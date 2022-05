Negenhonderd jaar geleden kreeg Utrecht stadsrechten. Dat wordt deze zomer uitbundig gevierd. De stad lijkt in al die eeuwen onherkenbaar veranderd. Is er nu nog iets te zien uit die turbulente 12de eeuw? Zijn er nog tastbare sporen uit die tijd? De zoektocht voert naar onverwachte plekken.

Dit artikel is afkomstig uit AD Utrechts Nieuwsblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

René de Kam (57) tuurt de winkel in. "Het was toch hier..?" klinkt het twijfelend. "Maar waar dan?" De conservator stadsgeschiedenis van het Centraal Museum stapt door de deur de kledingzaak in. Dan ontwaart zijn speurende blik waar hij naar zoekt: links achter in de zaak is een stuk muur met kale stenen te zien. Bingo! Tussen de 21ste-eeuwse mode staat hier een muurtje uit de 12de eeuw.

Modezaak Image aan de Lijnmarkt, het is bepaald niet de eerste plek die in je opkomt als je op zoek wilt gaan naar eeuwenoude stukjes stad. En toch is het ook weer logisch: "Hier was ooit de korenmarkt en later de linnenmarkt", weet De Kam. "Daarvoor werden markthallen gebouwd langs wat nu de Lijnmarkt is. Er zijn hier meer winkels waarin je nog delen van muren van die hallen kunt zien."

Intact

De modezaak heeft het muurtje netjes intact gelaten. Er staat zelfs een informatiebord bij. Helaas is dat niet altijd zo. De Kam: "Soms krijgen winkels een nieuwe eigenaar, die de afspraken niet kent. En dan kunnen dit soort restanten achter pleisterwerk verdwijnen bij verbouwingen."

Daar is-ie dan: een stukje muur uit de 12de eeuw, tussen mode uit de 21ste eeuw. Daar is-ie dan: een stukje muur uit de 12de eeuw, tussen mode uit de 21ste eeuw.

De zoektocht gaat straks verder, maar eerst gaan we terug naar 1122. Dat is het jaar dat Utrecht stadsrechten kreeg. Hoe zag de stad er toen uit? Op de plek van de huidige Domkerk stond de romaanse Dom. Hier omheen lagen de immuniteiten, kerkelijke stukken grond.

De stad telde enkele paleizen, zoals dat van bisschop Godebald en paleis Lofen, waar keizer Hendrik V resideerde als hij in de stad was. De Kromme Rijn stroomde door het centrum (waar nu de Minrebroederstraat is) en de Oudegracht hield op bij de huidige Maartensbrug. Rond de Buurkerk was de handelswijk Stathe.

Staand op het Domplein, waar toeristen samendrommen en bussen en scooters voorbij razen, probeert De Kam het Utrecht van toen te schetsen. "Hier kwamen weinig burgers. Dit was gebied van de kerk, het plein viel onder de kapittels (geestelijke gemeenschappen, red.) van de Dom en Oudmunster."

De stad was minder dicht bebouwd dan nu en uiteraard veel kleiner. En klónk ook anders: "Er was veel klokgelui. Als je hier in de 12de eeuw stond hoorde je de hele dag klokken. Van de Dom, de Paulusabdij, de Pieterskerk en de Janskerk."

Aanblik op het Utrecht van de 12de eeuw. Links de Romaanse Domkerk en paleis Lofen, rechts de handelswijk Stathe, met daarin de Buurkerk. Aanblik op het Utrecht van de 12de eeuw. Links de Romaanse Domkerk en paleis Lofen, rechts de handelswijk Stathe, met daarin de Buurkerk. Foto: Daan Claessen

Veel lawaai

Al in de late middeleeuwen waren de straten geplaveid met ruwe keien. Vervoer ging vaak nog met sledes, die met veel lawaai over die kinderkopjes schraapten. Natuurlijk klonken er stemmen, maar ook veel geluiden van dieren. "Eén van de ergernissen in die tijd waren de loslopende honden, varkens en kippen. Er lagen daarom zelfs vee-roosters rond de immuniteiten."

