De waarde van de bitcoin is dinsdag verder gedaald en dook even onder de 30.000 dollar. De waardedaling nam ook andere cryptomunten met zich mee. Wat is er aan de hand?

Dit artikel is afkomstig uit De Morgen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over. Hoe hard is de waarde van Bitcoin gedaald? Na een recordjaar in 2021 heeft de bitcoin het moeilijk dit jaar. De digitale munt was maandagmiddag rond 7.30 uur Belgische tijd zo'n 31.500 dollar waard (bijna 30.000 euro) waard. Aan het begin van het jaar was een bitcoin nog bijna 48.000 dollar waard. De bitcoin verloor de afgelopen 24 uur zo'n 6,5 procent aan waarde volgens CoinMarketCap, dat de koersen van digitale munten bijhoudt. De afgelopen zeven dagen dook de waarde met ruim 18 procent omlaag naar het laagste niveau sinds juli vorig jaar. Ook andere cryptomunten kregen klappen in het kielzog van de bitcoin: ether, qua marktwaarde de op een na grootste digitale munt, verloor de laatste week bijna 17 procent. Volgens de website Coingecko, die de waardering van meer dan 13.000 cryptocurrencies bijhoudt, is de markt nu iets meer dan 1,5 biljoen dollar waard, vergeleken met meer dan 3 biljoen dollar op het hoogtepunt afgelopen november. Wat zijn de mogelijke oorzaken? Analist Neil Wilson heeft het bij Markets.com over een vrees bij beleggers voor de aankomende hogere rentes in onder meer de Verenigde Staten. Centrale banken wereldwijd verhogen de rentes in de strijd tegen inflatie. Een hogere rente zorgt ervoor dat beleggers minder voor risico kiezen, en meer voor rentedragende beleggingen. Digitale munten zoals de bitcoin verliezen daardoor aan interesse. Zo heeft voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve vorige week verzekerd dat de beleidsmakers bij de centrale bank gaan doen wat nodig is om de stijgende inflatie te beteugelen. Ook benadrukte hij "snel" te handelen, wat door beleggers wordt opgevat als een aankondiging dat de rente snel verder opgevoerd kan worden. Ook crypto-analist Victoria Scholar spreekt bij Interactive Investor van een terugkeer van 'risicoaversie' bij beleggers. Bovendien zouden de oorlog in Oekraïne en de strenge lockdowns in China ook bijdragen aan de groeiende angst bij beleggers.