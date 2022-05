De Gentse Isabelle Onselaere (51) volgt al langer een vossenfamilie in haar stad, maar ze slaagde er nog niet in om zogende welpen te zien of fotograferen. Tot nu. Met haar telelens stak ze vastberaden de grens met Nederland over, met prachtige beelden van een vos en haar twee jongen tot resultaat. Haar geheim? Vele uren stil wachten.

Dit artikel is afkomstig uit HLN. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een vos spotten is niet uitzonderlijk, er lopen er genoeg rond in Gent, maar vossenjongen van dichtbij gadeslaan is veel minder evident. Daarom zijn de beelden van Isabelle zo bijzonder. De Gentse is goudsmid van beroep en baat overdag een juwelen- en objectenwinkel uit: Onis. In haar vrije doet ze niets liever dan fauna en flora fotograferen. Zo slaagde ze er eerder al in om een ijsvogel vast te leggen op camera. Niet zo simpel gezien hun snelheid en hun kracht om zich – ondanks hun felblauwe kleur – goed te verstoppen. Enkele maanden geleden fotografeerde ze nog de eerste bevers in de Bourgoyen-Ossenmeersen.

Vosjes

Nu maakt Isabelle opnieuw furore met prachtige beelden van zogende vossenwelpen. Hiervoord trok de goudsmid een weekend geleden naar een natuurgebied in de buurt van Amsterdam, op een paar uur rijden van Gent, met haar telelens. “Ik had een tip gekregen van een andere natuurfotograaf dat daar vossen zitten”, zegt ze. “We hebben uren gewandeld vooraleer we de mama van de foto’s tegenkwamen, ze was gaan jagen voor haar twee welpen. Ik volg al een tijdje een vossenfamilie in Gent, maar zogende welpen had ik nog nooit gezien. Het was een magisch moment. De wereld staat even stil dan.”

Ondanks haar verbazing, slaagde Isabelle er toch in om een paar van de mooiste beelden te maken uit haar collectie, en daar zaten al kanjers tussen. “Hoe vaak krijg je ook de kans om zoiets vast te leggen”, glundert ze achteraf. Op de beelden zie je hoe de welpen smullen van de moedermelk, maar ook hoe de moeder volop geniet van het voeden van haar jongen. Puur geluk, vastgelegd op de gevoelige plaat dus. “Ik vind het heel belangrijk om mee te geven dat wij altijd op afstand zijn gebleven”, zegt Isabelle nog. “Alle beelden zijn genomen met een telelens. Het allerlaatste wat we willen is de beestjes verstoren.”

Zogende welpen. Zogende welpen. Foto: Isabelle Onselaere

Zogende welpen. Zogende welpen. Foto: Isabelle Onselaere