In 1122 waren er ook spanningen. Bisschop Godebald wilde de Kromme Rijn afdammen. Handelsstad Utrecht zou dan dé belangrijkste verbinding over het water verliezen. Het was ook de tijd dat de bisschop en de keizer voortdurend wedijverden om de macht. En daarbij vloeide bloed. Zo kwam het in mei van dat jaar tot een geweldsuitbarsting tussen mannen van de bisschop en die van de keizer. Godebald werd gevangen genomen en op 2 juni liet Hendrik V de inwoners van Utrecht een eed van trouw afleggen. Die dag bevestigde hij ook de stadsrechten, met twee fraaie oorkondes.

De Oudegracht gefotografeerd vanaf de Maartensbrug. In de 12de eeuw hield de gracht hier op en was er een kleine haven. De Oudegracht gefotografeerd vanaf de Maartensbrug. In de 12de eeuw hield de gracht hier op en was er een kleine haven.

Cruciaal

Utrecht mocht een stadsverdediging aanleggen. De stad kreeg ook een eigen bestuur en rechtbank. Een cruciaal moment in de stadsgeschiedenis, weet De Kam. "Het gaf de stad zelfbewustzijn. Utrecht werd de belangrijkste stad in de Noordelijke Nederlanden. En ook een internationale handelsstad. Je hoorde hier Middelnederlands, maar ook Duits, Noors en Engels."

Er kwamen stadswallen én rond de stad werd een singelgracht gegraven. Lang niet iedereen zal het beseffen, maar de singels rond de stad zijn misschien wel de meest zichtbare erfenis uit die 12de eeuw. Ze zijn in de loop der tijd verdiept, verbreed en soms ook versmald, maar liggen nog grofweg op dezelfde plek als toen. "Wat we nu zien is nog steeds het tracé van de verdedigingsgracht van toen", beaamt De Kam.

Net zo zichtbaar, waardoor het je eigenlijk niet meer opvalt, zijn de kerken die er in de 12de eeuw al stonden. De Janskerk, Pieterskerk en de Nicolaaskerk... allemaal waren ze er toen al. Vaak al meer dan honderd jaar. En ondanks uitbreidingen, veranderingen (veel halfronde romaanse raampartijen werden ooit vervangen door gotische spitsbogen) zijn grote delen van die kerken nog oorspronkelijk.

De tufsteen waar ze mee gebouwd werden, is mogelijk nog ouder. Want de middeleeuwers waren kampioenen als het gaat om recyclen. Bij sloop van gebouwen werden de stenen schoon gebikt en opnieuw gebruikt. Tuf is vulkanisch steen, vaak afkomstig uit Duitsland. Gemakkelijk te bewerken en het favoriete bouwmateriaal van de middeleeuwers uit de 11de en 12de eeuw en, vóór hen, de Romeinen.

De Pieterskerk in Utrecht. Hoog in het schip van de kerk zijn de halfronde romaanse ramen te zien. Dit deel van de kerk dateert uit de 11de eeuw. De Pieterskerk in Utrecht. Hoog in het schip van de kerk zijn de halfronde romaanse ramen te zien. Dit deel van de kerk dateert uit de 11de eeuw.

Een mooi voorbeeld van dit hergebruik is te zien in de huidige voorgevel van de Domkerk, die vanaf 1254 gebouwd werd. Onder aan een grijze natuurstenen kolom is een flink stuk rood zandsteen te zien. "Dat is afkomstig van de oudere romaanse Dom." Over een stukje muur aan de zijkant van de kerk, met lichtgekleurde tufstenen, is de historicus minder zeker. "Maar ook dit zou heel goed hergebruikt materiaal kunnen zijn van een oudere kerk."

Even verderop, op de hoek van Domplein en het Wed, staat nog zo'n gebouw waarin oeroud en iets minder oud samen een plekje gevonden hebben: het pand Wed 5-7. "Dit was een gemeenschappelijk huis van de kanunniken (kerkelijke ambtsdragers, red.) van het kapittel van Oudmunster. Dit huis staat er al minstens 900 jaar. Je ziet dat delen van de muur van tufsteen zijn gemaakt en dan heb je het bijna standaard over de 12de eeuw."

