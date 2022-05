Het scannen op straat gaat altijd door. Lijkt die haardos nou op de mijne, herken ik die oogkleur? Iedereen kan wel familie zijn van Linda Sprado (48) en Vera de Lange (39). Drie jaar geleden kwamen ze erachter dat ze verwekt zijn door dezelfde spermadonor. Samen schreven ze het boek Schaduwfamilie, over die altijd onzeker blijvende kant van hun identiteit. 'Wensouders moeten denken vanuit het belang van het kind.'

"Sinds ik jong was vroeg ik mijn ouders van wie ik toch die blonde haren en blauwe ogen had. Ik leek namelijk niet op mijn ouders - eigenlijk op niemand in de familie. Dan zeiden m'n ouders iets als: 'we hebben je gevonden achter een boom', of 'je bent van de melkboer.' Ik had altijd het idee dat er iets niet klopte.

De Vlaardingse Linda Sprado was 27 jaar toen de man die zij altijd gekend had als haar vader in het ziekenhuis terechtkwam. Het ging slecht met hem, de artsen gaven hem nog hooguit een paar weken. Sprado's broer verzuchtte daarop 'het blijft toch je vader', waarop hun moeder antwoordde: 'Nee'. Daarmee werd de onzekerheid die Sprado altijd had gevoeld, het idee dat er iets niet klopte, bevestigd.

Erfelijk

Sprado's ouders hadden de werkelijke achtergrond van het bestaan van Linda en haar broers altijd geheim gehouden. "Dat werd wensouders destijds aangeraden door artsen. Zo van, bewaar de rust in het gezin. Mijn moeder vond dit moeilijk, mede omdat er in de familie van mijn vader erfelijke ziekten voorkwamen en mijn broer en ik ons zorgen maakten dat ook wij die konden krijgen."

Haar opvoedvader overleed vlak nadat Sprado het geheim te horen had gekregen. Ze heeft er niet meer met hem over kunnen praten. "Als hij nog geleefd had, had ik het misschien nooit geweten."

Sprado kreeg pas jaren later de behoefte om meer te weten te komen over haar achtergrond. Via Hyves kwam ze, nu tien jaar geleden, in contact met andere donorkinderen. Ze besloot hen te interviewen en hun verhalen te bundelen in haar eerste boek, Op zoek naar mijn vader. "Het was verwerking, ik vond herkenning. Veel van deze donorkinderen kampten met dezelfde gevoelens, van de hoop op het vinden van familie, tot jaloezie als je ziet dat het bij anderen sneller lukt. Ik zag dat ik niet alleen was."

Verlaten

Het verhaal van Sprado's halfzus Vera, die ze nu drie jaar kent, is anders. Vera de Lange had altijd van haar moeder gehoord dat haar vader geen kinderen wilde en het gezin daarom had verlaten. Waarom er na haar dan toch nog een broertje was geboren, was haar een raadsel. "Ik wist niet beter dan dat mijn vader ons dus niet wilde. Dat neem je als kind mee. Ik wist enkel dat mijn vader Jan heette, en in Amsterdam woonde. Mijn moeder gedroeg zich altijd ongemakkelijk als we het over hem hadden. Toen ik dertien jaar was, besloot ik door te vragen. Ik hield net zo lang vol tot ze vertelde wat ze al die jaren geheim had gehouden."

De cover van Schaduwfamilie.

De Lange werd heel boos op haar moeder, toen ze hoorde dat haar vader een spermadonor was. "Ik heb gezegd dat ze dat niet had moeten doen, dat ze die keuze niet voor ons had kunnen maken. Ik was een puber, achteraf had ik er spijt van dat ik dat gezegd had. Maar ik had altijd geleerd dat ik eerlijk moest zijn, en zij had over zoiets belangrijks gelogen."

Stukje bij beetje komt ze erachter hoe haar moeder tot deze keuze was gekomen. "Ze had bewust gekozen voor een anonieme donor. Dat deed ze door een contactadvertentie te plaatsen in Vrij Nederland. Daarin schreef ze dat ze na grote teleurstellingen niet meer rekende op een goede relatie met een man. 'Ondanks dat heb ik besloten een kind te krijgen en er zelf voor te zorgen. Welke sympathieke, gezonde man wil de verwekker zijn?' De Langes moeder kreeg meer dan honderd reacties. "Daaruit zijn mijn broertje en ik ontstaan."

