar het effect op de getroffen jongeren is echt maximaal." Poel legt uit dat het zelfvertrouwen van pubers een flinke knauw krijgt als naaktbeelden van hen openbaar worden gemaakt.



Leraar Patricia Strohm van het Carmel College valt Poel bij. De docent vertelt dat ze elk jaar twee gevallen van sexting hebben. Daarom regelde Strohm dat de bus op het schoolplein in Losser kwam te staan. "Dat soort beelden blijven altijd ergens online. Als ze eenmaal via WhatsApp of andere kanalen zijn gedeeld, kom je er nooit meer van af. Ook als het nepfoto's zijn, met slecht geplakte gezichten op andermans lijven, hebben leerlingen daar erg veel last van."



Strohm gebruikt de bus in haar lessen 'Digitale geletterdheid', die ze geeft aan de eerste twee klassen van de school. Leerlingen leren bijvoorbeeld over mediawijsheid, privacy, nepnieuws en andere gevaren die online op de loer liggen.



"Je ziet wel dat jongeren door de jaren heen bewuster worden van de risico's. Als ik een paar jaar geleden in de klas vroeg wie zijn Instagram-profiel op privé heeft staan, dan staken er maar twee hun hand op. Tegenwoordig is dat andersom", zegt Strohm.

De sextortionbus is een goed middel om het onderwerp op tafel te krijgen, vertelt de docent. "Het gaat vooral om het laagdrempelige gesprek daarna tussen de scholieren en de wijkagent Nane Janssen, die hier ook bij betrokken is. Als zij waarschuwt, dan komt dat binnen."



De vier jonge leerlingen zelf kennen ook voorbeelden uit hun eigen omgeving over sexting of online-afpersing. Danique heeft een vriendinnetje die ermee te maken had. Gerco vertelt over een jongen uit een naburig dorp die filmpjes kreeg van een gemaskerde afperser. Die jongen moest gaan stelen, of anders...



De pikante foto's van Marije Jager gaan helaas een groter publiek krijgen. Gerco, Delano en Danique bleven steken bij de laatste code die ze moesten kraken. Alleen Ricardo wist op tijd uit de bus te ontsnappen. Volgens Strohm is het zeker voor herhaling vatbaar. Maar dan met andere codes, waarschuwt de wijkagent. "Want die zingen al rond."