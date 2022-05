Vier ton is veel geld, maar voor hun droomhuisje aan de Rotte was het dat waard. De vreugde was echter van korte duur, want het pand verzakt en herstel kost 100.000 euro extra. Het jonge stel voelt zich bedonderd en sleept de voormalige eigenaar voor de rechter. Ook stellen ze het bedrijf aansprakelijk dat in hun ogen een onjuist bouwkundig rapport heeft opgesteld. Maken ze een kans?

Nog voordat Joost Sutterland (30) en Renee van Drunen (34) elkaar leerden kennen, wisten ze al waar ze het liefst zouden wilden wonen: langs de Rotte, in de rustieke waterrijke omgeving op een steenworp van het drukke Rotterdam.

Dus toen ze, na een paar jaar samenwonen in Rotterdam-West, op Funda een vooroorlogs rijtjeshuis aan de Rottekade tegenkwamen, was het zaak snel te handelen. De vraagprijs: ruim vier ton voor 87 vierkante meter. Dat is natuurlijk veel geld - maar geen uitzondering meer in de huidige woningmarkt. Mooie bijkomstigheid: de vorige bewoonster had recent alles verbouwd en opgeknapt. De keuken, de woonkamer - het zag er allemaal strak uit. "Modern ingericht. Alsof het gloednieuw is. En toch in een mooi oud pand aan het water. Ja, dit was echt ons droomhuis'', vertelt Van Drunen.

Overbieden

Vanwege corona was het een gekke tijd, weet Sutterland nog. Veel werd op afstand geregeld en voor gezamenlijke rondleidingen golden restricties. Toch kwam de deal, in de zomer van 2020, snel rond. Voor de zekerheid - en op verzoek van de hypotheekverstrekker - lieten ze nog een bouwkundige keuring uitvoeren. Ook dat vormde geen obstakel. Voor 415.000 euro waren zij de trotse bezitters van hun eerste eigen huisje aan de Rottekade, net over de grens in Bergschenhoek. Sutterland: "Binnen anderhalve maand hadden we het geregeld. Natuurlijk wilden we opschieten, we waren bang dat anderen ons zouden overbieden. Eindelijk iets voor onszelf, we waren enorm blij.''

Ze zitten in de achtertuin van hun dijkwoning en kijken nogmaals goed naar hun huis. Het ziet er allemaal nog altijd spic en span uit, maar schijn bedriegt. Achter de gestucte muren groeien de scheuren en de kozijnen staan alweer scheef. "Dit huis bezorgt ons al twee jaar stress en hoofdpijn. Ik kan me gewoon niet voorstellen hoe het is om gelukkig te zijn in een een pas gekocht eigen huis,'' zegt Van Drunen gelaten.

100.000 euro

De reden: slechte fundering. Het pand is langzaam aan het verzakken. Een probleem dat vooral opspeelt, aldus de buren, sinds de aanleg van de nieuwe A16 op een paar 100 meter afstand. Hoe dan ook, de bewoners van het aaneengesloten blok met vier woningen hebben besloten om de boel volledig opnieuw te funderen. Dat gaat in januari gebeuren. De geschatte kosten zijn 100.000 euro per woning. "Maar daar blijft het niet bij. We moeten drie maanden ons huis uit. Alles wordt overhoop gehaald. We moeten weer een nieuwe keuken installeren. Daar komt zeker nog eens 30.000 euro bij.''

Het probleem is dat ze dat geld niet hebben. Voor hun huis betaalden ze namelijk het volle pond. Sutterland: "We hebben nog wel een kleine buffer. Maar dit is gewoon te veel.'' Van Drunen: "Het voelt ook zo onrechtvaardig. We hebben alles gedaan zoals het hoort. We hebben zelfs een bouwkundige keuring laten uitvoeren. Dan mag dit toch niet gebeuren?''

