Ooit leerde zij 'Franske' Bauer zuiver zingen. Nu neemt ze zijn zoon Christiaan onder handen. 'Ook zo'n fijne jongen', geniet de in Hollandse hits-kringen aanbeden Mieke Werger (77). Binnenkort trouwt ze in de kerk. Natúúrlijk zijn de Bauertjes uitgenodigd.

Ze zijn aan elkaar verknocht, dat straalt er vanaf. Komen op hun verjaardagen. Of Frans belde en vroeg of ze mee ging naar een van zijn vele concerten in Rotterdam Ahoy. Nee, ze móest dan mee, want de Fijnaartse volkszanger vaart blind op Mieke, zijn zanglerares. Al bijna vier decennia.

"Als Frans het wil, doe ik het, vanzelfsprekend. Maar met al zijn ervaring heeft hij mij nu niet echt meer nodig", blijft de Gastelse zanglerares Mieke bescheiden.

Bloemen, roemen, zoemen...

"Bij zo'n groot concert wilde Frans zijn stem goed opwarmen, zijn timing en techniek nog even checken, lekker wat galmen: bloemen, roemen, zoemen... Zelfs in de pauze vroeg hij mij bij zich. 'Even de hogere stemregionen in, Mieke', zegt hij dan. Bepaalde gedeelten met mij oefenen. Zo is hij: een pure professional. Wil het altijd goed doen, dat had hij als kind al. Tegenwoordig geef ik soms nog bijles."

Ze houdt van die jongen, en hij van haar. Hoe mooi is het nu, vertelt Mieke glimmend van trots, dat zijn zoon Christiaan momenteel ook bij haar op zangles komt. Met zijn twintig jaar is Christiaan de oudste van de vier zonen van Frans en Mariska. Niet zo lang geleden maakte hij zijn tv-debuut toen hij Papa voor zijn vader zong en beide ouders in tranen van ontroering trok.

"Een prachtige stem, die Christiaan. In het hoog en het laag totáál anders dan zijn vader. Frans heeft een uniek eigen geluid, in alle registers herkenbaar, zoals hij zingt er niemand in dit land. Hem vind ik het mooist in het middenregister. Christiaan zingt verrassend mooi; die kan wat, hoor."

Een van de besten

Iedereen in het Nederlandstalige genre, kent de nu 77-jarige Mieke Werger, haar artiestennaam zoals zij zelf zegt. Jonge talenten willen juist haar. Een van de besten in haar vak, weten ze. Ook al jaren veelgevraagd als scout of als coach van deelnemers aan een tiental televisieprogramma's als het succesvolle Holland's Got Talent en de geflopte Nix Factor, waarin zangers zonder talent buitengewoon slecht bléven zingen.

Schuurtje

Vrolijke vakvrouw, veeleisend ook. Maar voor Mieke komen ze van overal naar haar tot zangstudiootje verbouwde schuurtje in de achtertuin. Noem een MarieChristien, een Jan Koevoet, een Bob Offenberg, Mike Alderson, troubadour Anton van Doornmalen, Zeeuwse Dirk, Yannick, Viggo Poiesz, 18 pas...

En wat dachten we van Wilbert Pigmans, die van de feestversie van De Toreador? "Twintig miljoen streams online meneer, wie haalt zulke cijfers?"

"Zeker niet om mij op de borst te kloppen, hoor. Ze doen het zelf. Maar iedere week staan er leerlingen in de Top25 van Sterren NL. Dat streelt wel. En de echten, die komen hier terug, die doen de moeite. Christiaan maar éen keer per maand, maar dan is hij wel voorbereid, kent zijn repertoire en wil serieus beter worden."

Prille rock-chick

Zelf zong Mieke Jonkers - haar meisjesnaam - ooit als prille rock-chick bij Jack Dens & The Swallows, haar idool Jack de Nijs, later beroemd als Jack Jersey. Maar al snel kwam Mieke in het ouderlijk huis aan de Roosendaalsebaan terecht op de muziekschool van haar broer Jan, die honderden West-Brabantse jongeren leerde spelen op accordeon, piano en gitaar.

Dat deed ze kennelijk goed, want toen vader Christ en moeder Wies Bauer met hun zoon aan kwam zetten, moest die kleine eerst nog acht maanden op een wachtlijst. "Nooit heb ik zo'n ijverig manneke meer gehad. Toen pas 11, maar Franske wilde zó graag. Vader Bauer bracht hem altijd van Fijnaart naar ons, betaalde zijn les en bleef dan wachten."

Hakkelen

Zijn 'zangjuf' leerde Frans vanuit het middenrif adem te halen en hielp hem met haar befaamde lettertechnieken ook nog van het hakkelen af. De ingebakken Bauer-snik mocht hij houden, maar van zogeheten ad libs moest Mieke niks hebben.

"Daar word ik he-le-maal gek van, vooral tegenwoordig. Je verstaat er de ballen van. Dat malle Mariah Carey-gedoe met die hysterische riedeltjes. Zing gewoon; zorg dat ik het nog kan volgen."

Articuleren

Ze mag haar leerlingen graag wat voorbeelden laten horen ter inspiratie. Vroeger Conny Vandenbos, dát was pas een zangeres. Die articuleerde nog voorbeeldig. Denk aan de zuivere zang van Willeke Alberti of in het Engels het engelenstrotje van Barbra Streisand. Onze Caro Emerald, ook goed.

Bij de mannen? "Ramses Shaffy als artiest, de ballades van Paul de Leeuw. Of het geluid van Roy Orbison. Maar die Paskal (Jakobsen, jb) van BLØF heeft de mooiste stem van Nederland. Veruit."

Trouwen, met Kees

De laatste tijd is Mieke wat meer in de kerkmuziek gedoken. Gregoriaans, zó mooi om te horen. En laatst met Pasen in de plaatselijke Laurentiuskerk nog de Matthäus-Passion. Prachtig. Het raakte haar, zoals juryleden in zangwedstrijden vaak zeggen. En waarom? "We gaan trouwen, 3 juni voor de kerk", straalt ze bij die mededeling.

Marieke Tak-Jonkers zal er op de trouwkaart staan. Ze heeft het getroffen met Kees Tak. Gepensioneerd rijschoolhouder en net als zij muziekdocent. Conservatoriumniveau. Inmiddels ook alweer 80 en in radio-piratenkringen nog altijd wereldberoemd als basgitarist en accordeonist van dans- en amusementsband The Four Tak.

The Four Tak

Zeg The Four Tak en half Brabant op leeftijd zingt Kus mij voor de laatste keer, of Onze poes en buurmans kater, of Sonja, of... Zo hebben Kees en Marieke - 'Kees zegt altijd Marieke, mijn doopnaam' - hun dikke sporen in de muziek verdiend en op latere leeftijd samen het geluk gevonden.

"Samen is gezelliger dan alleen. Eigenlijk zijn we pas een paar jaar geleden verliefd op elkaar geworden", glundert Marieke op de bank terwijl ze zijn schouder pakt. Kees reageert zachtjes, hij kent zijn plek: "Ik heb eerst de zegen van onze kinderen gevraagd, en toen pas haar hand."

Draaiboek

Voor het kerkelijk huwelijk in Oud Gastel ligt het draaiboek al lang klaar, hun toespraakjes voor de genodigden ook. Onder hen vanzelfsprekend kinderen, kleinkinderen én Bauertjes, dat spreekt voor zich. Of er dan nog gezongen wordt? Het koppel straalt bij de gedachte, maar Marieke neemt snel de leiding: "Laten we ook op onze leeftijd nog voor verrassingen zorgen."