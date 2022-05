De locatie van een huldiging van Ajax is niet alleen dit jaar een hoofdpijndossier voor de gemeente Amsterdam. Is het in de binnenstad dan is er vrees voor rellen, is de huldiging buiten de stad dan levert dat boze supporters op, die niet terugdeinzen voor scheldpartijen en bedreigingen.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vraag aan de gemiddelde fan waar Ajax gehuldigd moet worden bij het landskampioenschap en je zal twee antwoorden krijgen: Leidseplein of Museumplein. Vooral het Leidseplein wekt veel nostalgische gevoelens op bij supporters. Het balkon van de Stadsschouwburg op het plein was jarenlang de vaste plek voor een Ajaxhuldiging. In 1995 werd een uitzondering gemaakt na het winnen van de Champions League en werd uitgeweken naar het Museumplein vanwege het grote aantal verwachte supporters dat erop af zou komen.

Het Leidseplein is tegenwoordig geen optie meer voor de gemeente. Het is te klein voor de massa die op een huldiging af komt. Daarbij: de laatste keer toen Ajax het winnen van de beker er vierde, in 2006, liep het uit de hand. Na afloop moest de Mobiele Eenheid (ME) charges uitvoeren en er werd met stenen gegooid. 47 mensen werden aangehouden en er stond geen bushokje meer overeind.

In 2011 ging het op het Museumplein een paar jaar later niet veel beter toen na afloop de sfeer omsloeg en grote rellen ontstonden waarbij diverse gewonden vielen. Wederom moest de ME charges uitvoeren om de situatie onder controle te krijgen, met vier ton schade tot gevolg. Voor wijlen burgemeester Eberhard van der Laan was het genoeg reden om toekomstige huldigingen te verbannen naar de Johan Cruijff ArenA.

Uitwijken naar Johan Cruijff ArenA

Telkens laait de discussie weer op: kan een huldiging weer in de binnenstad plaatsvinden? Tot verbazing van velen durfde burgemeester Femke Halsema in 2019 het aan, al waren omwonenden van het Museumplein bezorgd. 'In deze tijd (...) kan het Museumplein helaas dit feest niet meer aan,' schreef De Vereniging Buurtbelang Museumplein.

Toch zette Halsema in 2019 de huldiging op het plein door. Het was het succesjaar van Ajax waarin de club de halve finale van de Champions League haalde, de beker won en landskampioen werd. Ruim 100.000 mensen kwamen op de huldiging af en, ondanks 26 aanhoudingen, sprak de driehoek van politie, Openbaar Ministerie en burgemeester na afloop van een geslaagde huldiging. Enige smet waren de bierblikjes die naar burgemeester Halsema werden gegooid toen zij het publiek toesprak. Het waren aanvoerder Matthijs de Ligt en directeur Edwin van der Sar die voor de burgemeester gingen staan om haar te beschermen tegen de 'fans'.

Bij het behalen van het kampioenschap van Ajax vorig jaar was er geen officiële huldiging vanwege de coronamaatregelen, maar toen naar schatting 14.000 supporters toch naar de Arena trokken, verkoos de driehoek het handhaven van de openbare orde boven de coronaregels. Die keuze werd gemaakt 'om ongeregeldheden en escalatie van geweld te voorkomen', zei een betrokkene. Dagenlang domineerde de keuze om niet in te grijpen vanwege de coronaregels het nieuws.

Aangifte Halsema?

Woensdag kan de club bij winst op Heerenveen voor de 36ste keer landskampioen worden, maar door een tekort aan beveiligingsmedewerkers zit een huldiging in de stad er helemaal niet in en wordt Ajax in de Johan Cruijff ArenA gehuldigd, direct na de wedstrijd. De gemeente verwacht bij een kampioensfeest 80.000 tot 100.000 mensen. Daar zijn zo'n 350 beveiligers voor nodig. Sinds begin maart benadert de gemeente beveiligingsbedrijven, maar het lukt niet genoeg mankracht te vinden. Veel beveiligers zijn tijdens de pandemie ander werk gaan doen en niet meer teruggekeerd.

Op Schiphol is een tekort aan beveiligers, op Koningsdag werden in verschillende steden evenementen afgezegd en ook festivals moeten hard op zoek naar het personeel. Branchevereniging Vbe NL beaamt dat. "Het is mogelijk dat meer evenementen in de knel komen", aldus directeur Leon Vincken. Volgens de directeur van de branchevereniging is het ook heel moeilijk om ad hoc een evenement of festival te organiseren waar honderden beveiligers voor nodig zijn.

Halsema zelf heeft ook 'groot chagrijn' dat het niet lukt om de huldiging veilig op het Museumplein te organiseren. De burgemeester zegt dit in samenspraak met Ajax te hebben besloten. Woensdag zal de club bij het binnenhalen van het landskampioenschap daardoor alleen gehuldigd worden voor de ruim 50.000 aanwezigen in de Johan Cruijff ArenA.

Supporters reageren teleurgesteld op het besluit. Op sociale media zegt de burgemeester de teleurstelling te begrijpen. 'We hebben de huldiging niet voor niets weer naar de stad gehaald in 2019.' Maar er zijn ook grenzen, laat ze duidelijk weten. Hoewel ze zelden reageert op (doods)bedreigingen, doet ze nu de dringende oproep aan mensen 'beschaafd en vriendelijk' te blijven. 'Beschadig onze stad en vooral onze club niet.'

De burgemeester zegt nog niet te weten of zij aangifte gaat doen tegen de honderden berichten die ze binnenkrijgt.

Edwin van der Sar haalt uit naar Ajaxfans

Ajaxdirecteur Edwin van der Sar heeft geen goed woord over voor de mensen die Halsema bedreigen. "Natuurlijk keur ik die beledigingen en bedreigingen ten strengste af," zegt hij. "Het lost niks op en het is slecht voor de naam van onze club. Maar ik vind het vooral naar onze burgemeester toe echt waardeloos. Als we kampioen worden, dan vieren we dat het liefste op het Museumplein, dat mag duidelijk zijn. Maar ze heeft uitgelegd waarom dat niet mogelijk is en daar hebben we mee te dealen."

De F-Side roept inmiddels op Facebook juist op om woensdag om 16.00 uur naar het Leidseplein te komen. 'Voor de wedstrijd pre-party en na de wedstrijd de afterparty. Tot op het Leidseplein,' schrijft de fanatieke aanhang. Of supporters net als vorig jaar ook weer spontaan naar het stadion zullen komen is afwachten.

Een woordvoerder van Halsema laat weten dat de politie de komende dagen met 'verschillende scenario's' werkt. "We zijn voorbereid. De politie is alert en zal ingrijpen als het nodig is. Laten we voor nu in ieder geval hopen dat Ajax kampioen wordt."

Burgemeester Halsema is woensdagavond aanwezig tijdens de kampioenswedstrijd tegen Heerenveen. Het is nog niet bekend of de burgemeester ook het publiek zal toespreken, zoals Amsterdamse burgemeesters traditioneel doen bij een uitreiking.