Ze laten het er niet bij zitten. Ze hebben een juridisch kantoor in de arm genomen en stappen naar de rechter. Daarover later meer, maar eerst een kleine waarschuwing. In de discussie rondom 'verborgen gebreken' trekt een koper doorgaans aan het kortste eind, zegt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. De verkoper heeft weliswaar een meldingsplicht, maar de koper heeft ook een onderzoeksplicht. "Je moet als koper kunnen bewijzen dat je bewust bent misleid. Een ouder huis brengt nu eenmaal altijd risico's met zich mee. Bij de koop accepteer je het pand in de staat waarin het zich op dat moment bevindt. Het zijn ingewikkelde kwesties, in deze oververhitte markt zien we steeds meer geschillen over verborgen gebreken.''

Extra boos

Dat beamen ze bij DAS, marktleider in dit type juridische dienstverlening. Per kwartaal behandelen ze zo'n vijfhonderd van dit soort zaken. De 'verborgen gebreken' vormen zeven tot 8 procent van al hun vastgoedprocedures. "We zien dat mensen in de huidige huizenmarkt meer risico nemen, en soms zelfs niet de tijd nemen voor een bouwkundig advies'', zegt Christa Verploeg, jurist en mediator bij DAS. En als mensen al flink hebben overboden, ja, dan worden ze 'extra boos' als gebreken aan het licht komen.

Een deel van de zaken wordt opgelost met mediation, vertelt de voorlichter, maar in veel gevallen eindigen de partijen bij de rechter. "Dan worden er veel deskundigen bijgehaald, maar die zijn het vaak ook niet eens met elkaar…''

Allerminst waterdicht

Zowel DAS als Vereniging Eigen Huis adviseert kopers dan ook nadrukkelijk om een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren. "Bij de koop van een huis komt veel emotie kijken. Dat is begrijpelijk. Bij een bouwkundige speelt daarentegen geen emotie. Die kijkt gewoon naar de staat van de woning'', zegt André de la Porte. Al maakt hij wel meteen een voorbehoud. Zo'n onderzoek is allerminst waterdicht. Want inderdaad, een inspecteur komt letterlijk kijken. Meer niet. "Het huis is nog niet in bezit, dus dan is het niet de bedoeling om te gaan graven of een vloer open te breken in andermans eigendom.''

Dat weten Sutterland en Van Drunen nu als geen ander. Toch stappen ze naar de rechter. Zij stellen twee partijen aansprakelijk: de vorige bewoonster en het bedrijf dat de bouwkundige keuring heeft uitgevoerd, Perfectkeur uit Ridderkerk.

Tekortgeschoten

Volgens hun dagvaarding is de verkoopster 'toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de verplichtingen van de koopakte'. Het belangrijkste verwijt is dat zij de ernstige funderingsproblemen van de dijkwoning bewust heeft verzwegen.

Want, zo vertellen Sutterland en Van Drunen, ze werden pas later door de buren gewezen op een vrij belangrijk rapport uit 2017. In opdracht van de bouwers van de A16 voerde ingenieursbureau Nebest een uitvoerig onderzoek uit naar de staat van het huizenblok. Toen ze dit rapport onder ogen kregen, gingen alle alarmbellen af. Pagina 22: de 'handhavingstermijn' voor de fundering wordt geschat op 1 tot vijf jaar. Sutterland: "Dat is zeer ernstig. En wat ook ernstig is: dat rapport hebben wij nooit gekregen van de verkopende partij. Ik heb alles bewaard en dit rapport zit niet tussen de stukken.''

Onveilige situatie

De voormalig bewoonster van het pand wil niet reageren. Wel zegt ze dat ze op kosten wordt gejaagd door deze procedure en dat uit niets blijkt dat het pand ernstig verzakt. Zelf heeft ze er in ieder geval niets van gemerkt in de korte tijd dat ze er woonde. Haar advocaat, Lenneke Muller, wil eveneens niet praten en beroept zich op haar 'geheimhoudingsplicht'.

