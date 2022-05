Lever je poep en plas in bij de boer. Een onsmakelijke grap? Boer Wim van den Hengel uit Achterveld is wel degelijk serieus. Waardevolle mensenpoep gooien we weg, om vervolgens dure kunstmest te kopen. Veelal uit Rusland. 'We spoelen nu grondstoffen het riool in.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Amersfoortse Courant Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Grapje zeker?



"Ja en nee. Veel mensen reageren hetzelfde: 'Haha... tuurlijk.' Maar als je dan uitlegt dat onze poep en plas eigenlijk een waardevolle grondstof zijn, die we iedere dag gewoon weggooien, dan beginnen ze het te begrijpen. Dus ja, dit is een ludieke actie, maar het is wel degelijk serieus: Mensenpoep en -plas kunnen we écht goed gebruiken.''

Wat is er zo waardevol aan onze dagelijkse drollen?

"Ze zijn een rijke grondstof, vol mineralen. Die we met 17 miljoen man iedere dag door de wc spoelen. We vullen tekorten nu aan met dierlijke mest en kunstmest. Uit Rusland en Oekraïne. Sinds het uitbreken van de oorlog ging de prijs per kilo van 25 euro naar 120 euro."

Maar we gebruiken niet voor niets kunstmest, toch?

"Ik herinner me de tijd nog dat wij een huisje buiten hadden staan. Een toilet waarvan de inhoud direct werd toegevoegd aan de gierput van de koeien. Krantje ernaast om je billetjes af te vegen. Hoorde er gewoon bij. Later kon je de septic tank leegzuigen en de inhoud ook als mest gebruiken. Maar toen was er in de jaren zeventig een mestoverschot. Intussen maakten de waterschappen hun opmars, die vreesden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Toen gingen we er anders naar kijken."

Gelukkig maar. Bah, zeg.

"Het lijkt vies, maar als je de luier van je baby moet verschonen doe je dat toch ook gewoon? Zo raar is het nou ook weer niet. Vroeger ging de beerput over het grasland of werd het in de groentetuin gebruikt. In de jaren tachtig werd rioolslib verboden vanwege zware metalen. Omdat er genoeg kunstmest was, maakte niemand daar een punt van. Nu wordt mest schaarser."

Zitten er geen risico's aan?

"Het grootste probleem van nu zijn medicijnresten in onze ontlasting. Daarom mogen mensen die medicijnen slikken ook niet meedoen met de actie. Want je wilt niet dat dat in je voeding terechtkomt. Experts werken hard aan een oplossing. In de stedenbouw worden composttoiletten straks ook normaal. Maar zover is het nog niet. Ikzelf heb ook nog een gewoon toilet."

En dus moeten we in de tussentijd onze poep en plas komen doneren?

"Ja, met wat zaagsel, in een pot. Maar inderdaad: Dat is natuurlijk geen echte oplossing. Zeker niet om wat ik eerder schetste: mensen die medicijnen slikken, kunnen al niet meedoen. Aan deze actie ('Give a shit, doneer jouw drol') doet in elf provincies een boer mee, dus ik ben niet de enige."

"Het is vooral bedoeld om het probleem aan te kaarten: Er zit een gat in onze kringloop. Bijna alles wat we eten komt van een boerderij, maar na vertering komen die grondstoffen niet terug op de boerderij. We spoelen het door de wc, terwijl er een wereldwijd tekort aan die stoffen is."

Oké. Maar ik ga niet in een pot poepen. Laat staan een doorzichtige.

"Kan ik me voorstellen. Een emmertje met een deksel is ook goed. Beter nog zelfs. Dan zie je ook niet wat erin zit."

En wat als er zaterdag écht mensen met hun emmertje op uw erf staan?

"Ik verwacht niet dat het storm loopt. Maar prima! Dat lijkt me heel leuk, want die mensen zijn zich bewust van dit probleem. En met hun emmertje weet ik wel raad: We maken hier al elke dag compost van organisch materiaal. Daar gooien we het bovenop. Met iets eroverheen tegen de geur. En dan kan het zo het land op."