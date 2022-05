'Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven', zong Raymond van het Groenewoud. Volgens wetenschappelijk onderzoek is 'alles geven' niet nodig. Met deze tien eenvoudige tips kom je een heel eind.

Dit artikel is afkomstig uit De Morgen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

1. Investeer in vrienden en familie

De Amerikaanse managementprofessor en sociaal wetenschapper Arthur Brooks (Harvard) doorploegde het wetenschappelijk onderzoek om tien tips samen te stellen voor een gelukkig leven. Investeren in vriendschappen en famile stond voor hem met stip op één. Leo Bormans, een Vlaamse geluksonderzoeker en auteur van The World Book of Happiness, is het volledig met hem eens. "Eigenlijk weet iedereen dat ook wel", zegt Bormans. "Maar het komt erop aan om het ook in de praktijk te brengen. Mensen zijn gewoontedieren. De cruciale tip om gelukkig te worden is om die gewoontes te veranderen, zodat mensen in staat zijn om in hun belangrijkste relaties meer tijd te steken."

2. Word lid van een club

Volgens Brooks is dat een zeer goed middel om vrienden te maken. Een goed netwerk levert je dan weer sociaal kapitaal op: je kan een beroep doen op andere mensen om je vooruit te helpen in het leven. "Met sociaal kapitaal is het net als bij financieel kapitaal", zegt Bormans. "Je moet diversifiëren. Als iemand zich omringt met mensen die op hem of haar lijken, dan is de enige drijfveer 'erbij horen'. Dat legt veel druk op een persoon. Maar wie zich omringt met mensen die andere achtergronden of interesses hebben, voelt die druk minder en zal meer nieuwe inzichten krijgen en opener in het leven staan."

3. Wees fysiek en mentaal actief

Dat hoeft ook niet zo moeilijk te zijn, stelt Brooks. Een uurtje wandelen of lezen doen al veel. "We weten dat fysieke activiteit je hersenen stimuleert", zegt Bormans. "Door te wandelen zie je nieuwe dingen of je hebt de gelegenheid om ergens diep over na te denken. Op die manier verval je niet in een routine en word je creatiever."

4. Denk na over filosofische en religieuze kwesties

Eigenlijk schrijft Brooks 'beleef je religie'. Maar hij vat het dan wel in de brede zin op. Wie zich bezighoudt met het spirituele en nadenkt over filosofische zaken is volgens hem gelukkiger. "In het wetenschappelijk onderzoek zien we ook dat religieuze mensen zich gelukkiger voelen", zegt Bormans. "We weten alleen niet of dat aan de religie ligt of omdat gelovigen door naar een gebedshuis te gaan meer in contact staan met anderen. De uitzondering zijn extremisten: uit onderzoek blijkt dat zij veel ongelukkiger zijn."

5. Doe aan sport

Gewoon bewegen is niet genoeg volgens Brooks. Naast wandelen doe je beter nog iets actievers. Een plan met doelen kan je bovendien helpen om uit de zetel te komen. Bormans is het daar niet helemaal mee eens. "Als je te veel met tellers bezig bent - nog zoveel keer pompen, minstens dat tempo halen... - dan verlies je vaak het genot uit het oog", zegt Bormans. "Als je dan je prestaties gaat vergelijken, levert dat ook nog eens spanning op."

6. Wees vriendelijk

Van alle tips die Brooks naar voren schuift, is dit volgens hem de makkelijkste. Even lachen, een keertje knikken en 'hallo zeggen'. Klaar is Kees. Uit onderzoek blijkt steevast hoe een vriendelijke houding mensen gelukkiger maakt. "Je moet er eens op letten," zegt Bormans "hoe vriendelijk mensen hun hond begroeten als die kwispelend met zijn staart aankomt, terwijl ze soms maar een half woord zeggen tegen hun partner. Vriendelijkheid heeft een stevig effect op onze hersenen. Met weinig kan je veel bereiken."

7. Wees ook vrijgevig

Nog iets wat het wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond: als we zaken geven aan anderen, komen er in ons brein allerlei geluksstofjes vrij. Dopamine, serotonine en oxytocine doen dan hun ding. "Ik heb net nog een onderzoek over peuters gelezen", zegt Bormans. "Ook bij hen hebben wetenschappers dat vastgesteld. Denk maar eens aan de tekeningen die kinderen maken. Wat hen gelukkig maakt, is dat ze die vervolgens aan iemand kunnen geven."

8. Let op je gezondheid

Niets wat geluk zo onderuit kan halen als gezondheidsperikelen. Investeren in je gezondheid is dus ook investeren in je geluk. Concreet: ga op tijd naar de tandarts of de dokter en bezoek een psycholoog als je worstelt met een trauma. "Daar wil ik dit nog aan toevoegen", zegt Bormans. "Het is niet zo dat gezonde mensen gelukkiger zijn, maar het is wel zo dat gelukkige mensen gezonder zijn. Wie gelukkig is, gaat minder alcohol drinken en meer sporten. Een goede gezondheid is dus ook een gevolg van een positieve levenshouding."

9. Ga de natuur in

Studies hebben de vergelijking tussen wandelen in de stad en wandelen in de natuur op scherp gezet. In de stad kuieren we tussen het lawaai en de auto's. In het groen vinden we rust. Daar wandelen heeft een positieve invloed op ons geheugen, ons humeur en vermindert de stress. "Er is veel onderzoek over", zegt Bormans. "Een studie keek naar hoe ver mensen in de stad van een park wonen. Hoe groter de afstand, hoe ongelukkiger."

10. Ken je collega's

Een pintje drinken na het werk, samen gaan shotten op een zaalvoetbaltoernooi. Zulke zaken smeden de vriendschapsbanden onder collega's. Uit onderzoek blijkt dat werknemers die zich goed voelen ook productiever zijn. "Natuurlijk dragen vriendschappen bij tot een betere sfeer", zegt Bormans. "Maar als iemand je vertelt over een probleem waar hij mee worstelt, dan kan je er zelf ook iets uit leren. Denk eraan dat wij door anderen groeien in onze job."