De verkopend makelaar, Joe van de Vijver, is wel bereid te reageren. Hij zegt het Nebest-rapport wél te hebben doorgestuurd. "Naar mijn mening hebben we alles gedeeld wat we weten.'' Bovendien zou uit het rapport ook niet blijken dat er sprake is van een acuut ernstige situatie. "Uit het rapport blijkt niet dat de fundering morgen nog moet worden hersteld. Laat staan dat er sprake is van een onveilige situatie.'' Al blijft het altijd lastig met oudere woningen, zegt hij. "Het is niet vreemd dat een dijkwoning scheef staat. Verder zag het er prima uit. Maar de kopers vermoeden kwade opzet, en dat is absoluut niet het geval.''

Kruipruimte

Ten tweede richt de aanklacht zich op Perfectkeur, het bouwkundig adviesbureau dat ze in de arm hebben genomen voor een inspectie. Dit bedrijf zou een onjuist advies hebben gegeven, zo is het verwijt van Sutterland en Van Drunen. In het rapport staat namelijk dat 'geen vervolgonderzoek naar de fundering nodig is'. Van Drunen: "Daar moet je toch op kunnen vertrouwen? Waar zijn dit soort rapporten dan anders voor bedoeld?''

Perfectkeur is gevestigd in Ridderkerk en biedt, zo melden ze op de website, bouwkundige adviezen aan voor 389 euro. "Een bouwkundig inspecteur loopt samen met u door alle ruimtes in de woning en controleert ook de buitenkant van de woning. Ook inspecteren wij de kruipruimte. Mits dit veilig mogelijk is natuurlijk.''

Uitdroging

In het 37 pagina's tellende bouwkundig rapport uit juni 2020 over de Rottekade 254 staan meerdere bevindingen over de fundering. Zo staat er een algemene waarschuwing dat vanwege de uitdroging van de bodem veel woningen, vooral die van 1970, dreigen te verzakken. Maar over het specifieke pand wordt geen uitspraak gedaan: "Het is onbekend en niet tijdens deze bouwtechnische keuring te achterhalen geweest hoe het object is gefundeerd.''

Al staat er even later dat de scheefstand en verzakking van de woning niet ernstig is. "Een probleem met fundering of bodemstructuur kan aanwezig zijn. Maar in dit geval adviseren wij geen vervolgonderzoek.'' En juist deze passage heeft hen op het verkeerde been gezet, claimen Sutterland en Van Drunen.

De schuld

Perfectkeur houdt het bij een - uitgebreide - schriftelijke reactie op deze specifieke beschuldiging. Al willen ze eerst benadrukken, zoals ook in het rapport staat, dat het een 'visuele inspectie' betreft en uitsluitend een 'signaalfunctie' heeft. "We beoordelen op zichtbare gebreken of kenmerken die aanleiding geven tot mogelijke gebreken.''

Maar ook zij waren niet op de hoogte van het Nebest-rapport, zeggen ze. En dat had de eigenaar van het huis toen wel moeten melden. "Er is nadrukkelijk gevraagd of er bouwkundige gebreken bekend zijn die mogelijk niet visueel waargenomen konden worden. Er is met geen woord gerept over een rapport van Nebest waarin zij funderingsproblematiek constateren.'' Perfectkeur legt de schuld dus bij de verkoper. Ze stellen zelfs dat 'een wettelijke plicht is verzaakt'.

Onnodige procedures

Sutterland en Van Drunen worden bijgestaan door kantoor Verkoopjevordering.nl. Juridisch adviseur Rob de Haan heeft deze zaak aangenomen omdat hij denkt sterk te staan, vertelt hij. "Als je iets koopt, mag je ervan uitgaan dat het geschikt is voor gebruik. Dat er bijvoorbeeld een motor in een auto zit. Net zo bij een huis: het moet bewoonbaar zijn. En goede fundering is noodzakelijk om te wonen. Dat is ons belangrijkste argument'', legt hij uit.

Of het zo zal uitpakken? De zaak wordt deze maand vervolgd. André de la Porte van Vereniging Eigen Huis weet dat dit niet het eerste, en zeker ook niet het laatste dispuut is om 'verborgen gebreken'. "Het is de vraag in hoeverre het huis echt onbewoonbaar is. Dan moet er sprake zijn van een complete bouwval. Mensen moeten beseffen dat op nieuwbouw garantie zit, maar niet op bestaande bouw. Er blijft altijd een risico."