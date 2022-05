In 9 van de 10 gevallen zie je niet of een verdachte koffer ook daadwerkelijk een bom bevat, zegt bomexpert Frank Barink over het achtergelaten exemplaar waarvoor Utrecht Centraal afgelopen zaterdag ontruimd werd.

Het bleek loos alarm, net als bij de koffer die nog geen maand geleden zorgde voor een stillegging van het treinverkeer. Maar wat maakt deze koffers 'verdachte objecten'? Is elke verlaten koffer reden tot ontruiming?

De informatieborden in de stationshal kleuren rood. 'Op last van de politie: verlaat het station onmiddellijk', verschijnt erop. Normaal is Utrecht Centraal op een zaterdagavond omstreeks 22.00 uur een uitgelaten mix van mensen die huiswaarts keren na een dagje Domstad en nachtjesmensen die de stad juist opzoeken als de avond inzet, nu wordt het station op last van de politie ontruimd.

Terwijl het Team Explosieven Verkenning (TEV) van de politie onderweg is naar de stationshal, wordt Utrecht Centraal afgesloten van de buitenwereld. De politie laat weten dat er uit voorzorg geen treinen stoppen op de sporen 5-9. Voor het station vormen zich groepen gestrande reizigers.

Envelopbom

De reden is een 'achtergebleven koffer.' Waarom is die verdacht? Volgens bomexpert Frank Barink, directeur van BeoBOM, is het negen van de tien keer niet van de buitenkant te zien of zo'n koffer daadwerkelijk een bom bevat. Geen draadjes, piepjes of lampjes dus. "Als het een goed gemaakte bom is, zie je er aan de buitenkant vaak niks van. Wél kan een explosief geroken worden door speciale, goed getrainde honden. Maar de politie zet niet zomaar een station af, meestal is er een aanleiding om iets niet als 'normaal' te zien. Dat was in dit geval waarschijnlijk ook zo: er is iets geweest, waarom die koffer verdacht bleef."

Volgens Barink zijn explosieven er in allerlei soorten en maten. "Van bommen die in enveloppen passen tot bommen in vrachtwagens. Je hebt de meest simpele, van twee wasknijpers en een punaise, tot geavanceerde waarbij veel elektronica komt kijken. Alles wat je kunt verzinnen en wat op afstand bestuurd kan worden óf een tijdschakeling heeft, kan in een koffer zitten."

Protocol

Betekent dat dat elke koffer, tas of doos die achtergelaten wordt, gezien wordt als verdacht en dus tot tijdelijke sluiting van het station kan leiden? Volgens het protocol dat medewerkers van de NS op zo'n moment moeten volgen niet. Zij dienen, bij een 'onbeheerd object', te kijken naar vijf 'pijlers': plaatsing, dus of het verdekt staat opgesteld, of juist in het midden van een ruimte; locatie, of het op een druk deel van het station staat, of bij een uitgang; uiterlijk, ziet de medewerkers iets als tape, aluminiumfolie, natte plekken of draadjes?

Dan wordt er gekeken naar het tijdstip, en of er iets anders afwijkt, zoals het gedrag van iemand in de buurt van het object. Als de situatie aan één of meer van deze criteria voldoet, is het een verdacht object. Dit geldt op alle stations in Nederland, behalve op Amsterdam Centraal en Schiphol, daar worden álle onbeheerde objecten als mogelijk verdacht gezien.

Opvallend

Als de eigenaar van de achtergelaten tas of koffer niet terugkomt, wordt de veiligheidscentrale van de NS ingelicht. Zij kijken camerabeelden terug en laten een bericht omroepen met de vraag of de eigenaar zich wil melden. Als de situatie dan nog verdacht blijft, wordt de politie gealarmeerd. Die vond het opvallend 'dat de koffer er geruime tijd stond en bleef staan', zegt een woordvoerder. "Op een groot station als Utrecht Centraal is het zo druk. Er wordt geen risico genomen."

En dan komt het Team Explosieven Verkenning, zegt een woordvoerder van Defensie. "Die maakt vervolgens een inschatting. Als niet kan worden uitgesloten dat er een explosief in zit, wordt de Explosieve Opruimingsdienst erbij gehaald voor technische assistentie. Dan is er sprake van een dreiging of een vermoeden. Dit kan bij allerlei soorten objecten zo zijn: mensen kunnen iets achterlaten in alle vormen en formaten denkbaar."