Kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie schieten als paddenstoelen uit de grond en initiatieven voor dergelijke zorgcomplexen nemen toe. Zorghuizen voor de oudere medemens zijn 'booming'.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Als het huiskoor van het Amadeushuis in Bergambacht de laatste strofe heeft gezongen, is het woon/zorgcomplex na een jaar pas officieel geopend. Directeur is Eric van der Linde. Hij heeft door de coronacrisis lang moeten wachten op dit heugelijke feit.

Van der Linde heeft nog meer plannen. In januari komt er een Amadeushuis in Alphen en, als alles in de bouw meezit, wordt er vijf maanden later in Waarder ook een huis geopend. Er blijkt in ons land een enorme behoefte aan woonruimte voor demente ouderen, gecombineerd met zorg. "Wij hebben nou eenmaal te maken met een keiharde vergrijzing en ook het aantal ouderen met dementie neemt daardoor toe."

Geluk hebben

Het is niet makkelijk om een geschikte woonplek te vinden voor iemand met dementie. De verzorgingshuizen van weleer bestaan niet meer en er is een zware indicatie nodig om voor opname in een verpleeghuis in aanmerking te komen.

Als thuis wonen niet meer gaat, maar men nog niet in een verpleeghuis terecht kan, zijn er maar weinig mogelijkheden voor alleenstaande mensen met dementie. Wachtlijsten zijn vaak lang, dus je moet gewoon geluk hebben, stelt Van der Linde.

De vraag naar deze zorgvoorzieningen is groot. Van der Linde juicht het dan ook alleen maar toe als er meer initiatieven komen voor het opzetten van dergelijke zorgcomplexen.

Voor concurrentie tussen de huizen is Van der Linde niet bang, al heeft hij natuurlijk het liefst dat mensen voor het Amadeushuis kiezen. "Zolang er nog te weinig van deze voorzieningen zijn, ben ik er niet bang voor. Overigens is diversiteit in het aanbod juist belangrijk."

Muziek is volgens Van der Linde een belangrijk aspect in het Amadeushuis. "Muziek activeert, verbindt en geeft houvast. Daarom hebben wij ook een eigen koor, waaraan ook medewerkers en mensen uit de buurt meedoen. Het allerbelangrijkste is uiteraard dat iedere bewoner hier zichzelf kan zijn."

Ouderenzorgorganisatie De Rijnhoven heeft begin dit jaar haar verpleeghuiscapaciteit in de regio uitgebreid. De eerste bewoners zijn al gehuisvest in het splinternieuwe huis Princenhof aan de straat Spruit en Bos in Harmelen.

Uitbreiding

De uitbreiding komt in de nieuwe locatie Princenhof in Harmelen, die plaats biedt aan 42 bewoners. Het nieuwe huis bestaat uit 42 studio's met zes gezamenlijke huiskamers. Elke studio heeft een eigen badkamer. In de dementievriendelijke tuin rondom de woningen kunnen bewoners tuinieren of een wandelingetje maken naar de boomgaard.

De in dementiezorg gespecialiseerde instelling Martha Flora, met een vestiging in Gouda, opent binnenkort een huis in Oegstgeest. De zorgorganisatie Wonen bij September heeft de hoofdvestiging in Woerden en heeft onlangs een oude villa omgebouwd tot een groot woonhuis met 24 appartementen voor ouderen met dementie.

Alzheimer

Is de tijd van grootschalige zorgcentra voor demente ouderen dan voorbij? Als het aan Alzheimer Nederland ligt wel. Deze organisatie pleit ervoor om geen extra verpleeghuisplaatsen te bouwen, maar andere passende woonvormen voor mensen met dementie. "De stap tussen thuis en het verpleeghuis is nu te groot", stelt de stichting, die een sterke toename ziet van het aantal mensen met dementie.

Volgens cijfers van Alzheimer Nederland groeit het aantal inwoners van de gemeente Alphen met dementie de komende tien jaar van 1700 naar 2500. Voor Gouda en Woerden zijn de cijfers respectievelijk van 1200 naar 1700 en van 800 naar 1200.

Ook Alzheimer Nederland ziet een flinke behoefte aan kleinschalige woonvormen. "Er is een groot schrikbeeld voor verpleeghuizen, daarom pleiten wij voor andere woonvormen. Mensen met dementie blijven nu onverantwoord lang thuis wonen."

Zorgondernemer en oprichter van hospicehuizen en de zes Thuishuizen in ons land, Jan Ruyten, heeft de plannen klaarliggen voor een huis waar zo'n zes demente ouderen kunnen wonen. De bewoners weten zich omringd door een groep vrijwilligers. Kleinschaligheid is voor Ruyten het toverwoord, zoals dat ook voor zijn Thuishuizen geldt. Het is een gedurfd plan. "Ik wil wegblijven van het zorgaspect en meer aanwezigheid van welzijn. Het is bovendien goedkoper dan high care-zorg", zegt hij.

Tijd moet rijp zijn

Als het aan Ruyten ligt, komt zo'n huis er, maar dan moet de tijd daar rijp voor zijn. Hij weet zich gesteund door een onderzoek van de Fontys Hogeschool naar een kleinschalig woonproject voor demente ouderen in Brabant. De belangrijkste voorwaarden voor mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn de mogelijkheid tot sociaal contact en deelname aan activiteiten, stellen de onderzoekers vast.

'Meedoen aan activiteiten blijkt gelinkt te zijn aan een positieve stemming van mensen met dementie, wat weer bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven', staat in het onderzoeksrapport. De conclusie is dat een Thuishuis voor mensen met dementie als woonvorm een goede keuze zou zijn. "Een Thuishuis voor ouderen met dementie moet worden ingericht met een aantal speciale aanpassingen", aldus Ruyten.

Opvang van mensen met dementie is duur, stelt hij. "Dat komt doordat er 24 uur per dag professionals aanwezig zijn. En dat hoeft helemaal niet." Hij wil werken met mantelzorgers die vervolgens worden ondersteund door professionals.

De behoefte aan zorgwoningen is dus groot en dat merken ze ook bij het Amadeushuis in Bergambacht, dat zich richt op mensen met middeninkomens, een klein pensioen en/of een koophuis. Er zijn 29 studio's. Directeur Van der Linde verwacht dat alle studio's snel zijn verhuurd.

Wat kost het

De eigen bijdrage die mensen moeten betalen in een zorginstelling verschilt sterk. Dat legt een specialist van de Rabobank uit. Dat komt door het bedrag aan spaargeld dat bewoners hebben. Het vermogen van twee jaar geleden is hiervoor het uitgangspunt.

Wie voor het eerst in een verpleeghuis wordt opgenomen, betaalt een eigen bijdrage. De eerste vier maanden geldt een lage eigen bijdrage. Die is dit jaar minimaal 174 euro en maximaal 913,20 euro per maand. Daarna gaat voor alleenstaanden de hoge eigen bijdrage gelden, die is maximaal 2506 euro per maand, meldt de bank.

Sommige instellingen maken onderscheid tussen de kosten voor 24-uurszorg en de kosten voor wonen. De kosten voor zorg worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de kosten voor wonen betaalt men dus zelf.