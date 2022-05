'Papier hier' dat klinkt uit de wc-rol, een toiletborstel in de vorm van een zwaard en zo'n 626 gouden dukaten uit Ezeltje Strek Je boven je hoofd. Het kleine kamertje bezoeken is een ware ervaring in het huis van Joeri Damen (31). De inwoner van Etten-Leur toverde de afgelopen acht jaar zijn toilet om tot een Efteling-walhalla.

Dit artikel is afkomstig uit Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"De kracht van de ruimte is om mijn Efteling-collectie in een kleine ruimte te stoppen en ook daar te houden. Tot nu toe lukt dat redelijk goed." Damen trok acht jaar geleden met zijn toekomstige echtgenote in hun nieuwe huis. "Ik had al wat Anton Pieck lijstjes, die wilden we graag gebruiken om de wc mooi aan te kleden, want mijn vrouw wilde ze niet door het hele huis heen hebben."

Praktisch

Damen vindt het belangrijk dat het Efteling interieur ook praktisch is. "Alles wat in het toilet staat, is ook echt bedoeld om te gebruiken." Zo kun je na het doen van een boodschap op een van de gouden dukaten drukken om de wc door te spoelen. En een zwaard dient als toiletborstel. "In de toiletrolhouder heb ik een bewegingssensor bevestigd. Als je aan het wc-papier trekt, klinkt uit de rol de stem van Holle Bolle Gijs met 'papier hier, papier hier'."

Joeri Damen veranderde zijn toilet in een waar Efteling-walhalla. Joeri Damen veranderde zijn toilet in een waar Efteling-walhalla. Foto: Joeri Damen

Als visite het toilet bezoekt, moeten eerst alle effecten door Damen worden aangezet. "Er speelt altijd muziek. Dat wissel ik ook af." Zo is Monsieur Cannibale onlangs vervangen door Sindbad de Zeeman. "Dan speel ik dus muziek af van die nieuwe attractie. Ik ben er zelf al aan gewend, dus ik zit niet uren op het toilet. Maar mijn visite blijft wel altijd extra lang weg."

Om het toilet nog origineler te maken, heeft Damen veel attributen zelf gemaakt. "Een tekening van Anton Pieck kan iedereen kopen, daarom wilden ik zelf veel maken. Zo heb ik het mechanisme om de wc door te spoelen zelf gemaakt, samen met tal van andere dingen. In de rij van de Vliegende Hollander zag ik dat een ton als prullenbak gebruikt werd. Dat heb ik nagemaakt in het toilet."

626 dukaten

Damen spaarde daarnaast Efteling-dukaten. De gouden munten zijn afkomstig uit het achterwerk van Ezeltje Strek Je. Een dukaat is 50 eurocent waard. Aan het plafond in het toilet schitteren nu 626 dukaten, goed voor 313 euro. "Ik verzamelde tijdens elk Efteling bezoekje steeds meer dukaten. Maar ik heb ook hulp gehad van vrienden en sociale media."

Tijdens de lockdown kreeg Damen zelfs een envelop thuis gestuurd. de Efteling schonk hem daarin 15 dukaten. "Dat vond ik wel mooi, want alle beetjes helpen."