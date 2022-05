Wat als je lichaam je opeens in de steek laat? Het overkwam de Duitse schrijver en acteur Joachim Meyerhoff (54). Over de hobbelige weg naar herstel schreef hij een boek. 'Het is hard werken om optimistisch te blijven.'

In Hamsters in je hersenen gebruikt Joachim Meyerhoff zelfspot om te vertellen hoe zijn leven drie jaar geleden veranderde door een beroerte, een ongeluk in een bloedvat van zijn hersenen. Zijn boek leverde in eigen land veel reacties op en nu is er een vertaling in het Nederlands.

Hoe gaat het met je?

"Steeds iets beter. Mijn werk als acteur heb ik weer opgepakt, maar ik ben niet de Joachim van voor de beroerte. Toen vond ik het heerlijk om op het podium alles te geven. Rennen, springen en schreeuwen totdat ik totaal uitgeput was; daar genoot ik van. Nu ben ik voorzichtiger en kies ik voor rustigere rollen. Ook dan hoor ik op de drukke momenten een stemmetje in mijn hoofd: 'Zou je dat nou wel doen, Joachim? Je weet toch wat er is gebeurd?' Die beroerte is een trauma geweest. Het kwam uit het niets, ik was een gezonde vijftiger. Sindsdien vind ik het moeilijk om mijn lichaam te vertrouwen. Wat als het weer gebeurt?''

Is dat een terechte angst?

"Tja, dat is moeilijk te beantwoorden. Bij een beroerte gaat er iets mis in de bloedvaten van je hersenen en daardoor krijgt een deel van je hersenen geen zuurstof meer, waardoor er functies uitvallen. Zo kon ik niet meer praten en verdween alle kracht uit mijn linkerarm. De artsen hebben geen oorzaak kunnen vinden en waarom me dit is overkomen weten ze niet. Als dat zo is, dan kan het nog eens gebeuren, toch? De dokters zeggen wel dat de kans klein is als ik de bloedverdunners blijf slikken. Toch heb ik een paar keer gedacht dat ik opnieuw een beroerte kreeg.''

Wat gebeurde er op dat moment?

"Onze hersenen werken soms wonderlijk. Een paar maanden nadat ik uit het ziekenhuis was ontslagen, voelde ik me niet lekker. Ik raakte wat in paniek. Het volgende moment kon ik mijn arm niet meer bewegen. Mijn vrouw belde direct de ambulance. Bij de scan in het ziekenhuis, bleek er niets aan de hand. Toen die uitslag kwam, voelde ik mijn angst verdwijnen en kon ik mijn arm weer bewegen. Blijkbaar kan je lichaam een beroerte naspelen. Ontzettend eng.''

Heb je dat daarna nog weleens gehad?

"Nog een keer of drie, denk ik. Steeds weer belandde ik in het ziekenhuis en bleek er niets aan de hand. Inmiddels weet ik wat ik moet doen als de paniek opzet. Een psycholoog heeft me geleerd om mijn lichaam op dat soort momenten van een afstand te bekijken. Door goed adem te halen en te bedenken of mijn hersenen wellicht iets suggereren wat niet klopt. Daardoor lukt het me nu om opkomende paniek zelf te stoppen, zodat het niet leidt tot een toestand die op de beroerte lijkt.''

Wat helpt na een beroerte?

1. Ga schrijven (als dat kan)

"Ik moest mijn brein blijven trainen, besloot ik al tijdens de beroerte. Wat zou er anders van me overblijven? Dus probeerde ik zoveel mogelijk details te onthouden en me daarop te richten. Vanaf het moment waarop alles begon, de stress die ik voelde in de ambulance, hoe mijn achttienjarige dochter naast me zat en voor me zorgde. Toen we een half uur stilstonden op een parkeerplaats - omdat er volgens de ambulancebroeder geen plek was in het ziekenhuis - eiste ze met succes dat hij mij toch naar het ziekenhuis zou brengen. Ik weet nog dat ik dacht: ik heb altijd voor haar gezorgd en nu zijn de rollen opeens omgedraaid. Ik was zo trots."

"Later heb ik besloten er een boek over te schrijven, ergens was dat mijn manier om te overleven. Door te schrijven kon ik met een bepaalde afstand naar mezelf kijken. Dat hielp om de bange gedachten over de situatie te verdrijven - 'zou ik ooit weer helemaal herstellen?'.''

2. Zorg voor rust

"Ik heb een heerlijke en energieke zoon van 7. Voor mijn beroerte genoot ik ontzettend van de reuring die zo'n kind brengt. Nu is dat anders. Mijn lichaam en spraak werken weer goed, maar ik kan er niet goed tegen als hij veel geluid maakt. Daar word ik doodmoe van. Dat is nieuw voor mij. Het zorgt ervoor dat ik me wat vaker moet afzonderen om echt tot rust te komen.''



3. Blijf lachen

"Ik ben er vrij goed uitgekomen. Dat merkte ik vooral toen Hamsters in je hersenen uitkwam in Duitsland. Ik kreeg zo ontzettend veel reacties. Van mensen die hetzelfde hadden meegemaakt tot jonge mensen die na een beroerte niet meer konden werken. Ik geloof dat het belangrijk is dat we er samen over praten, over wat dit doet met mensen. En hoe zwaar het is als iemand na een beroerte niet meer dezelfde is. Tegelijk hielp het mij om met humor te kijken naar wat me overkwam. Hoe mijn voet, zonder dat ik het doorhad, opeens vastzat in de wielen van mijn rolstoel. Een broeder zette de voet hardhandig terug op de steun, terwijl ik 'sorry' fluisterde. Ook al kon ik er natuurlijk niets aan doen. Je kunt kwaad worden op zo'n moment of juist lachen om de absurditeit ervan.''

4. Neem de tijd

"Weet dat een beroerte meer is dan een toevallige gebeurtenis. Al zijn de gevolgen voor iedereen anders, het verandert altijd je leven. Ik ben een ander mens geworden. Minder energiek en angstiger, al wordt dat gelukkig steeds iets minder. Het heeft me ook veel opgeleverd. Ik kwam erachter hoe belangrijk mijn familie voor me is en kies er bewust voor meer tijd met ze door te brengen. Zij deden alles voor me, dat kan me nog steeds ontroeren. Samen hebben we altijd gekeken naar de mogelijkheden. Naar hoe ik mijn omgeving en mijn werk zo kan inrichten, dat het gaat. Dat betekent minder fysiek toneel en meer rust thuis. Daardoor heb ik weer een fijn leven. Ik weet hoe hard het werken is om optimistisch te blijven, maar probeer ervoor te gaan. Dat gun ik iedereen die de pech heeft om een beroerte te krijgen.''

Wie is hij?

Joachim Meyerhoff heeft niet alleen als acteur en regisseur een lange staat van dienst in Duitsland, ook een aantal van zijn boeken is bekroond. Hij debuteerde in 2011 met een roman die voortkwam uit zijn autobiografische, zesdelige theatervoorstelling Alle doden vliegen hoog, waarin hij over zijn leven en gezin vertelt.

Hamsters in je hersenen (24,99 euro, Signatuur) verschijnt vandaag.