Op haar 18de gaat De Lange bij haar verwekker op bezoek. Niet vanuit een diep gekoesterd verlangen, maar voor een schoolopdracht. "Ik dacht, dan heb ik een spannend verhaal voor m'n klasgenoten. Ik ging op de bonnefooi, naar het adres wat m'n moeder nog steeds had. Hij woonde er nog. Het was een vriendelijke man die een teruggetrokken bestaan leidde, ingebouwd tussen jazzplaten in hartje Amsterdam. Later is het contact slechter geworden, omdat hij boos was dat ik niet direct had gereageerd op een brief. Hij uitte zijn ongenoegen door zijn brief te ondertekenen met 'minachtend.' Nu heb ik geen behoefte aan contact."

Medisch probleem

In 2019 leerden Linda en Vera elkaar kennen. Beiden hadden ze een DNA-test gedaan waarin onderzoekers hun DNA vergeleken met dat van andere mensen die in de DNA-bank te vinden zijn, en zo kwamen ze met elkaar in contact. "We belden elkaar. En hoewel we verschillend zijn, was er meteen een klik", zegt De Lange.

"Dat is natuurlijk heel apart: we zijn familie, delen DNA, maar delen geen jeugd. Stukje bij beetje leerden we elkaar kennen."

Dat deden ze onder andere door samen een boek te schrijven. Zo zochten ze de donorkinderen uit Linda's eerdere boek op, en vier gastauteurs schreven verschillende hoofdstukken over stamboomonderzoek en identiteit. Ook kwam er een stappenplan, met waar te beginnen als je je spermadonor zoekt. De halfzussen en hun gastauteurs gaan in op de tijdsgeest rondom hun verwekking, waarin er enkel werd gekeken vanuit de wensouders. Donorzaad was simpelweg een oplossing voor een 'medisch probleem'.

"Als kinderen krijgen moeilijk was, was dit een mogelijkheid", zegt De Lange. "Alles werd bezien in dienst van de ouder die een kind wilde. Elke zwangerschap werd gezien als een succes. Ondertussen werd er niet nagedacht over welk psychologisch effect dit kon hebben op het kind dat er vervolgens kwam."

Sprado: "Terwijl je een beslissing maakt die gaat over het hele leven van je kind."

Geen controle

Er is lange tijd geen controle geweest op spermadonoren, zegt Sprado. Geschat wordt dat er zo'n 55.000 donorkinderen in Nederland zijn, van wie tussen de 10 en 30 procent daadwerkelijk weet dat ze kind zijn van een spermadonor.

"Jarenlang werd er niks bijgehouden over de hoeveelheid kinderen die spermadonoren hebben verwekt. Je weet als donorkind dus nooit waar het eindigt, er is geen lijstje met 'nog zoveel broers en zussen heb je, dan is je stamboom compleet'. De excessen zie je op tv: veel mensen kennen de spraakmakende documentaires, bijvoorbeeld 'Het zaad van Karbaat'. Eens in de zoveel tijd komt er weer een verhaal boven tafel van een donor met heel veel kinderen, of een arts die zijn eigen zaad heeft gebruikt om vrouwen te insemineren. Gynaecologen konden hun gang gaan. Nu zijn donorkinderen ouder en mondiger en komt stukje bij beetje de problematiek naar boven die er schuil kan gaan achter een donorkind."

Sprado heeft het hierbij over de psychologische problematiek waar donorkinderen mee kunnen zitten, omdat ze soms jarenlang bezig zijn met achterhalen waar ze vandaan komen, wie ze zijn, van wie ze bepaalde eigenschappen hebben. "Je merkt dat donorkinderen daar last van hebben. Een groot deel althans, niet allemaal. En daar is geen oplossing voor. Als je op zoek gaat naar je achtergrond word je bij Fiom opgevangen voor een eerste ontmoeting met je donorvader, als die bekend is, en daarna word je weer losgelaten. Terwijl dan juist ook een moeilijke periode kan aanbreken."

