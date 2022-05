Patricia (31) zit op de bank en om haar heen liggen GHB, coke en alcohol. Die avond is het dieptepunt van tien jaar ellende en de Amersfoortse vraagt eindelijk hulp. Die beslissing verandert haar leven. 'Ik was vrijwel elke dag dronken, had een depressie, gebruikte drugs en was mijzelf en daardoor mijn naasten helemaal kwijt. Het had weinig gescheeld, of ik was er niet meer geweest...'

Het is een doordeweekse avond, augustus 2020. Er staan flessen drank op tafel en voorgedraaide jointjes liggen binnen handbereik. Het zijn voor de dan 29-jarige Patricia verdovingsmiddelen, om het leed te vergeten. Ze gebruikt en veel ook.

Brandende sigaret

Wie de Amersfoortse nu ziet lopen in bijvoorbeeld het natuurgebied in de omgeving van haar woning, zal niets merken. Patricia straalt, heeft een energieke blik en ze komt zelfverzekerd over. Ze is blij met de metamorfose die ze onderging en ondanks dat dit traject loodzwaar was, hield ze vol. "Zonder de afkickkliniek en mijn moeder, lag ik nu onder een brug of was ik zelfs dood..."

Terug naar haar jeugdjaren. Ze groeit als enig kind op in de wijk Zielhorst en haar jeugd is fijn. "Tot ik een jaar of 7 was", weet Patricia nu. "Mijn moeder werkte in het weekend. Mijn vader was dan alleen thuis en ging drinken. Heel veel drinken. Soms werd 'ie verbaal agressief, maar veel vaker viel hij in slaap met een brandende sigaret naast zich. Dat is altijd mijn grootste angst geweest: dat het huis in brand vloog."

Onbewust begint het leed van Patricia in die jaren. Thuis is er steeds vaker ruzie tussen haar vader en moeder. "Het klinkt hard, maar ik ben emotioneel verwaarloosd. Ik werd verbaal kapot gemaakt. Mijn moeder had alle moeite met het gedrag van mijn vader en die keek op dat moment alleen om naar de fles. Ik was er voor hen wel, maar ook weer niet..."

Masker

Toch gaat het leven door en Patricia ontwikkelt een masker. Emoties tonen doet ze niet en daarom merken vriendjes en vriendinnetjes niet dat er iets aan de hand is. Sterker nog: ze behoort tot de populaire meiden van de middelbare school.

Ze is knap én heeft haar mondje klaar. "Allemaal schijn", walgt ze nu bijna van haar 'oude ik'. "Ik begon rond mijn 14de zelf te drinken en op die leeftijd blowde ik ook voor het eerst. Waarom? Omdat ik daardoor de pijn en het verdriet niet voelde, dat ik nooit kon of durfde te uiten."

In die fase van haar leven verbreken de ouders van Patricia hun huwelijk. Er is daardoor nog minder toezicht op haar. De fles en drugs worden langzamerhand haar beste vrienden. "Ook omdat er in die fase meerdere personen in mijn directe omgeving overleden. Het ging bergafwaarts met mij en toen ik in de derde klas zat, hebben leraren gestemd of ik op school mocht blijven. De uitslag was negatief en ik moest weg. Toen kwam ik terecht op het Axia College, waar ik fluitend mijn diploma haalde. Ik was intelligent, maar kon verleidingen van drank en drugs niet weerstaan. En op die school leerde ik mensen kennen die ook van een drankje hielden."

Flashbacks

Het gaat slechter met Patricia en de Amersfoortse ontwikkelt naast mentale klachten ook fysieke mankementen. De dokter diagnosticeert haar. Ze komt vanwege onder andere Pfeiffer thuis te zitten. "Dan ben je achttien jaar, mag je slechts twintig uur in de week werken en heb je veel tijd over. Wat doe je dan? Juist, nadenken... Ik dacht na over mijn jeugd, kreeg flashbacks en werd daardoor helemaal gek. De enige manier waarop ik rustig werd, was door te zuipen of drugs te gebruiken."

Ze belandt in die periode ook in een (gewelddadige) relatie, die uiteindelijk vijf jaar duurt. Ze denkt warmte en liefde te vinden, maar raakt blind door verliefdheid. Samen gebruiken ze speed en Patricia is vrijwel iedere dag 'van de wereld'. Dan raakt ze ook nog eens zwanger. "Ondanks dat ik de pil slikte. Hij wilde dat ik het kindje weghaalde, maar ik dacht daar anders over. Toch liet ik het doen..."

Isoleren

"Ik isoleerde van iedereen en mijn leven bestond alleen nog maar uit hem", blikt ze terug. "Iedereen liet ik vallen en dat is stom, weet ik nu. Toen ik 23 jaar was, kwam dat besef en appte ik mijn oom. Hij moest mij per direct komen ophalen en gelukkig deed hij dit. De relatie ging uit en ik kon weer op eigen benen staan."