Dwangburcht

Niet elke kerk of klooster uit de middeleeuwen haalde de moderne tijd. Zo maakte het klooster Catharijneconvent, dat aan de westkant van de stad stond, in de 16de eeuw plaats voor de dwangburcht Vredenburg (waarbij de stenen van het klooster uiteraard vrolijk hergebruikt werden), verdween de Mariakerk helemaal van de aardbodem en leek dat ook het geval met de Paulusabdij, in 1050 gesticht door bisschop Bernold.

Maar in 1954 werd achter een pleisterlaag de tufstenen romaanse zuidmuur van de abdij teruggevonden. Een geweldige ontdekking, want we hebben het hier over een van de oudste kloosters van het land. De Kam laat het graag zien, al is daarvoor een wandeling naar de Nieuwegracht nodig. Daar zit de Hofpoort (die in de 16de eeuw bij het klooster hoorde) en wie daar doorheen stapt komt in een soort binnenhofje met aan het eind een hoge gevel waarin de resten van de kerk te zien zijn.

Met de klok mee: 1) De rode natuursteen tegen de gevel van de Domkerk is hergebruikt materiaal van de in de 11de eeuw gebouwde romaanse Dom. 2) Een stukje muur van tufsteen aan de zijgevel van de Domkerk, waarschijnlijk ook afkomstig van een ouder gebouw. 3) In deze gevel zijn resten van de romaanse zuidmuur van de Paulus Abdij te zien. 4) De achtergevel van het huis aan het Wed 5-7 is deels nog van tufsteen. Dit huis staat al 900 jaar op deze plek. Met de klok mee: 1) De rode natuursteen tegen de gevel van de Domkerk is hergebruikt materiaal van de in de 11de eeuw gebouwde romaanse Dom. 2) Een stukje muur van tufsteen aan de zijgevel van de Domkerk, waarschijnlijk ook afkomstig van een ouder gebouw. 3) In deze gevel zijn resten van de romaanse zuidmuur van de Paulus Abdij te zien. 4) De achtergevel van het huis aan het Wed 5-7 is deels nog van tufsteen. Dit huis staat al 900 jaar op deze plek.

In de rust van het hofje is het tijd voor reflectie. De stad barst nog van sporen uit de 12de eeuw en dat is bijzonder, vindt De Kam. "Na negenhonderd jaar is dat nog steeds te zien. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de structuur van de stad, met zijn grachten, straten en stegen. Negenhonderd jaar, dat is een bizar lange tijd."

Nóg bijzonderder vindt hij het grote aantal oeroude kerken dat in Utrecht te vinden is. "In welke stad in Nederland tref je zo veel kerken uit de 11de eeuw aan? Misschien in Maastricht? Maar verder zou ik het niet weten. Dat is écht bijzonder aan Utrecht en mensen realiseren zich dat onvoldoende."

Dorst gekregen?

Dorst gekregen van de wandeling? Je zou een biertje kunnen drinken in café Walden aan het Domplein (voorheen het Weeshuis). Want jawel, zelfs in de horeca zijn sporen uit 1122 terug te vinden. In de kelder van dit café zijn pilaren en muurresten te zien van het vroegere paleis Lofen, de plek waar Utrecht de stadsrechten kreeg.

En wie dán nog niet genoeg heeft van de geschiedenis, kan vanaf 2 juni terecht in nóg meer kelders van het voormalige paleis, dat in 1253 afbrandde. Via een poortje aan de Vismarkt kom je er. Daar wordt nu gewerkt aan een gloednieuwe attractie, met als hoogtepunt een ruimte waarin bezoekers het moment kunnen meebeleven waarop Utrecht op 2 juni 1122 de stadsrechten kreeg. Dan is de geschiedenis niet alleen meer tastbaar, maar ook zichtbaar.