Ondersteuning

Daarom pleiten de zussen voor ondersteuning, geregeld vanuit de overheid. "Er zou meer ingezet moeten worden op ondersteuning. Op gesubsidieerde hulpverlening. Er is niks geregeld. Stichting Donorkind is een vrijwilligersorganisatie en kan ook niet alles. We weten dat er veel gezinnen zijn waarbij de kinderen nog niet weten dat zij niet van de vader zijn van wie ze altijd gedacht hebben een kind te zijn."

Ze zagen dat donorkinderen met elkaar gemeen hebben dat ze loyaal zijn naar hun wettige familie. "We zagen dat sommigen in een spagaat komen als ze erachter komen dat hun opvoedvader niet hun echte vader is en soms zelfs wachten tot die overleden is voor ze op zoek gaan naar dat ontbrekende stukje", zegt De Lange. "We zagen hoeveel er geheim wordt gehouden. Hoe mensen in een spagaat komen tussen twee families. Voor je wettige familie heeft het meestal geen belang en kan het zelfs een bedreiging zijn."

"Je blijft loyaal naar je opvoedouders", zegt Sprado. "Ik vond het moeilijk m'n moeder verdriet te doen met het schrijven van mijn eerste boek. Nu is ze gelukkig trots en heeft ze het aan iedereen verteld."

Herkenning

Via De Lange kwam Sprado in contact met hun biologische vader. "Hij is inmiddels 85 en ik dacht, als ik hem nog wil zien, moet ik dat nu doen. Ik verwachtte geen roze wolk. Het was fijn om hem op te zoeken, maar er was geen herkenning. Op de blauwe ogen na, die wel." Voor haar zal het waarschijnlijk bij die ontmoeting blijven, en dat is goed zo. "Ik ben wel benieuwd hoeveel jaren hij gedoneerd heeft. Dat weten we niet. Er zijn mogelijk dus nog meer broers en zussen. Eén persoon die we spraken voor het boek had er wel tachtig, de rest meestal rond de tien."

De halfzussen zijn overigens niet tégen spermadonoren. De Lange: "Ik ben er pragmatisch in: het gebeurt toch. Er is een tekort aan donoren in Nederland, waardoor mensen uitwijken naar bijvoorbeeld een Deense spermabank. Daar kun je invullen wat je wil: de haarkleur, lengte en het opleidingsniveau van een donor, bijvoorbeeld. En dan krijg je een buisje opgestuurd. Anoniem. Ik heb liever dat het op een goede manier gaat, zodat een donorkind weet waar hij of zij vandaan komt."

Sprado: "Ik heb geen mening over donoren. Wat ik voor ogen heb, is dat wensouders nadenken over hoe ze het willen aanpakken, dat ze inzien wat openheid kan doen."

Taboe

Sprado liep er al tijdens het schrijven van haar eerste boek, tien jaar geleden, tegenaan dat de stem van het donorkind pas in de kinderschoenen staat. "Over adoptie zijn iets van 370 Nederlandse boeken beschikbaar, over donorkinderen maar tien. Tien jaar geleden schreef ik een eerste boek hierover en nu dus een tweede. Er is wat veranderd: toen wilden mensen hun verhaal enkel anoniem vertellen, nu wilden ze graag op de foto. Maar we zijn er nog niet."

Dat merkten de halfzussen toen ze mensen benaderden voor hun boek. "We willen er open over praten, niet veroordelen. We schreven verschillende BN'ers aan van wie we weten dat zij kinderen hebben van een spermadonor om te vragen of ze een voorwoord wilden schrijven", zegt De Lange. "We kregen geen reactie. Het is te vroeg, het taboe zit er nog op. Wij hopen eraan bij te dragen dat het steeds normaler wordt."

De foto's uit hun boek Schaduwfamilie zijn ook te zien in Museum IJsselstein, in de tentoonstelling Verwantschap. In die tentoonstelling wordt de rol onderzocht die afkomst speelt bij de vorming van je identiteit. En dat is voor het eerst, zegt De Lange. "Juist omdat het tot nu toe altijd zo anoniem is geweest: er was nog niet eerder een tentoonstelling te zien met donorkinderen in de hoofdrol. Tot nu."