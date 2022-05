Laag geboortegewicht, hersen- of gezichtsafwijkingen, concentratieproblemen. Alcohol drinken tijdens de zwangerschap kan een leven lang gevolgen hebben voor je kind. En dat moet nóg bekender worden, vindt het Trimbos-instituut. Daarbij is ook een rol weggelegd voor de man.

Eigenlijk is het allemaal nog heftiger. Drinken tijdens de zwangerschap kan er zelfs voor zorgen dat je zoon of dochter helemaal nooit het levenslicht zal zien, want er zijn aanwijzingen dat alcoholgebruik tijdens de zwangerschap de kans op een miskraam vergroot.

Het webinar (live online presentatie) Alcohol en Zwangerschap van het Trimbos-instituut dat donderdag plaatsvindt, moet ervoor zorgen dat meer mensen zich dat realiseren en afzien van dat glaasje rosé of flesje bier, legt wetenschappelijk medewerker Carmen Voogt uit. En dat geldt, om meerdere redenen, óók voor de man.

Waarom dit webinar? Wordt er meer gedronken door zwangere vrouwen?

"Nee, de cijfers zijn stabiel. Wel blijkt uit onderzoek dat veel mensen te weinig weten over de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik rond de zwangerschap. Dit webinar is een manier om die kennis te verspreiden.''

Maar hoe bereik je de vrouwen die toch een glaasje nuttigen?

"We denken dat de geboortezorgprofessionals die deze vrouwen spreken, zoals verloskundigen en gynaecologen, een belangrijke rol spelen. Vooral zij moeten de gevaren kennen en het gesprek durven aangaan, want het probleem vroeg signaleren is essentieel.''

'Ach, dat ene glaasje' zullen veel mensen denken.

"De schade door het drinken van alcohol is enorm. Het vergroot de kans op zo'n tweehonderd ziektes en aandoeningen, zoals dementie, verslaving en kanker. En dat ingeburgerde biertje en wijntje zorgen ook voor schade aan derden. Zoals aan het (on)geboren kind, maar ook door verkeersongelukken, ziekteverzuim en studievertragingen.''

Mogen we dus niks meer drinken?

"De richtlijn van de Gezondheidsraad is drink geen alcohol, of maximaal één glas per dag. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN is er zelfs geen 'veilige ondergrens' te noemen.''

Hoeveel zwangere vrouwen drinken eigenlijk alcohol?

"In de weken vóór de zwangerschap drinkt 43 procent van de vrouwen. Ook dat is af te raden, want alcohol vermindert de vruchtbaarheid van de vrouw, maar ook de man. Het aantal zaadcellen en de kwaliteit ervan neemt af.''

Maar stel dat de zwangerschap jaren op zich laat wachten?

"Dan wordt toch afgeraden om te drinken. Een lastig advies, maar ik denk dat mensen die heel graag een kind willen er alles voor over hebben. Het blijft echter een afweging die iedereen zelf moet maken.''

En drinken tijdens de blijde verwachting?

"In de eerste weken, als ze het nog niet weten, drinkt één op de vier vrouwen. Dat aantal daalt als het bekend is rap naar één op de veertig. Dat is goed, want drinken tijdens de zwangerschap kan de kans op een miskraam vergroten. Vaak en veel drinken kan zorgen voor een vertraagde groei en voor afwijkingen in het gezicht en de hersenen. Als er op deze drie terreinen afwijkingen bestaan, is er sprake van het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Kinderen met FAS hebben hun leven lang zorg nodig."

En na de bevalling, dan mogen alle remmen los?

"Beter van niet. De baby krijgt de alcohol ook binnen via de borstvoeding en de kleine kan daar minder goed tegen. Drinken wordt dus ook dan afgeraden. Maar wie dat toch wil, wordt geadviseerd om na een wijntje minstens drie uur te wachten met borstvoeding of kolven.''

En de papa's kunnen na de bevruchting weer hun goddelijke gang gaan?

"Beter van niet. Zien drinken, doet drinken. Wie z'n vrouw echt wil steunen, drinkt zelf ook niet, in ieder geval niet in haar bijzijn.''