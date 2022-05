De vermoorde Renée (23) was een 'prooi' van een zwakbegaafde en hallucinerende man die verslaafd was aan cocaïne en porno. Scheveninger Ferry T. (42) achtervolgde de populaire rugbyster, betastte haar, stak haar meerdere keren met een mes en verbrandde daarna haar lichaam. 'Haar laatste uur is een hel geweest.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Haagsche Courant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De afschuwelijke geluidsfragmenten van die paar nachtelijke minuten gaan door merg en been. 'Hier komen', 'kom eens hier', 'hier blijven' en 'meewerken trut', zegt de verdachte ogenschijnlijk kalm. 'Moet je dood?' Renée is in paniek, ze schreeuwt en hapt naar adem. 'Nee, nee' schreeuwt ze. 'Ik krijg geen adem. Bel de politie! Niet met je hand in mijn broek.'

Ferry T. 'cruisde' in die nacht van zaterdag 22 op zondag 23 mei vorig jaar rondom het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes. Hij reed veel vaker 's nachts urenlang rond op zijn witte scooter als hij cocaïne en/of alcohol had gebruikt. Daags voor het misdrijf scooterde hij elf keer langs de bewuste Doorniksestraat. Hij stopte er zelfs twee keer. Drie keer stond hij stil bij de in/-uitgang van het Westbroekpark. "Hij was duidelijk op zoek naar een prooi", zegt Renée's moeder.

Hij zou daar zijn dealer ontmoeten. Die bezocht hij de weken voorafgaand aan het misdrijf veel vaker dan hij gewend was. Hij had last van stress en zou bedreigd zijn door zijn dealer nadat hij drugs had gestolen. "Hij dreigde mij dood te maken. Dat hij mijn familie wat aan zou doen, mijn pa zou gaan opzoeken." T. had last van persoonlijke problemen en vreesde voor het voortbestaan van het inmiddels verkochte vuilnisophaalbedrijf van zijn vader, waar hij al jarenlang werkte.

Renée was juist met haar rugbyteam van HRC op kroegentocht geweest. Ze ging nog bij een teamgenoot wat drinken en reed daarna op haar fiets vanuit het Haagse centrum naar huis, om de hoek bij de Doorniksestraat. T. reed haar tegemoet, passeerde haar, keerde zijn scooter en haalde haar in. Hij liet haar passeren en reed daarna weer achter haar aan.

Aan de bosrand op de Doorniksestraat vergrijpt hij zich aan de sportieve twintiger. T. betast Renée, steekt haar in nek, kin en hals. 'Shit', zegt hij na het aanschouwen van zijn daad. In een rechte lijn rijdt hij weer naar zijn woning aan de Treilerweg in Scheveningen. Daar pakt hij een jerrycan met benzine voor bladblazers en rijdt met een vuilnisophaalwagentje weer terug. Hij steekt de mogelijk nog levende Renée in brand om bewijsmateriaal te vernietigen. "Haar laatste uur is een hel geweest. Dat staat vast", concludeert haar moeder.

Bij thuiskomst bekijkt hij op zijn telefoon foto's van schaars geklede vrouwen, zoals hij ook al deed voordat hij eerder die nacht op pad ging. Op zijn mobieltje worden duizenden foto's van jonge vrouwen gevonden. "Er zijn aanwijzingen voor een pornoverslaving", zegt Diantha van Eijsden, zijn advocaat. "Maar er is niet gezegd dat het een motief of drijfveer is."

Mysterie

Wat er precies is gebeurd blijft voor de nabestaanden van Renée altijd een mysterie. De verdachte kan het zich niet herinneren, blijft hij keer op keer herhalen. "Ik kan me niet voorstellen dat ik het heb gedaan. Maar het bewijs laat zien dat ik het gedaan moet hebben", zegt hij huilend. Maar op medeleven van de rechter hoeft hij niet te rekenen. "Anderen hebben veel meer reden om te huilen. Wees een vent en onderga deze dag zonder te huilen."

Justitie eist een celstraf van achttien jaar en tbs met dwangverpleging, maar dat gaat zijn advocaat veel te ver. "Sommige mensen denken dat wij hier te maken hebben met een verdachte die maar liegt en bedriegt. Maar we hebben te maken met een verslaafde man die het allemaal niet meer weet."

Uitspraak over drie weken.