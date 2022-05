Daniel zit nu nog vast in De Karelskamp, maar over een tijdje moet hij zijn leven buiten de Almelose gevangenismuren weer oppakken. Opnieuw de fout ingaan, is het laatste wat hij wil. Daarom doet Daniël er alles aan om op het rechte pad te blijven. Met helpende hand van profclub Heracles.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De woorden van zijn tienerdochter kwamen hard aan, toen ze bij hem op bezoek was in de Almelose gevangenis, vertelt gevangene Daniël (37). "Ze zei: 'Papa, dít is het niet'. Dat heeft me wel aan het denken gezet. Ik heb haar beloofd dat ik niet weer in de fout ga, als ik weer vrij ben."

Zeven jaar cel

Het duurt overigens nog even voordat hij op vrije voeten komt. Daniël heeft van de rechter zeven jaar gekregen voor 'drugshandel', vertelt hij. Daarvan heeft de Enschedeër er nu ongeveer de helft opzitten. Maar met aftrek van voorarrest én bij 'goed gedrag' is het mogelijk dat hij over anderhalf jaar weer vrij man is.

Heracles Inside

Daniël weet dat uiteraard zelf ook. Nu al werkt hij hard aan een nieuw leven buiten de gevangenismuren. Met succes heeft hij met zeven andere gedetineerden deelgenomen aan het project Heracles Inside. Gevangenen trainen én aan een baan helpen, zodat ze hun leven weer op de rit kunnen krijgen. Daar draait het om bij de bijzondere samenwerking tussen profclub en gevangenis. Opdrukken, rennen, gymnastiek; de (voetbal) trainingen - drie keer per week op het gras van de penitentiaire inrichting aan de Bornsestraat 333 - waren best pittig. "Dat was ook wel nodig, want mijn conditie was hard achteruit gegaan", zegt Daniël lachend, terwijl hij met een hand over zijn buik wrijft.

Enschedese Boys

Hij draag het Heracles-tenue. Dat vindt hij zelf 'wel stoer'. De Enschedeër, die vroeger in het groene shirt van de Boys tegen de bal trapte, is zelfs fan geworden. In zijn cel, via Teletekst, volgde hij woensdag gespannen de verloren wedstrijd van de Almeloërs tegen RKC. Toch gaat Heracles het redden, is zijn overtuiging. "De club blijft in de eredivisie". Daniël is nog nooit in het stadion aan de Weezebeek geweest. Hij verheugt zich op een uitnodiging van de Businessclub, voor een wedstrijd in het nieuwe seizoen. Het omvangrijke netwerk van sponsoren biedt kansen op een baan. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten. Veel ondernemers zitten namelijk te springen om personeel.

Trainer Mark Looms, met de groep gedetineerden die succesvol deelnam aan het project Heracles Inside. Trainer Mark Looms, met de groep gedetineerden die succesvol deelnam aan het project Heracles Inside. Foto: Dienst Justitiële Inrichtingen

Daniël wil als hij vrij is 'iets met sport' doen. Het diploma 'sport en recreatie-instructeur', behaald met Heracles Inside, komt daarbij goed van pas. Het is een officieel diploma, benadrukt projectleider Stefan Gijben van De Karelskamp. "Je kunt er trainingen mee geven, maar ook sportevenementen mee organiseren, bijvoorbeeld een zeskamp." Daniël wil niets liever.

Engels voorbeeld

Gijben, sportinstructeur, is een van de initiatiefnemers van Heracles Inside. Toen er nog geen corona was reisde hij er voor naar Engeland. Om een kijkje te nemen bij de Engelse cultclub Fulham. Want daar worden gedetineerden al op het rechte pad geholpen. "We hebben gekeken hoe ze dat doen en waren meteen enthousiast", zegt Gijben. "Gedetineerden, maar ook de maatschappij, hebben er alle baat bij wanneer ze op een hun leven weer op een fatsoenlijke manier kunnen oppakken als ze vrij komen. Werk en inkomen zijn daarbij belangrijk. Een extra steuntje in de rug kunnen ze heel goed gebruiken", aldus Gijben.

Heracles Inside betekende een primeur voor Nederland. In gevangenissen in Veenhuizen en Dordrecht heeft het bijzonder project navolging gekregen. Alleen gemotiveerde gedetineerden komen er voor in aanmerking. Personen die veroordeeld zijn voor een zedendelict, of een 'geruchtmakende zaak', zijn uitgesloten van deelname.

Mark Looms

De trainingen, met en zonder bal, worden gegeven door Mark Looms van Heracles. Hij speelde 338 officiële wedstrijden voor de club en brengt nu jong talent van de FC Twente/Heracles Academie fijne kneepje bij. Aan de slag gaan met gemotiveerde gevangenen vindt Looms ook 'fantastisch' werk. "Met spelvormen probeer ik ze belangrijke waarden mee te geven, zoals respect, discipline, doorzettingsvermogen en samenwerken." En: "Het zijn mensen die heel veel hebben meegemaakt, niet in positieve zin. Maar elke deelnemer is speciaal. De een heeft een schouderklopje nodig de ander een strenge hand." Over Daniël: "In begin was hij terughoudend. Later ontpopte hij zich tot een soort leider, die de groep meenam als er iets gedaan moest worden. Mooi om te zien."

Goede vader

Inmiddels zijn drie projecten van Heracles Inside afgerond. Verschillende gedetineerden, die nu vrij zijn, hebben een baan gevonden. Daniël heeft er vertrouwen in dat hém dat ook gaat lukken. "Want ik wil er bij zijn als mijn kinderen verder opgroeien. Als ik in de toekomst weer in de fout maak, zit ik zo weer in de gevangenis. Die tijd krijg ik niet meer terug", redeneert Daniël . Hij wil een 'goede vader' zijn, maar weet zelf maar al te goed dat hij niet bepaald het goede voorbeeld heeft gegeven. "Daarom zeg ik wel eens tegen mijn zoon en dochter: 'jullie kunnen leren van mijn fouten'."