Een Brabantse bende zou op grote schaal landbouwvoertuigen door het hele land hebben gestolen. Met het nodige machtsvertoon lichtte de politie dinsdagochtend zeven mannen van hun bed, onder andere in Someren. Negen locaties werden doorzocht.

De invallen vonden plaats in onder andere Someren, Sint-Anthonis, Uden, Lomm, Wanroij en Venray. Er werden daarbij onder andere speciale speurhonden ingezet die op zoek gingen naar grote geldbedragen. Het leidde tot de vondst van tienduizend euro aan contanten en een kluis. Er werd verder tuingereedschap en een caravan in beslag genomen, die mogelijk zijn gestolen.

450 meldingen doorgeploegd

Wijkagenten trokken anderhalf jaar geleden aan de bel over het grote aantal diefstallen in het buitengebied, waarna de Helmondse recherche bovenop de zaak sprong. Het bleek een klus van de lange adem: 450 meldingen over diefstallen werden doorgeploegd, camerabeelden bekeken, getuigen opnieuw gehoord. De sporen wezen uiteindelijk in de richting van twee groepen criminelen.

"Het onderzoek werd maar groter en groter. Het begon in Oost-Brabant, daarna volgde al snel Limburg, maar uiteindelijk hadden we zaken in heel het land. Alleen in de politieregio's van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn we niet geweest", vertelt onderzoeksleider Tom Strik van de Helmondse recherche. De dieven sloegen dan ook toe op het platteland in hun zoektocht naar duur tuingereedschap.

Vooral zitmaaiers bleken een gewild doelwit. De prijzige apparaten, soms wel tienduizend euro waard, bleken relatief gemakkelijk te stelen, constateert ook Strik: "Die maaiers staan in slecht afgesloten loodsen, een veldschuur of onder het afdak. Soms zat het sleuteltje er zelfs nog in. We hebben talloze camerabeelden waarop je ziet hoe zo'n maaier in vier minuten tijd achter in een busje wordt geduwd. En huppakee, weg zijn ze."

Zwarte markt

Op de zwarte markt zijn de gestolen maaiers bovendien eenvoudig te verhandelen. De apparaten zijn wel voorzien van een registratienummer, maar die zitten op stickers of snel te verwijderen plaatjes. "Het is natuurlijk vreemd dat zitmaaiers van 6.000 tot 10.000 euro's zo gemakkelijk niet-traceerbaar zijn te maken. Dat maakte het voor ons ook lastig om te achterhalen welke gestolen goederen aan deze twee groepen zijn te linken."

De groepen worden in ieder geval in verband gebracht met tientallen zaken. Tussen de opgepakte mannen zitten vermeende dieven en helers, die verantwoordelijk waren voor de verkoop van alle waar. Maar volgens Strik heeft de recherche nog meer verdachten op het oog: "Er is een harde kern, die denken we nu te pakken te hebben, maar je hebt er ook nog allemaal lui om heen. Dus ik sluit meer aanhoudingen niet uit."

Criminele organisatie

De collega's in Limburg draaiden gelijktijdig een onderzoek naar diefstal van gestolen goederen en hielden deze ochtend eveneens twee verdachten aan, een 31-jarige man uit Haelen en een 32-jarige man uit Roggel. Op de locatie in Someren werden spullen aangetroffen die verband houden met dit onderzoek.

Zij worden naast de diefstallen ook verdacht dat ze samen een criminele organisatie gevormd hebben. De resultaten van de doorzoekingen zullen later bekendgemaakt worden.