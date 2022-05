De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Tina Hekking (40) uit Raalte doet het noodgedwongen met 40 euro in de week en dan is creativiteit geboden.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Tina woont alleen, haar negentienjarige dochter is er alleen in de weekenden en tijdens vakanties. De rest van de tijd verblijft ze bij Tina's moeder. "Anders red ik het gewoon niet. Als mijn dochter er is, moet ik extra opletten wat ik koop. Soms legt mijn vriend wat bij, soms mijn ouders. We zijn niet anders gewend."

Om rond te komen, krijgt Tina iedere vrijdag een pakket van de Voedselbank. Per week heeft ze 40 euro budget om dat aan te vullen. "Ik doe twee keer per week boodschappen. Ik kijk dan vooral naar de folders wat waar in de aanbieding is. Bij de ALDI hebben ze vaak twee flessen frisdrank voor een euro. Maar ik ga ook naar de Albert Heijn, de Dirk en de Jumbo. Bij die laatste winkel hebben ze een hele grote bak met afgeprijsde artikelen. Daar ga ik dan vaak aan het einde van de week naartoe om van alles in te slaan. Zo scharrel ik mijn wekelijkse boodschappen steeds bij elkaar."

Beetje luxe

Met dit beperkte budget koopt Tina vooral het strikt noodzakelijke. Maar een beetje luxe permitteert ze zich zo nu en dan wel. Chips en een lekker drankje kan gewoon. "Ik merk wel dat ik voor die 40 euro in de week tegenwoordig echt een stuk minder kan kopen dan pak 'm beet een jaar geleden. Ik probeer zo gezond mogelijk te eten, maar juist dat is duurder geworden. Dus ik lever noodgedwongen in op groente en fruit. Ik koop sowieso geen dure A-merken, maar altijd het huismerk. En ik kook altijd voor twee dagen achter elkaar. Dat is makkelijk en zeker voordeliger."

Waar Tina op zou willen besparen, is roken. Dat doet ze al sinds haar 14e, maar nu is wat haar betreft de tijd gekomen om daarmee te stoppen. Alleen is dat makkelijker gezegd dan gedaan als je al zo lang afhankelijk bent van nicotine. "Een pakje van 50 sigaretten kost tegenwoordig 16,50 euro. Dat is gekkenwerk en een grote hap uit mijn budget. Dus als ik dat kan elimineren, is dat pure winst."

Geen schulden meer

Tina krijgt momenteel een uitkering en ze staat onder beschermingsbewind. Schulden heeft ze niet meer en eigenlijk loopt alles min of meer op rolletjes. Ze werkt op oproepbasis zoveel als ze kan. Maar dat zou ze graag willen uitbreiden om zichzelf en haar dochter net wat meer te kunnen bieden.

"Ik zou het leuk vinden om iets met computers te doen. Dat vind ik interessant en daar ben ik goed in. Ik heb ook overwogen om als vrachtwagenchauffeur aan de slag te gaan. Dat werk deed mijn ex ook, dus ik weet wat het inhoudt. Maar het zijn lange dagen met veel uren en dat is dan weer lastig met mijn dochter en huisdieren."

TIP: Om geld te besparen, let Tina scherp op aanbiedingen. Vooral bij producten als wasmiddel scheelt dat een hoop. "Maar ik ga ook naar de Budget Food in Heino. Dat is een winkel, zoals de naam al doet vermoeden, waar je heel goedkoop boodschappen kunt doen."