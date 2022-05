Een rat bij de oudste dochter in bed, ratten tussen de plafonds en ratten in de achtertuin. De Enschedese volksbuurt Dolphia gaat gebukt onder een rattenplaag.

Cheryl Hermes (34) uit de Christiaan de Wetstraat: "Ik woon hier nu acht jaar en heb met tussenpozen last van ratten. De laatste vier jaar hebben we er in en rond ons huis tussen de 30 en 40 gevangen. Ze hadden in de kelder zelfs de voedselvoorraad opgegeten en schoenen aangevreten."

Rottende rat

Hermes maakte het mee dat haar hele huis stonk naar een rat in staat van ontbinding, zegt ze. "Dat gebeurt als je bij warm weer een tijdje weg bent. Dan zit er een rat in de klem en die gaat rotten. Het is hier een hel, echt waar. Alleen om de ratten wil ik hier weg. Je komt er niet van af en de woningbouwvereniging doet er niets aan. Tenminste niet genoeg, in mijn ogen. Ze hebben hier in huis wat gaten gevuld en zeggen dat ze er verder niets aan kunnen doen."

Rat in bed

"Het is heel heftig", beaamt Laura Haringsma (25) uit de Paul Krugerstraat. "Bij het dochtertje van de buren liep zelfs een rat in bed." Haringsma zegt zelf nog nauwelijks te slapen door de rattenoverlast die de volksbuurt teistert.

Haar dochter van drie durft volgens Haringsma niet meer in haar eigen bedje te slapen, 'omdat je de ratten tussen het plafond hoort lopen'. "Sindsdien slaapt ze bij ons in bed. Zelf slaap ik sinds afgelopen vrijdag ook nog amper. En van slaaptekort word je depressief."

Bewoners van de Paul Krugerstraat in Dolphia hebben last van ratten. Foto: Robin Hilberink

Doodeng

Buurvrouw Kim de Jong (35): "Naast mijn oudste dochter, bij wie die rat in bed terechtkwam, waren ook mijn jongste dochter en een vriendinnetje in de slaapkamer. Mijn kinderen hebben een paar dagen elders moeten slapen, omdat ik ze thuis niet meer naar bed durfde te doen. Het was doodeng."

Probleem verplaatst zich

De Jong zegt dat ze 'flink uit de slof heeft moeten schieten' voordat de woningbouwvereniging in actie kwam. "Ik voelde me door Twente Milieu niet serieus genomen. Ze zeiden: het zal wel een muis zijn. Anderhalve maand na de eerste melding werd er een aannemer ingehuurd. Toen die de oude plafonds ging slopen, sprong er een jonge rat uit… Sinds de plafonds zijn vervangen, heb ik geen last meer en heeft het rattenprobleem zich naar de buren verplaatst. Ze gaan gewoon van huis naar huis. Je vraagt je af waarom Ons Huis hierin niet doorpakt en in alle huizen maatregelen treft. Want het is niet alleen bij ons in de Paul Krugerstraat, ik hoor ook klachten uit de Christiaan de Wetstraat, de Cronjéstraat en van het Transvaalplein."

Niet serieus genomen

Haringsma zoekt nu de publiciteit, omdat ze zich 'niet serieus genomen voelt.' "Ik word van het kastje naar de muur gestuurd. De woningbouwvereniging wijst naar de gemeente, de gemeente naar Twente Milieu en Twente Milieu weer naar de woningbouwvereniging. Twente Milieu heeft bij ons rattenvallen op zolder gezet. Daar zat op een gegeven moment één dode rat in en daar is het bij gebleven, ondertussen horen we ze nog wel lopen 's nachts."

Kleppen geplaatst

Ze is slecht te spreken over de actie die er na veel klagen is ondernomen. "Het duurde nogal lang voordat er beweging in kwam. Naast het plaatsen van rattenvallen, zijn erdoor Holland Riool Techniek (het voormalige RRS-red.) kleppen in het riool gemonteerd. En woensdag heeft Ons Huis, de woningbouwvereniging, op zolder met cement gaten dichtgesmeerd met waar ratten doorheen zouden kunnen kruipen."

Put inspecteren

Als Haringsma haar verhaal doet, is Twente Milieu net bezig met een kolkenzuiger alle putten in Dolphia uit te zuigen en melden zich toevallig - of niet - opnieuw medewerkers van Holland Riooltechniek. De mannen zeggen met een camera de put in achtertuin te willen inspecteren. "Ze gaan hun gang maar, ik zie wel of het eindelijk helpt."

Ook rol voor bewoners

Directeur Yolanda Winkelhorst van woningbouwcorporatie Ons Huis erkent het probleem. "De rattenoverlast in Dolphia is verschrikkelijk, maar ongediertebestrijding is niet een primair onze taak. Daarin hebben ook de gemeente, Twente Milieu en de bewoners zelf een rol. Wij kunnen dit als corporatie alleen niet oplossen. We gaan in alle huizen gaten dichtmaken en keerklappen in de riolering plaatsen. Nu verplaatst het probleem zich voortdurend, dat klopt. Maar de buurtbewoners kunnen zelf hun steentje bijdragen door de buurt netjes te houden en ervoor te zorgen dat er niets ligt waar ratten op afkomen. We zijn daarover continu in gesprek met de bewonerscommissie; we moeten dit echt samen oplossen."