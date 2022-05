Haar moeder woonde in een achterstandswijk en leefde van de bijstand, haar vader was een gevierd arts uit de chique buurt. Als kind zag Michelle van Tongerloo (38) de kloof tussen arm en rijk van dichtbij. Nu ziet ze die als straatarts in Rotterdam. "Ik heb zo hard gehuild."

"Ken je het fenomeen dat katten die gaan sterven een stil plekje opzoeken om dood te gaan? Dat was mijn patiënt. Hij strompelde naar mijn spreekuur in de Pauluskerk, waar hij uitgeput op mijn behandeltafel in slaap viel. Hij had aids.

Jarenlang had hij zijn aidsmedicatie genomen, maar toen hij dakloos werd, verloor hij zijn recht op een zorgverzekering. Sinds 2015 worden mensen zonder adres uit de zorgverzekering gezet. De man durfde niet meer naar de dokter voor zijn medicijnen, bang voor de rekening. Hij was graatmager, met een BMI van nog maar 14. Ik was ervan overtuigd dat hij doodging."

In Rotterdam ellende het grootst

"Als kind, opgroeiend in Nijmegen, wilde ik altijd al naar Rotterdam, vanwege de sociaaleconomische problemen. Daar is de ellende het grootst, dacht ik bij mezelf. Daar hebben ze mij nodig. Maar dat het zo erg zou kunnen zijn, dat had ik toen niet kunnen voorstellen.

Van jongs af aan zette ik me in voor de meest kwetsbare mensen uit de samenleving. Tijdens de kerstdagen deelde ik soms koekjes uit aan zwervers en mensen die voor de ingang van de supermarkt stonden te bedelen.

Gek genoeg was een van mijn eerste spreekuren als huisarts niet in Rotterdam-IJsselmonde, waar ik nu werk, maar in Wassenaar. Denk niet dat het makkelijk is om daar praktijk te houden. Wat ik me nog het meest herinner, zijn de gebroken gezinnen vol ruzies over geld. Gezeik over erfenissen en kinderen die geen contact meer hebben met hun ouders.

Als huisarts kijk ik altijd eerst naar hoe het met de kinderen gaat in familievetes. Kinderen worden makkelijk vergeten. Dat zie ik nu ook gebeuren bij vrienden die in een scheiding liggen. Denk in het belang van je kind, adviseer ik hen altijd. Dat zeg ik niet alleen als professional, maar ook privé.

Toen mijn moeder zwanger van mij raakte, besloten mijn ouders de relatie te beëindigen. Ik ben geboren in een flatje in een achterstandswijk in Nijmegen. Mijn moeder leefde van een bijstandsuitkering. Ze moest elk dubbeltje omdraaien."

'Het leek wel een museum'

"Mijn vader, een gerenommeerd arts, woonde juist in de chique buurt. Een dag in de week was ik bij hem, mijn halfzus en stiefmoeder. Dat was ook mijn gezin, maar zo voelde het niet. Dat huis, met al die dure schilderijen aan de wand en kunstwerken op de vloer, leek wel een museum.

Dat het niet tussen mijn ouders wilde lukken, maakte me als kind enorm verdrietig. Toch ben ik ook dankbaar voor de inzichten die ik heb meegekregen in die twee totaal verschillende werelden waarin ik opgroeide. Ik zag de verschillen en wat die deden met de kansen voor kinderen.

Enerzijds speelde ik bij vriendjes thuis, waar het in het kader van waterverspilling verboden was om de wc door te trekken. Anderzijds gaf ik bijles aan een rijkeluiskindje, dat pas mocht eten als hij zijn Latijnse tafels kon opdreunen.

In de kansarme wijk van mijn moeder waren mensen helemaal niet bezig met de schoolprestaties van kinderen. Zij waren aan het overleven. Ik zat in een klas met veel kinderen uit voormalig Joegoslavië. De juf wist zelf ook niet het verschil tussen hen en hun; of een werkwoord met een d of dt moest.

Ik kreeg een mavo-advies en als ik mijn best deed, zou het havo worden. Daar nam mijn vader geen genoegen mee en stuurde me naar het gymnasium. In zijn buurt werden mensen voorgesteld met hun professie en met de kinderen werd gepocht over wat ze allemaal wel niet konden. Daar haalde ik mijn schouders over op."

'Jij bent slim'

"Zo wilde ik na de middelbare school iets creatiefs gaan doen, maar mijn vader stond erop dat ik arts, econoom of bedrijfskundige zou worden. Want, zo stelde hij: jij bent slim. Toen heb ik naast mijn studie Geneeskunde de Kunstacademie doorlopen. Ik specialiseerde mij in fotografie.

