Bell-Sofie Hoogsteder (10) en Eva van As (9) trainen vanaf volgende maand mee in de jeugdopleiding van NEC. Als eerste en enige meisjes tussen de jongens.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het zijn twee echte voetbaltalenten, de negenjarige Eva van As uit Arnhem en Bell-Sofie Hoogsteder (10) uit Driel. Eva wil het liefst de hele dag voetballen en Bell-Sofie stijgt al vanaf haar zesde boven de jongens uit in haar team van RKSV Driel. Wat ze het liefst willen worden? Profvoetballer, natuurlijk.

Bell-Sofie (10) gaat vanaf de zomer meetrainen met de academie van NEC. Bell-Sofie (10) gaat vanaf de zomer meetrainen met de academie van NEC. Foto: David van Haren

Vanaf volgende maand krijgen de meisjes de mogelijkheid om zich nog verder te ontwikkelen, want ze mogen bij NEC twee tot drie keer in de week meetrainen in de jeugdopleiding. Tussen de jongens. Een gouden kans.

"Bij het Nederlands elftal kijk ik heel graag naar Sherida Spitse, zij heeft een goede trap en is een echte winnaar", zegt Bell-Sofie. "En ik ben fan van Lieke Martens van FC Barcelona, zij is ontzettend goed", vult Eva aan. "Mijn droom is gewoon profvoetbalster worden", zegt Bell-Sofie overtuigend. "Daarvoor moet een profclub je natuurlijk wel eerst selecteren om bij de academie mee te trainen", vult vader Stefan Hoogsteder aan. Dat laatste is nu gebeurd.

Meisjes tussen de jongens

"We hebben deze meiden natuurlijk op de eerste plaats geselecteerd omdat ze heel goed kunnen voetballen", zegt Dennis te Braak die sinds 2020 verantwoordelijk is voor de jeugdopleiding bij NEC. "Daardoor maken ze ook de jongens in het elftal beter want je ontwikkelt je het beste wanneer je tussen goede spelers kunt voetballen."

Omdat meiden op deze jonge leeftijd vaak verder zijn in de ontwikkeling dan veel teamgenootjes, kiest NEC er voor om meisjes in te laten stromen tussen de jongens. Bijzonder is die mix niet. "Voor hen is dat heel normaal, ze voetballen nu ook gemengd dus er verandert niet zoveel", zegt Karla, de moeder van Eva. "Bell-Sofie vindt het wel vervelend als de trainer bijvoorbeeld roept 'Boys én Bell-Sofie kom even hier', ze zit immers in hetzelfde team", vult Hoogsteder aan.

Hoewel de gezamenlijke ontwikkeling van jongens en meisjes een goede combinatie lijkt, vindt er op een gegeven moment toch een schifting plaats. "Uiteindelijk worden de verschillen tussen jongens en meisjes te groot", zegt Te Braak. "Dan worden jongens significant sterker en zullen de meiden naar vrouwenteams moeten uitwijken. Toch is het ook op de lange termijn goed voor zowel NEC als de meisjes zelf", legt hij uit "Zij maken de jongens beter maar hier kunnen zij zich zelf ook goed blijven ontwikkelen. Daar hebben ze de rest van hun carrière iets aan."

Nog geen eredivisieploeg voor vrouwen

In de Eendracht hangen shirts van spelers uit de jeugdopleiding die de dames zijn voorgegaan. Ole Romeny, Jasper Cillessen, Dirk Proper. Shirts met namen van vrouwen hangen er niet. Een eredivisieploeg voor vrouwen bestaat nog niet in De Goffert. "Dat is jammer, maar wie een droom heeft moet ergens beginnen en we zijn blij dat NEC deze kans nu biedt", zegt Van As.

"Het heeft te maken met beslissingen op het technisch beleid en op facilitair niveau", zegt Te Braak over het ontbrekende eerste vrouwenelftal. "Een club moet iets zien in topvoetbal voor vrouwen en steeds meer clubs investeren hierin, zoals Fortuna en Telstar bijvoorbeeld. Dat kan over een paar jaar ook bij NEC misschien wel het geval zijn."

Hoe lang de meisjes precies bij NEC kunnen blijven, is niet duidelijk te zeggen. "Ik kijk liever niet naar leeftijden, maar wel naar hoe ver kinderen zijn in hun ontwikkeling", haakt Te Braak in. "Daar kun je het wedstrijd- of trainingsprogramma op aanpassen maar dat gebeurt nu nog weinig." Het klinkt helder, zeker als je naar de stad Nijmegen kijkt. "Hier wonen veel meer vrouwen dan mannen, ik denk dus dat er heel veel kansen liggen om bij NEC iets te ondernemen op dit vlak."

Eva van As (9) gaat vanaf de zomer meetrainen met de academie van NEC. Eva van As (9) gaat vanaf de zomer meetrainen met de academie van NEC. Foto: David van Haren

Op het trainingsveld waar het straks moet gebeuren laten de meisjes alvast zien hoe goed ze kunnen voetballen. Met het scoren van elke goal blijft de droom om te slagen in het profvoetbal overeind, ook al gebeurt dat uiteindelijk misschien niet in het Goffertstadion. "Ik zou graag bij een goede club in de Eredivisie Vrouwen willen voetballen", zegt Bell-Sofie. "En ik bij de Leeuwinnen en FC Barcelona, als hier geen vrouwenteam is", besluit Eva.

Twee jaar eerder in de groeispurt

Stijn ter Welle (docent/onderzoeker bij HAN Sport en Bewegen (expertiseteam Talent identificatie en ontwikkeling): "Meisjes komen gemiddeld twee jaar eerder in de groeispurt dan jongens. Dat zorgt voor een flinke voorsprong want ze zijn dan sneller, langer en sterker. Tot ook jongens die groeispurt krijgen, zijn meisjes fysiek maar ook sociaal emotioneel verder dan jongens. Ze kunnen de jongens dus zeker helpen bij hun ontwikkeling. De verschillen worden meestal wel te groot tijdens of na de puberteit, zo rond het 14de, 15de of 16de levensjaar."

Dennis te Braak: "Op dit moment zijn er negen vrouwenteams in de eredivisie. Tenzij hier over een paar jaar ook een eredivisie-elftal voor dames is opgericht, stromen ze uit naar clubs uit de regio zoals PSV, PEC Zwolle of gewoon een lokale ploeg met vrouwenvoetbal op hoog niveau."