De relatiebreuk zorgt ervoor dat ze de weg kwijtraakt en ze belandt in meerdere korte relaties. Ze krijgt schulden en zet het op een gokken. De verslaving aan drank en drugs breken Patricia op een gegeven moment op. GHB, coke en drank; ze gebruikt het allemaal. Tot september 2020 het licht gaat schijnen. "Ik zat op de bank, overal lagen flessen drank en ik vroeg mijzelf af: is dit mijn toekomst? Ik had door dat ik verslaafd was en hulp nodig had. Op 2 oktober 2020 kreeg ik een intakegesprek en twee weken later zat ik in de kliniek."

Kliniek

"Ik kwam daar op donderdag binnen en ik was zó blij", vertelt ze vanuit haar woning in Leusden. "Ik had inmiddels erkend dat ik een probleem had en zou eindelijk hulp krijgen. Er werd ook PTSS bij mij ontdekt. Ik besefte dat het een lang en zwaar traject zou worden. In de kliniek merkte ik pas hoeveel verdriet ik mijn moeder heb aangedaan; ze had niet alleen een verslaafde (ex-)man, maar ook een verslaafde dochter."

Alleen die gedachte al houdt Patricia in die periode op de been. Toch verloopt het herstel moeizaam, omdat ze haar drugsprobleem erkent, maar drank? Welnee, daar is ze volgens eigen zeggen niet verslaafd aan. "Tot die ene 'slobberdag', zegt ze met een lach. "Ik mocht geen make-up op, mocht mijn haar niet mooi doen en moest in een joggingbroek rondlopen. Ik snapte er geen reet van, maar juist die verplichting hielp mij. Met een knot op mijn kop en zonder make-up, werd ik door de aanwezigen alsnog geaccepteerd. Ik keek in de spiegel en zag: 'dit is wie ik ben', zonder poespas en zonder alcohol."

Visuele cirkel

Patricia geeft zich bloot en ze merkt dat dit oké is. Het is de eerste stap naar herstel en eind november mag én kan ze de kliniek verlaten. Buiten die deuren ontwikkelt zij zich verder. "De hulp hield daar niet op, hoor", haast ze zich te zeggen. "De behandelingen gingen verder en ik ontmoette lotgenoten. Ik kon mensen spreken die mij snapten. Zij begrepen dat ik niet voor de lol dronk of drugs gebruikte. Onze maatschappij is hard; je krijgt snel een stempeltje. Dat kreeg ik ook: de buitenwereld zag mij als verslaafde en daardoor voelde ik mij nóg eenzamer. Een visuele cirkel, waar je amper uitkomt."

Behalve als je hulp zoekt, weet de Amersfoortse nu. Daarom vindt ze het belangrijk om haar levensverhaal te delen met de wereld. "Door alleen te zeggen dat ik verslaafd was, help je niemand. Daarom wil ik ook mijn voorgeschiedenis delen. Problemen komen ergens vandaan. Bij mij was dat omdat ik dingen uit mijn jeugd geen plekje kon geven. Ik stopte het weg in plaats van mijn gevoelens te delen. Een masker dragen houd je lang vol, maar het gaat je opbreken..."

Inmiddels voelt Patricia zich goed en kan ze met trots zeggen dat ze al anderhalf jaar 'clean' is. Ook is ze in therapie voor haar PTSS. "Maar geloof mij... het is nog elke dag een strijd. Ik ben er nog lang niet, maar kan nu wel zeggen dat ik trots op mijzelf ben en blij ben met hoe het nu gaat. Het contact met mijn beide ouders is nu goed. Alleen heb ik nog veel verdriet om mijn vader. Hij is ziek en dat doet mij veel verdriet. Maar ik ben trots dat ik kan zeggen dat ook hij 'clean' is."

Leed besparen

Het lukt de 30'er steeds vaker zichzelf op de eerste plaats te zetten en nu begint ze aan een - zoals ze dat zelf noemt - nieuw leven. Zonder drank en drugs, met levensplezier. "In mei gaan we werken aan een re-integratietraject. Daar kijk ik naar uit. Hoe ik mijzelf in de toekomst zie? Ik wil als ervaringsdeskundige aan de slag. Ik wil van al deze negatieve shit nu iets moois en krachtigs maken. Zo heb ik in de kliniek al een keer mijn verhaal mogen doen en is gevraagd of dit vaker kan. Dat wil ik een vervolg geven en al kan ik er maar één helpen... die ene persoon heb ik dan wel heel veel leed bespaard. Want eerlijk is eerlijk; drank en drugs maken veel kapot en in mijn geval bijna alles."