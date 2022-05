Deze zondag is de slotaflevering van Boer zoekt Vrouw, dat sinds 2004 met afstand de succesvolste datingshow op de Nederlandse televisie is. Voor de makers, maar ook voor de deelnemers, die vaker wél dan níét de liefde vinden. Hoe komt dat?

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Er deden iets meer dan honderd boeren mee, van wie er 85 een relatie kregen

De gepokte en gemazelde presentatrice Yvon Jaspers, boeren die - soms een tikje onhandig - de liefde nog niet hebben gevonden, de romantiek van het boerenleven, honderden brievenschrijvers en vervolgens die meeslepende zoektocht naar De Ware. Boer zoekt Vrouw is kneuterigheid ten top, en we zappen er elke keer weer naartoe. Het programma, al sinds 2004 op de Nederlandse tv (KRO-NCRV), is bijna een garantie voor hoge kijkcijfers.

Met wekelijks ongeveer drie miljoen kijkers mogen concurrenten als First Dates en Married At First Sight niet eens in de schaduw staan. De grote ster van dit seizoen? Zonder twijfel Maud. Zelfs cabaretier Marc-Marie Huijbregts, bepaald geen vrouwenliefhebber, verklaarde de liefde aan deze deelneemster die middels een prachtige brief het hart van boer Evert veroverde.

Maar niet alleen de kijkers lopen weg met Boer zoekt Vrouw. Ook deelnemers zien het programma als een vruchtbare bodem voor hun latere toekomst. Wat heet: sinds 2004 volgde Boer zoekt Vrouw iets meer dan honderd boeren in hun zoektocht naar de liefde, van wie er uiteindelijk 85 een relatie kregen. Daaruit werden liefst 96 (!) kinderen geboren. "Dat is bijna niet te bevatten", zei Jaspers voor aanvang van het huidige seizoen. "Laatst werden er in één week vier meisjes geboren en dan betrap ik mezelf erop dat ik me stiekem toch elke keer een beetje tante voel, haha!"

Op elk potje…

Vanwaar toch het succes van Boer zoekt Vrouw? Allereerst maar eens vragen aan een oud-deelnemer, boer Henk, die in 2012 zijn grote liefde Fiona vond via Boer zoekt Vrouw. "Ik denk dat het heel puur is", zegt Henk. "Boeren zijn volkomen zichzelf in het programma." Fiona denkt dat de makers ook een belangrijke rol spelen. "Toen ik meedeed, was ik in het begin best verlegen en terughoudend", herinnert ze zich. "Doordat de mensen achter de camera's met je praten en je op je gemak stellen, kun je ook meer jezelf zijn. Daardoor krijg je vanzelf die puurheid.

Het is niet zo dat ze je persoonlijkheid kunnen verdraaien." Daarnaast speelt ook de omgeving mee, denkt Henk. "Het is toch een bijzonder leven op de boerderij, een ander soort levensstijl", meent hij. "Je staat heel dicht bij de natuur. Je hebt te maken met het weer, de planten, groenten en dieren, en het leven en de dood. Op de een of andere manier opent dat mensen." En, niet te vergeten: er zit ook een prachtige boodschap in Boer zoekt Vrouw. "Het programma laat zien dat er voor iedereen wel liefde is", vindt Fiona. "Iedereen verdient de liefde ook. Wij zijn nog steeds samen en dolgelukkig met elkaar."

In 2018 stapten Henk en Fiona in het huwelijksbootje en ze hebben vier kinderen op de wereld gezet. Een geluk waar ze nog dagelijks dankbaar voor zijn. Klein nadeel soms: de bekendheid die aan het succes van Boer zoekt Vrouw kleeft. "Ik weet nog dat ik hier voor het eerst boodschappen ging doen in het dorp", lacht Fiona, die de stad verruilde voor het platteland. "Mensen keken de hele tijd in mijn karretje en liepen me achterna, terwijl ik dacht: hallo, ik doe gewoon boodschappen!"

Anderen vertelden dan weer kracht te hebben gehaald uit het bijzondere levensverhaal van Henk, die twee jaar voor zijn deelname aan Boer zoekt Vrouw zijn vriendin verloor door een auto-ongeluk en daarna een moeilijke periode kende. "Mensen kwamen naar mij toe om me te bedanken voor mijn openheid", herinnert hij. "Ik heb best diep in de put gezeten. Dat je dan toch weer opkrabbelt en een nieuwe liefde vindt, vonden veel mensen inspirerend. Dat vond ik wel mooi."

No-nonsense

Paulien Timmer, relatiedeskundige en auteur van het boek Lang + Gelukkig, denkt dat het format van Boer zoekt Vrouw ook een belangrijke factor is voor het succes. "Bij First Dates en Married At First Sight komen mensen die elkaar helemaal niet kennen", schetst zij. "De boeren hebben vooraf al een beeld van zichzelf laten zien, dat vrouwen leuk en interessant vinden. Daarnaast zit er - al klinkt dat niet echt romantisch - toch een soort competitie-element in. Gaat je favoriete deelnemer winnen of niet? Dat houdt het spannend.

Als kijker heeft iedereen zo zijn voorkeuren." Máárrr, verreweg de belangrijkste succesfactor volgens Timmer: de reële verwachtingen bij de deelnemers. "Uit onderzoek is gebleken dat verwachtingen voor een heel groot deel bepalen of je gelukkig bent in een relatie of niet", weet zij. "Veel vrouwen kunnen helemaal wegzwijmelen bij romantische films als The Notebook, waardoor ze dat ideaalbeeld projecteren op hun toekomstige partner. Daardoor ontstaan vaak onrealistische, hoge verwachtingen voor een relatie. Bij een boerenleven weet je van tevoren: dat wordt geen jetsetleven met dure cadeaus of luxe vakanties." Erg? Nee, vindt Timmer. Integendeel zelfs. "Boeren laten zien dat je maar weinig nodig hebt in het leven. Geluk zit in kleine dingen. Dat ervaren is iets geweldigs."

Henk is het daarmee eens. "Boeren zijn vrij nuchter. Elke dag is het weer overleven." Bijkomend voordeel: de bewustwording onder kijkers over de rol van boeren in onze samenleving. Henk: "Zonder boeren ligt er geen eten en drinken in de supermarkt." Boeren zijn no-nonsense. Elke ochtend is het weer vroeg opstaan, hard werken en op tijd naar bed voor een nieuwe dag. Dus ja, tijd om te daten is er eigenlijk niet. "Daar komt natuurlijk bij dat best veel boeren een tikkie verlegen zijn en wat onzekerder in de liefde", zei Jaspers begin dit jaar. "Et voilà: de honderden aanmeldingen zijn een feit. Voor ons natuurlijk een bevestiging dat we na zeventien jaar Boer zoekt Vrouw nog steeds hard nodig zijn!" En zo is het.