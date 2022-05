Het lichaam van Caroline van der Zalm-Wubben werd eind april levenloos gevonden aan de kust van Schotland. De 60-jarige vrouw uit Monster was sinds 10 maart vermist, zij legde een lange weg af voordat ze werd ontdekt. Maar hoe kan het toch dat het ene lichaam in Schotland opduikt en het andere in de haven van Rotterdam of op Texel? 'De zee geeft en neemt.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wilma Duijst, als forensisch arts werkzaam bij het Nederlands Forensisch Instituut, deed onderzoek naar 'waterlijken' en schreef een paar jaar geleden het rapport Bodies recovered from the North Sea. Uit dat onderzoek blijkt dat mensen die in het water terechtkomen gemiddeld 41 dagen in de Noordzee drijven.

SAR Nederland is specialist, als het gaat om de zoektocht naar vermisten. De landelijke vrijwilligersorganisatie was ook in april betrokken bij de grootschalige zoektocht op en langs het strand naar Caroline van der Zalm-Wubben én Dylan van der Mars, de Hagenaar die ongeveer tegelijkertijd als vermist werd opgegeven. Ook hij is inmiddels gevonden en is niet meer in leven. Niet overzee, maar gewoon in Nederland. In de Rotterdamse Maashaven om precies te zijn.

Wat gebeurt er met een lichaam nadat het te water is geraakt? Als iemand in de zee terechtkomt dan volgen er drie fases. In eerste instantie drijven de lichamen en zinken ze naar de bodem. Daar blijven ze een tijd liggen. Dit is de fase waarin het lichaam opzwelt. Na die fase stijgen de overschotten weer naar de oppervlakte.

Over het algemeen bewegen de lijken in noordwestelijke richting. Daarbij spelen uiteraard allerlei factoren als wind, stroming en de aanwezigheid van scheepvaart een rol. De meeste lichamen worden drijvend teruggevonden. Andere waterlijken raken verstrikt in vissersnetten.

In bijna een kwart van de gevallen zorgt dna voor identificatie. Ook gebitstatussen, vingerafdrukken en in enkele gevallen identificatiebewijzen geven duidelijkheid over de identiteit van de slachtoffers.

Onwetendheid is onverteerbaar

Dat beide lichamen nu terecht zijn, is voor de nabestaanden van groot belang. Zij kunnen beginnen met het verwerkingsproces. Maar ook voor de medewerkers van SAR Nederland geeft het een gevoel van opluchting als een zoekactie uiteindelijk tot een 'succesvol' einde wordt gebracht. "Je wil nabestaanden duidelijkheid geven en als die er dan is, dan is dat fijn", vertelt hoofdcoördinator Houwina Postma. "Onwetendheid is onverteerbaar. Daar gaan mensen aan kapot."

Maar hoe is het toch mogelijk dat het ene lichaam in Schotland wordt gevonden, het andere op de Maasvlakte en weer een ander bijvoorbeeld op het strand van Texel wordt ontdekt? "De zee geeft en neemt, maar de zee zit vooral vol verrassingen", benadrukt Postma.

"Mensen die in zee raken, daar kun je geen vinger op leggen. Elke vermissing staat op zich en elke persoon die in het water belandt, legt een andere route af", is haar ervaring. "Als mensen in de branding gaan zwemmen en in een mui terechtkomen worden ze als het ware de zee ingezogen. Dat zou Caroline kunnen zijn overkomen. Voor Dylan geldt waarschijnlijk dat de wind vanuit het westen is gaan waaien, aangezien hij langs de Nederlandse kust is beland."

Een van de eerste dingen die de vrijwilligers van SAR Nederland doen als zij om hulp worden gevraagd bij een zoekactie op zee, is met een bootje het water op gaan en een tonnetje uitgooien. "Daarmee bepalen we de stroming en kunnen we een plan van aanpak maken. Vervolgens worden alle stromingen, windrichtingen en getijden in kaart gebracht en ook weer aangepast als dat nodig is. Dat moet wel, anders wordt het zoeken om het zoeken, dat levert vaak niets op."

Een medewerker van SAR Nederland tijdens de zoekactie naar Caroline en Dylan. Foto: SAR Nederland Een medewerker van SAR Nederland tijdens de zoekactie naar Caroline en Dylan. Foto: SAR Nederland

Maar een plan van aanpak leidt niet altijd tot de vondst van de vermiste persoon. Meerdere factoren zijn daarbij van invloed, weet ook Arie Verbaan, woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM), station Scheveningen. De KNRM wordt enkele keren per jaar ingeschakeld bij een zoekactie.

"De stroming is altijd van groot belang", is ook zijn ervaring. "Maar ook de windrichting, de getijden, de aanwezigheid van scheepvaartverkeer en ga zo maar door. Je kunt er eigenlijk niks zinnigs over zeggen. Elke situatie is weer anders. Wij doen in elk geval altijd ons best om iemand weer levend uit het water te krijgen."