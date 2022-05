Je carrière volledig omgooien en verdergaan in een compleet ander beroep? Ook als dat betekent dat je dan niet meer doet waar je jarenlang voor gestudeerd hebt? Deze werkenden waagden de sprong en kozen voor een beroep 'beneden hun kunnen'.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Nathalie van der Meide (40) studeerde Dierwetenschappen aan de universiteit van Wageningen en specialiseerde zich in de richting immunologie. Ze promoveerde op onderzoek naar allergieën bij paarden. In de jaren daarna werkte ze in een technisch laboratorium. Maar tijdens een vakantie op Bali ontdekte Van der Meide dat dit werk helemaal niet was wat ze wil.

"Ik ontmoette daar veel digital nomads: mensen die de hele wereld over reizen en hun werk op afstand doen. Ik snakte ook naar dat vrije leven en wilde mijn eigen tijd kunnen indelen. Alleen, dat kan niet als je laboratoriumwerk doet."

Omdat een digitaal beroep de mogelijkheid biedt tot vrijer werken, verdiepte Van der Meide zich in webdesign, internetmarketing en bloggen. Uiteindelijk gooide Van der Meide het roer om en begon ze voor zichzelf als freelance tekstschrijver en SEO-specialist (specialist op het gebied van zoekmachine-optimalisatie).

Maar financieel gezien is het freelancen niet helemaal wat Van der Meide ervan verwachtte. Ze koos voor de veiligheid van een baan in loondienst als content creator bij een groot telecombedrijf. "Ik heb nog steeds niet helemaal die vrijheid waar ik naar verlangde, maar aan de andere kant: ik zit nu in een hele andere situatie. Ik en mijn partner hebben een mooi huis kunnen kopen, en er is een kindje op komst."

Geen begrip

Veel mensen vinden de carrièreswitch van Van der Meide een dappere keuze, niet iedereen durft immers zo'n stap te nemen. Maar er is ook veel onbegrip, vooral van vakgenoten uit de wetenschap. "Ik was al een vreemde eend in de bijt. Ik had na mijn promotie een baan aangeboden gekregen in Amerika, toen alles al geregeld was ben ik toch niet gegaan. Dat zorgde voor een hoop ophef." Ook haar vader, tevens werkzaam in de wetenschap, kan de ommezwaai niet helemaal begrijpen. "Hij heeft zoveel passie voor het vak en vond het erg jammer dat ik ermee stopte."

Loopbaancoach Marlène Langbroek ziet dit soort reacties vaker voorbijkomen. "Als je hbo- of wo-geschoold bent, wordt van je verwacht dat je een baan vindt die aansluit bij je studieniveau en -richting. Alsof je intellectuele capaciteiten belangrijker zijn dan alle andere kwaliteiten die je hebt."

Dit zorgt er vaak voor dat mensen iets gaan doen waar ze goed in zijn, maar niet per se iets wat ze ook leuk vinden. Langbroek: "Je kunt talent hebben voor het analyseren van cijfers, maar of je het ook leuk vindt om daar heel de dag mee bezig te zijn, dat is soms nog de vraag."

Maurice Rommers (30) bleek als kind een buitengewoon talent te hebben voor klassieke zang. Van jongs af aan werkte hij hard aan zijn carrière in de muziek. Hij ging naar het conservatorium en volgde daarna een opleiding Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Maar net op het moment dat hij zijn plaats in de muziekwereld begon te veroveren, brak de coronacrisis uit. "Ik vond die break eigenlijk helemaal niet zo erg. Zo kon ik me voorbereiden op wat er allemaal zou gaan komen in mijn verdere carrière in de muziek. Tegelijkertijd begon ik die eeuwige strijd zat te worden: altijd maar moeten opvallen, de onzekerheid dat het niet gaat lukken."

Maar de muziekwereld verlaten, dat doe je niet zomaar, vertelt Rommers. "Veel musici vinden dat alles dan voor niets is geweest. Dat heb ik altijd een hele beperkende gedachte gevonden. Ik dacht altijd: zo lang het nog goed gaat en leuk is, blijf ik het doen. Anders stop ik ermee."

Veel musici vinden dat alles dan voor niets is geweest. Dat heb ik altijd een hele beperkende gedachte gevonden

Via een tijdelijk coronabaantje in een bakkerij, kwam hij onverwacht op een heel ander carrièrepad terecht. Voor een nieuwe bakkerij in een voormalige kerk in Utrecht werd een bakker gezocht en Rommers bleek de gedroomde kandidaat. "Ik vond mezelf in eerste instantie niet geschikt. Maar het was ook heel bijzondere kans, dus heb ik 'm gegrepen."

Stilstaan bij keuze

Het gevoel hebben dat je iets anders moet gaan doen, betekent volgens loopbaancoach Langbroek echter niet altijd dat je je huidige baan en vakgebied meteen vaarwel moet zeggen. "Ga eerst eens op onderzoek uit. Je kunt een bepaald beeld hebben van een beroep, maar of het ook daadwerkelijk bij je past, dat weet je nog niet."

Heb je een keuze gemaakt, maar vrees je negatieve reacties? Zorg er dan voor dat je je plan goed onder woorden weet te brengen. "Als je goed kunt uitleggen waarom je iets wilt en wat je bewogen heeft, dan levert je dat vaak alleen maar begrip en waardering op."

Vanwege zijn aanstekelijke enthousiasme kreeg Rommers voornamelijk lof voor zijn keuze. Toch beseft hij dat hij de muziek wel mist. "Concerten spelen, op het podium staan, dat zijn toch wel hele bijzondere dingen. Als ik een muziekstuk hoor dat ik ooit zelf heb gezongen, kan ik volschieten. Maar ik heb er niets aan om er heel lang in te blijven hangen. Daar heb ik ook niet eens de tijd voor."

Positief uitgepakt

Van der Meide twijfelt soms of ze de juiste keuze heeft gemaakt. "Ik mis soms het zinvolle aan mijn werk nu en dat vind ik wel jammer. Ik zit er nu over na te denken om iets met voeding te gaan doen, zoals orthomoleculaire therapie. Dan houdt je je bezig met de juiste hoeveelheden vitamines en mineralen in het lichaam. Dat heeft ook weer raakvlakken met immunologie." Dat betekent niet dat ze spijt heeft van haar switch. Van der Meide: "Het enige waar ik spijt van heb is het afslaan van de baan in Amerika. Dat was een unieke kans, die had ik niet moeten laten schieten."

Hoewel Rommers niet twijfelt, begint hij wel in te zien dat zijn keuze een grote impact heeft op zijn leven. "Ik zing al sinds mijn elfde. Mijn leven stond in het teken van muziek, dit is in feite een identiteitsverschuiving. Die overigens heel positief heeft uitgepakt. Zowel voor mijn partner, die ook in de bakkerij werkt, als voor mijzelf. We halen nu veel meer uit het leven."