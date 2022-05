De Gouden Koets, Paleis Het Loo en het Koninklijk paleis op de Dam: stoffeerder Dick Oostendorp (65) uit Montfoort komt overal. De kersverse Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vertelt álles over zijn vak, dat ook nog een ouderwets ambacht is.

Oostendorp van moest er daags voor Koningsdag speciaal voor terugkeren van zijn vakantie in Terschelling. "Op weg naar Montfoort kreeg ik wel een vermoeden dat ik een onderscheiding zou krijgen. Tijdens je vakantie terug naar de zaak op die datum en mijn vrouw had mijn beste pak meegenomen. In de lange autorit heb je tijd om na te denken en dan begint het wel te dagen. Dat het een ridderorde zou zijn, had ik niet verwacht."

In de opsomming van burgemeester Petra van Hartskamp in het verenigingsgebouw Sint Joseph klonken 26 april de grote projecten waar Oostendorp bij betrokken is geweest de afgelopen jaren: de restauratie en vernieuwingen in Paleis 't Loo, het Koninklijk paleis op de Dam, paleis Huis ten Bosch, de Glazen Koets en de Gouden Koets, maar ook het Rijksmuseum, het Concertgebouw en het Europees Parlement in Brussel.

"Nou klinkt het net", zegt Oostendorp, "alsof wij alleen dit soort projecten doen als bedrijf, maar daar kan de schoorsteen niet van roken. Wij houden ons met interieurs in het algemeen bezig, bij particulieren maar ook bij instellingen. Meubels, behang, stofferingen, wij zijn van alle markten thuis, nieuw en restauratie. Soms opdrachten van klanten om meubels die je in het verleden hebt gerestaureerd, weer onder handen te nemen. En ken je die bankjes in het Rijksmuseum waarop je op kunt zitten als je van een schilderij wilt genieten? Die hebben wij ook gemaakt. Maar ook een zeventiende eeuws rustbed in de collectie van het museum."

Kers op de taart

De ondernemer uit Montfoort geeft toe dat een klus als de afgelopen jaren aan Paleis Het Loo in Apeldoorn wel de kers op de taart is. Wandbespanning, draperieën, noem maar op. "Ik denk dat een paar van de jongens die hier werken wel eens in hun arm geknepen hebben of het wel echt waar was dat ze weer een dag daar konden gaan werken. En hoe denk je dat hun vrienden reageerden als ze vertelden waar ze die dag aan de slag waren geweest."

Zelfs zit Oostendorp eigenlijk al 55 jaar in het vak. "Als kind kwam ik hier al in de zaak van mijn vader. En op mijn 17de had ik al een bucketlist voor welk gebouw ik als stoffeerder aan de slag wilde. Het Rijksmuseum stond daar toen al op." En die is al afgevinkt. "Niet alleen die nieuwe banken, maar ook de bekleding van een 17de-eeuws rustbed hebben wij onder handen genomen. Wel eervol als zo'n project aan je wordt toevertrouwd."

De mooie opdrachten voor paleizen en musea zijn Oostendorp niet komen aanwaaien. "Ik wilde meer dan alleen maar barkrukken, autostoelen en dergelijke waarmee mijn vader vroeger bezig was. Ik ging opleidingen volgen in Utrecht en Amsterdam. Vooral in die laatste stad heb ik veel geleerd van mijn leermeester Fons van de Laar. Daar werkte ik aan meubels die je in het bedrijf in Montfoort niet zag. Ik ging me echt richten op restauratie van meubels."

"Daarmee alleen krijg je nog geen klus als aan het Paleis op de Dam. De restauratiewereld is klein. Iedereen kent elkaar. Zodoende kwam ik bij de inschrijving voor het restaureren van meubels in het paleis. Niet alleen vertellen wat je plan van aanpak is, maar ook wat niet gemakkelijk zou zijn. Het eerlijke verhaal. Dat viel op. Ik mocht een proefstoel maken. Daar was men kennelijk zo van onder de indruk, dat de aanpak van die stoel de norm werd. Dat andere projecten in musea en paleizen volgenden, is waarschijnlijk gekomen omdat onze aanpak is gaan rondzingen."

Glazen Koets

Een van die volgende klussen was de Glazen Koets. "Helemaal vreemd was dat niet voor me, want mijn vader deed al werk aan koetsen van particulieren."

Discretie hoort er wel bij. Oostendorp wil wel vertellen over de klussen in het Paleis op de Dam, Paleis Het Loo en het Rijksmuseum. Over Huis ten Bosch en de Gouden Koets wil hij niets kwijt. "Het Loo en het Rijksmuseum zijn gebouwen waar het publiek welkom is. Dan kan ik er wel wat over kwijt."

Oostendorp vakmanschap sinds 1968, zoals het bedrijf voluit heet, zit een beetje anoniem op bedrijventerrein IJsselveld, maar heeft zijn naam inmiddels gevestigd. "Vooral ook omdat we veelzijdig zijn", zegt Dirk van Beek, sinds acht jaar de compagnon van Oostendorp. "Niet alleen restauratie, maar woninginrichting als geheel."

Webshop

"Kevin, de zoon van Dick die nu ook in het bedrijf zit, heeft een webshop 'Selected wallpapers' gebouwd waarop we een internationale collectie behang presenteren. Kevin is ook stoffeerder geworden, maar wilde wel zelf iets toevoegen aan het bedrijf. Die webshop krijgt nu zelfs aanvragen uit Amerika en Canada."

Ook Van Beeks zoon Jorian is inmiddels werkzaam in het bedrijf. "Hij kwam binnen om iets aan ons computersysteem aan te passen en is niet meer weggegaan. Ook hij heeft als stoffeerder in Het Loo gewerkt." Met Kevin en Jorian als aandeelhouder is de opvolging verzekerd als hun vaders op enig moment (Oostendorp eind dit jaar al) stoppen.

Het succes van het bedrijf kent ook een keerzijde. "We hebben nu veertien man personeel en we zouden best willen groeien naar twintig. Niet alleen maar stoffeerders. Een bedrijf runnen vergt meer."

Er zijn twee opleidingen in Nederland. "Als je die hebt afgerond, ben je nog geen stoffeerder. Het echte werk leer je daarna pas." Het vak oogt niet sexy. "Kijk naar Kevin en Jorian", zegt Oostendorp. "Ze stapten om een andere reden hier binnen en willen nu niet meer weg."

En oubollig is het al helemaal niet in het atelier op de verdieping van het pand op het bedrijventerrein. Van Beek: "De modernste gereedschappen en hulpmiddelen. Restaureren kan heel goed op een moderne manier. Of zoals Dick altijd zegt: we zijn ambachtelijk, maar niet achterlijk ambachtelijk."