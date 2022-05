Duizenden Amerikaanse vrouwen en mannen gingen zaterdag de straat op om het recht op abortus te verdedigen. Met grote demonstraties in onder meer New York, Washington, Chicago en Los Angeles luidden ze een 'zomer van woede' in.

Als Angela Fremont (71) aan die dag in 1969 denkt, knijpt ze nog steeds even van afschuw haar ogen dicht. De illegale abortus met een stuk slang in een vies schuurtje in Alabama kostte haar destijds als achttienjarige bijna het leven. 'Nooit meer', heeft ze nu op een groot stuk zwart karton geverfd. Ze marcheert ermee over de Brooklyn Bridge als vrouwen en mannen op zaterdag in de hele Verenigde Staten de straat op gaan om hun boosheid te uiten over een verworven recht dat hen weer afgenomen dreigt te worden.

Een gelekt conceptvonnis wijst erop dat het hooggerechtshof deze zomer zal besluiten dat het recht op abortus niet langer geldt - elke staat mag er zijn eigen draai aan geven. Fremont is 'heel, heel kwaad', zegt ze. Ze vertelt mede-demonstranten om haar heen hoe het was vóórdat abortus in 1973 in de VS legaal werd. Ze moest in dat schuurtje op een stuk triplex gaan liggen dat als tafel diende. De drie honden die er om heen lagen, herinnert ze zich nog levendig.

Levensgevaarlijke infectie

Toen vrienden haar uiteindelijk bloedend en met een levensgevaarlijke infectie bij een ziekenhuis afleverden, wilde de politie haar spreken. "Ik heb geluk gehad," zegt Fremont. "Ik heb daarna twee gezonde kinderen gekregen. Maar veel vrouwen overleefden het niet, of konden nooit meer kinderen krijgen. Dát is waarom dit gewoon algemene medische zorg is waar we in het hele land recht op hebben."

Dat het hooggerechtshof dat recht na bijna vijf decennia alsnog van tafel wil vegen, maakt vrouwen in progressieve steden als New York woest. Handen van ons lijf, schreeuwen de demonstranten terwijl ze naar het stadhuis marcheren. "Ik wilde iets op mijn bord schrijven dat weergeeft hoe fucking boos ik ben," zegt Laura Pilloni (30), een filmmaker die een groot stuk karton ronddraagt met de woorden 'Fuck gedwongen geboortes'. "Dat we een paar decennia terug in de tijd gaan, is gewoon belachelijk."

Latijns-Amerika

Het dwingt de Amerikaanse abortusbeweging om de blik naar het zuiden te richten, waar Latijns-Amerikaanse vrouwen wel succes hebben geboekt in hun strijd voor het legaal beëindigen van ongewenste zwangerschap. Sinds kort is abortus niet meer strafbaar in Mexico en Colombia, Argentinië legaliseerde de procedure deels. Actiegroepen zijn van plan Latijns-Amerikaanse tactieken af te kijken. De groene zakdoek, die in Spaanstalig Amerika symbool staat voor vrije keus voor abortus, wint nu ook terrein in de Verenigde Staten.

Op de Brooklyn Bridge zwaaien activisten ermee. Burgemeester Eric Adams heeft de pañuelo om zijn nek gehangen en de New Yorkse senator Kirsten Gillibrand draagt er één om haar pols als ze meeloopt in het protest. "Ik ben 55, ik heb altijd gedacht dat we reproductieve rechten zouden hebben zolang ik leef'', zegt Gillibrand. "Ik had nooit gedacht dat ik nog eens een tweederangsburger zou worden. Iedereen die vrouw is of van een vrouw houdt moet hiertegen opstaan."

Hobie Wolff and Violeta Martos schreeuwen om reproductieve rechten bij een demonstratie in St. Louis. Hobie Wolff and Violeta Martos schreeuwen om reproductieve rechten bij een demonstratie in St. Louis. Foto: AP

Als iemand dat kan, is zíj het wel, als lid van de Senaat. Maar het lukt de Democratische partij vooralsnog niet om eensgezind een vuist te maken tegen de conservatieve machtsovername in het hooggerechtshof, gepland en hardop aangekondigd door Republikeinse presidenten.

Vrees voor meer verboden

Het doet de duizenden Amerikanen die dit weekeinde de straat opgaan, vrezen dat het niet blijft bij een streep door abortus. De logica uit het conceptvonnis dat het voor staten mogelijk maakt de behandeling te verbieden, is ook toe te passen op toegang tot anticonceptie en het recht te trouwen met iemand van hetzelfde geslacht, waarschuwen experts.

Ron Barone doet met zijn dochter Noelle van twaalf mee aan de protestmars, omdat hij vreest dat de beslissing van het hof grote gevolgen kan hebben voor de opties die ze zal hebben als ze eenmaal toe is aan dingen als anticonceptie. "Dat is geen paranoia, ik ben bezorgd om niet-mannelijke burgers."

Ruth, die vanwege haar werk anoniem wil blijven, heeft haar nachtmerriescenario in klare taal op wit karton geschreven. Ze vreest, staat erop, dat veel honden straks betere toegang tot geboortebeperking hebben dan Amerikaanse vrouwen. "We behandelen onze honden steeds meer als mensen, en zij worden wél meestal gesteriliseerd.''