Mijn Geneeskundedocenten prijsden mijn duo-studie, maar op de Kunstacademie, werd ik gezien als een paria. 'Michelle van Tongerloo zal vast een goede arts worden', sprak mijn leraar cynisch op de kunstacademie tijdens de diploma-uitreiking. Nu publiceer ik artikelen en maak ik foto's, die in landelijke media verschijnen.

En ja, ik ben ook vast een goede huisarts.

Maar pas echt op mijn plek ben ik als straatarts, iemand die de meest kwetsbare mensen in de samenleving medisch bijstaat. Eerst in Vlaardingen. Daar liep jaren terug een nieuw project, uitgevoerd door de ggz in opdracht van de gemeente.

Na een jaar merkte ik echter dat er te weinig voorzieningen waren om mensen te helpen. Nadat een vrouw zonder identiteitspapieren geen zorg kreeg, want: niet verzekerd, en zij voor mijn ogen bijna stierf, heb ik een kritisch stuk op Facebook geschreven. In de trant van: 'er moet nu iets veranderen.'

'Ik vond het verschrikkelijk'

De volgende dag werd ik gebeld. Ik hoefde niet meer naar het spreekuur te komen, want ik was ontslagen. Dat vond ik verschrikkelijk. Ik heb zo hard gehuild. Dan werk je een jaar lang keihard, maar omdat een gemeenteambtenaar waarschijnlijk op zijn tenen is getrapt, ben je niet meer welkom.

Daarna ben ik overgestapt naar de Pauluskerk. Als huisarts werk je volgens allerlei richtlijnen, maar in de Pauluskerk zijn er geen regels. Hier komen mensen die tussen de regels vallen. Ze worden letterlijk door de ambulancemedewerkers, veldwerkers en de politie op je spreekuur gegooid. Zoek het maar uit.

Het is verantwoordelijk werk, maar soms weet ik het ook niet meer als de zoveelste persoon zonder papieren een zorgvraag heeft. Een keer ben ik in paniek naar de toenmalige dominee van de kerk gelopen. Wie helpen we nu wel, en wie niet? Wie krijgt een nieuw gebit, een bril of een slaapplek, en wie niet?

Jij moet zelf beslissen of je de persoon helpt, was zijn antwoord. Als dominee geef ik jou dat vertrouwen. Ongedocumenteerden bestonden niet voor hem: 'God heeft iedereen een identiteit gegeven. Eigenlijk heb je geen paspoort nodig.'

Het werk op het spreekuur in de Pauluskerk gaat verder dan zorg verlenen. Voor een alleenstaande moeder met schulden en een ziek kind, die een opleiding wilde volgen en speciale opvang voor haar kind nodig had, heb ik een financiering geregeld. Liefst 70.000 euro heb ik het afgelopen half jaar binnengehaald, waarvan een deel naar haar kon.

Soms koppel ik patiënten aan vermogende mensen, die reageren op mijn artikelen op sociale media. Zij willen wat betekenen voor een kwetsbaar persoon uit mijn praktijk. Zo heb ik recent een nieuw gebit geregeld voor een jongen, nog maar 30 jaar oud, die dakloos was geraakt en zijn tanden was verloren."

Aantekeningen op receptenblaadjes

"Een dag in de week houd ik spreekuur in de Pauluskerk. Twee dagen werk ik op een huisartsenpraktijk in Rotterdam-IJsselmonde. Daarnaast beschrijf ik mijn ervaringen in diverse kranten en online media, waaronder de Correspondent. Tijdens de ontmoetingen met patiënten houd ik mijn aantekeningen bij op receptenblaadjes.

Het is een druk bestaan, maar op woensdag en vrijdag ben ik er voor mijn kinderen. Al combineer ik het werk met het ouderschap. Woensdag ga ik altijd met mijn dochter in bed Disneyfilms kijken. Terwijl mijn dochter opgaat in de film, klap ik mijn laptop open.

Dan publiceer ik over de gevolgen van de afbreuk van de verzorgingsstaat en de verkeerde politieke keuzes die de afgelopen tien jaar zijn gemaakt. Daar zie ik op mijn spreekuur de uitwassen van. En vraag ik mezelf af waar toch die politicus is gebleven, die net als ik gelooft in solidariteit: voor de zwakkeren in de samenleving opkomen?

Zoals die aidspatiënt, die bijna stierf op mijn behandeltafel in de Pauluskerk. Gelukkig kregen we de aidsremmers nét op tijd binnen en is hij weer opgelapt, met behulp van een collega straatarts. Gisteren zocht ik hem op, omdat hij me zo heeft geraakt. Ik herkende hem haast niet meer terug. In een maand tijd is hij 17 kilo aangekomen. Wat een beetje zorg voor iemand wel niet kan doen."