Het laatste verhaal in haar boek 'Jong & Suïcidaal' is er eentje waarvan je hoopt dat je er nooit mee te maken krijgt: Marloes maakte een einde aan haar leven. Noortje Sanders (23) schreef het op om meer aandacht te vragen voor de zelfmoordgedachten waar zowel zij als andere jongeren mee worstelden.

Als ze zelf niet de juiste hulp had gekregen, had het verhaal van Marloes dan misschien haar verhaal kunnen zijn? Noortje sluit het niet uit. Last van sombere periodes heeft ze al sinds haar 11de, maar op haar 15de worden de denkbeelden donkerder. "Ik snapte er niets van", vertelt de 23-jarige - ze is opgegroeid in Haaksbergen - op de bank in haar appartement in Neede. "Ik kom uit een warm gezin, had leuke vrienden, hockeyde, zat op de havo en toch dacht ik aan zelfmoord."

Juist omdat alles op papier goed gaat, schaamt ze zich voor wat ze voelt. Noortje zegt tegen zichzelf dat haar gevoelens er niet mogen zijn en duwt ze weg. Het hoort vast bij de puberteit, waarschijnlijk stelt ze zich aan, denkt ze dan nog.

Praten erover doet ze dan ook niet. "Als je alleen blijft zitten met die gedachtes, is er niemand meer die je kan helpen om alles te relativeren. Nu weet ik dat het niet zo is, maar toen dacht ik echt dat iedereen beter af was zonder mij. Omdat ik niet wist wat ik met die gevoelens moest, ben ik mezelf gaan snijden. Dat gaf op dat moment rust."

Twintig hulpverleners

Het snijden wordt steeds erger en begint thuis op te vallen. Noortje's ouders gaan het gesprek met haar aan, waardoor ze eindelijk hulp krijgt. Al blijkt dat nog niet zo eenvoudig en krijgt ze pas na twintig hulpverleners de juiste hulp. Ze is dan 16 en vanwege haar leeftijd is het lastig om direct te bepalen wat er past binnen een stoornis en wat 'gewoon' pubergedrag is. Uiteindelijk wordt er bij haar een bipolaire stoornis en autisme vastgesteld. "Dat was zo'n opluchting. Eindelijk had ik een verklaring voor mijn gedachten."

Na de diagnose merkt ze dat het langzaam beter met haar gaat. Door een combinatie van de juiste hulp, medicatie en goed voor zichzelf zorgen, krijgt ze weer zin in het leven. Sociale situaties voelen niet langer als een verplichting, maar echt iets om naar uit te kijken. "Ik kon me weer druk maken om dingen waar een gemiddelde zestienjarige zich druk over hoort te maken. Of je wel of niet naar dat feestje gaat, bijvoorbeeld", beschrijft ze.

'Iedereen kan hiermee worstelen'

Als je haar echter toen had vertelt hoe haar leven er nu uit zou zien, had ze je niet geloofd. Noortje woont inmiddels samen met haar huisdieren in een mooi appartement, heeft een leuke vriend, rondt komende zomer haar studie Toegepaste Psychologie af, werkt bij het Suïcide Preventie Centrum en schreef onlangs een boek met verhalen van suïcidale jongeren die ze hoort via de chat, zoals die van Pip en Jaap. Waarom? Omdat ze weet dat er zoveel behoefte aan is. "Meer mensen moeten weten wat er soms in iemands hoofd schuilgaat. Iedereen kan de mooiste plaatjes posten op sociale media en ondertussen last hebben van zelfmoordgedachten, zonder dat jij dat door hebt."

Ze nodigt mensen dan ook uit om het niet weg te stoppen, maar er juist met elkaar over in gesprek te gaan. "Je denkt misschien dat je iemand daardoor op ideeën brengt. Dat is niet zo. Iemand loopt waarschijnlijk al heel lang met die gedachten rond en is juist blij dat er eindelijk over gepraat mag worden." Wel raadt Noortje aan om geen methodes te noemen, dat kan triggeren. "Vragen of het bij gedachtes blijft of dat iemand echt al plannen heeft, kan prima en is helpend. Geef vervolgens geen ongevraagd advies. Kijk samen wat er nodig is. Wil diegene misschien samen naar de huisarts?"

Het kan zomaar de eerste stap naar een betere mentale gezondheid zijn, bewijst Noortje. Nu ze weet wat voor haar werkt, is het leven fijner geworden. Daardoor kan ze nu anderen helpen. "Ik vertel mijn verhaal met naam en toenaam om te laten zien dat openheid er mag zijn. Het laatste wat ik wil is dat mensen denken dat ik zielig ben of aandacht wil. Maar openheid, dat begint bij jezelf. Alleen op deze manier kunnen we het gesprek op gang brengen."

Praten over zelfmoord

Loop je rond met suïcidale gedachten? Praat erover. Dat kan onder meer door (anoniem) contact op te nemen via het Instagram-account @jongerensuïcidepreventie van het Suïcide Preventie Centrum, waar ook Noortje werkzaam is.

Liever bellen? 0900 8113 (gratis) of 113 (betaald) zijn altijd bereikbaar.